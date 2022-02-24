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Войска РФ бьют из РСЗО с территории оккупированного Крыма: погиб пограничник, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Войска РФ бьют из РСЗО с территории оккупированного Крыма: погиб пограничник, - МВД

Войска РФ произвели обстрел по позициям ГНСУ из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба МВД в фейсбуке.

"В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе населённого пункта Преображенка в Херсонской области один пограничник погиб", - говорится в сообщении.

Информация о других жертвах устанавливается.

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Войска РФ бьют из РСЗО с территории оккупированного Крыма: погиб пограничник, - МВД 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
Ответка надеюсь есть? Сколько орков уничтожено?
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24.02.2022 09:28
+13
Украинцы, всей душой за вас! Бейте кацапскую мразь и их подсосноков! Никакой пощады!
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24.02.2022 09:34
+8
Хлопці якщо у вас є зброя вбивайте фашистів окупантів, вони вас вбивають без жалю.
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24.02.2022 09:32
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Ответка надеюсь есть? Сколько орков уничтожено?
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24.02.2022 09:28 Ответить
Это война кто тебе расскажет
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24.02.2022 09:30 Ответить
Если бы Кравчук не слил ядерное оружие, санкции давно бы были и со стороны США и РФ.
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24.02.2022 09:36 Ответить
Позиция предателя и труса
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24.02.2022 09:41 Ответить
!Тень на плетень! Если бы враг рода человеческого, больное на голову *****, не напало, то и войны не было б!Пообещал кацапам Рай, гореть в Аду будут все ,кто пойдёт на нас с мечом! Смерть путинским фашистам!"
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24.02.2022 11:13 Ответить
А если бы Петька не про***бал 5 складос с боеприпасами то нам бы на год хватило стрелять по купантах особо не целясь
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24.02.2022 09:36 Ответить
А Петька, что, лично на складах нёс караульную службу?
Это надо же, такую муйню городить. Впрочем для парашника или 73-х % это не удивительно.
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02.04.2022 09:18 Ответить
Хлопці якщо у вас є зброя вбивайте фашистів окупантів, вони вас вбивають без жалю.
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24.02.2022 09:32 Ответить
отвечайте по оккупированным территориям в чем проблема?
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24.02.2022 09:32 Ответить
********* мост, отрезайте крым
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24.02.2022 09:32 Ответить
Это они напрасно. Пипец Крыму.
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24.02.2022 09:32 Ответить
Украинцы, всей душой за вас! Бейте кацапскую мразь и их подсосноков! Никакой пощады!
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24.02.2022 09:34 Ответить
Ни кто не пишет что Украина отвечает на кацапские обстрелы.
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24.02.2022 09:34 Ответить
ворогів убивати треба тихо і без галасу!
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24.02.2022 09:41 Ответить
цвинтар ******** тишу!
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24.02.2022 09:51 Ответить
Судя по всему, на всех этих опасных направлениях, были только погранцы... Иначе почему куча видео с камер наблюдения, где техника РФ спокойно проезжает !? Здается мне ,что тут на лицо предательство.
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24.02.2022 09:34 Ответить
а почему не отдан приказ о применении беспилотников? или на столе стынет водка с холодцом или в глазах педофила появилась какая-то прогалина?
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24.02.2022 09:35 Ответить
Похоже клоун продал Украину.
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24.02.2022 09:35 Ответить
а ты что, покупатель? ПНХ
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24.02.2022 09:37 Ответить
Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 09:51 Ответить
и вы бейте по ним
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24.02.2022 10:12 Ответить
А ми чому Крим і Росію не обстрілюємо...Хуйло має бути знищене разом з своїми людьми.
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24.02.2022 10:32 Ответить
час закрити моськовську церкву
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24.02.2022 10:46 Ответить
 
 