20 626 32
Войска РФ бьют из РСЗО с территории оккупированного Крыма: погиб пограничник, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Войска РФ произвели обстрел по позициям ГНСУ из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба МВД в фейсбуке.
"В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе населённого пункта Преображенка в Херсонской области один пограничник погиб", - говорится в сообщении.
Информация о других жертвах устанавливается.
Топ комментарии
+15 Benjie Lucic 01c9ec1b
показать весь комментарий24.02.2022 09:28
+13 Мобильный крематорий
показать весь комментарий24.02.2022 09:34
+8 Petrov Viktor
показать весь комментарий24.02.2022 09:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Это надо же, такую муйню городить. Впрочем для парашника или 73-х % это не удивительно.