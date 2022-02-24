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Войска РФ ударили по пригороду Харькова неуправляемыми ракетами "Смерч": информация о жертвах уточняется. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Войска РФ ударили по пригороду Харькова неуправляемыми ракетами

По пригороду Харькова был нанесен удар неуправляемыми ракетами "Смерч"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Pravda Gerashchenko.

"Россияне лгут! По пригороду Харькова был нанесен удар неуправляемыми ракетами "Смерч". Информация о погибших и раненых уточняется", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речь Путина об объявлении войны была записана еще 21 февраля, - росСМИ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+57
Точкой У ******** по Ростову и ***** угомонится!!!
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24.02.2022 09:37
+40
Любители рускава мира, самое время выйти с цветами.
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24.02.2022 09:39
+36
Не мы это начали. Но мы закончим. Остановимся в районе китайской границы
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24.02.2022 09:38
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Точкой У ******** по Ростову и ***** угомонится!!!
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24.02.2022 09:37 Ответить
И что дальше?Ты уверен,что поможет?
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24.02.2022 09:43 Ответить
Гірше вже не буде.
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24.02.2022 09:49 Ответить
Не мели дурниць! Поки людина жива, їй завжди можна зробити ще гірше...
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24.02.2022 09:58 Ответить
а ти уверен что не здохнешь за *****?
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24.02.2022 10:34 Ответить
Как варик... война же...

Надо ябашить по городам ********.
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24.02.2022 09:48 Ответить
Що зараз можуть робити ті, хто не пішов на роботу, сидить вдома та думає чи тікати в підвал, чи за кордон. Реєструйтесь в фейсбук, телеграм, вайбер тощо росіян та поширюйте антиросійську пропаганду. Що путін хоче втримати владу, що молодих росіян хлопців післал на забій, що їм ця війна не треба, що вони перетворюються в Півн. Корею, що життя стане дуже поганим для пересічним росіян
Заходите в паблики россиян в фейсбуке, телеграм каналах, вайбер группах антироссийские, антивоенные нарративы. Я тут без мата и максимально толерантно. Работайте, у нас нет столько ресурсов на пропаганду, как у рашки. Принимайте участие. В разных городах и городках. В онлайн играх - где угодно. Например, можете копипастить моё.
Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить роспропагандой! Войну начала Россия! Россияне не станьте новыми фашистами.
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24.02.2022 09:59 Ответить
Это нужно было делать ещё с 2014, а не запрещать рос. сайты....
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24.02.2022 10:37 Ответить
С этого дня все россияне, которые поддерживают Путина начнут получать Ответ с Неба на себя и на своих близких и детей! Делайте выбор!
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24.02.2022 11:24 Ответить
Россияне - выходите на улицы с протестом! Иначе все смерти лягут на Судьбы Ваших детей!
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24.02.2022 11:25 Ответить
боеприпаса и так не много, лучше по скоплениям орков
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24.02.2022 10:15 Ответить
Угу, а оно ответит тактическим ядерным, 1-2 килотонны,и у них их сотни, у нас такого оружия нет, и не хотелось бы чтоб нам его доставили, искандером каким то, 1-2 это десятая/двадцатая хиосимы, оно ******* на всю башку, и за ростов точно можем получить такое, так что точек у не надо пожалуй....
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24.02.2022 10:41 Ответить
На нельзя, весьма чревато..Тут хоть бы оборону выдержать..
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27.02.2022 18:59 Ответить
Убивать можно только оккупантов! Убийство гражданских недопустимо. Точкой У по скоплению техники возле границы и по крымскому мосту.
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24.02.2022 11:23 Ответить
зараз маємо всі обєднатися! нікакіх разногласій
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24.02.2022 09:38 Ответить
Не мы это начали. Но мы закончим. Остановимся в районе китайской границы
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24.02.2022 09:38 Ответить
Economical power of China is the real thing, so civilized world needs a buffer, something that could withstand. Kadyrov is a perfect candidate, disintegration of Moscovia is a plan B.
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24.02.2022 09:46 Ответить
Нужны симметричные ответы.
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24.02.2022 09:38 Ответить
контрпродуктивные, чтоб желание воевать отпало
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24.02.2022 09:40 Ответить
Нарешті почув розумну пораду від Президента. Біда в тому, що крім мисливського ножа в домі нічого зі зброї не маю. Але надіюсь хоч одному кацапу встигну того ножа засадити наскрізь.
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24.02.2022 10:23 Ответить
УСІ СМЕРДЮЧІ ЛАПТНІ ВБИВЦІ ЯКІ ВДЕРЛИСЬ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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24.02.2022 09:38 Ответить
Любители рускава мира, самое время выйти с цветами.
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24.02.2022 09:39 Ответить
И стать покучнее.
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24.02.2022 09:41 Ответить
Накрывайте Белгород, Ростов на опережение! Не ждите пока зайдут в Харьков
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24.02.2022 09:39 Ответить
Кацпаская падаль! Перекинется пламя воны и на вашу землю, не сомневайтесь!
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24.02.2022 09:40 Ответить
Я очень давно на форуме одном, российском, очень далеком от политики и отношений.
Деда там поддерживает от силы 10%. Народ и там до конца не верил в войну.

Но самое интересное уже начало звучать в регионах "А нахой нам Москва" так что ваши слова думаю воплотятся в полной мере.
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24.02.2022 09:48 Ответить
сомневаюсь что там кто-то что-то вякнет в открытую. 99.9% что они все языки в жопу засунут и молча схавают.
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24.02.2022 10:39 Ответить
Нет информации ответа Украины за обстрелы с территории врага.Наверно подсыкивают отвечать.
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24.02.2022 09:43 Ответить
харьков. Гасиг пво что может. Но иногда прилетает
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24.02.2022 09:49 Ответить
Харьков. Дичайшие очереди за водой, в магазины и на заправки. дороги в пробках. Сирен ночью не было - тихо над моим домом прошуршали несколько ракет в сторону аэропорта со стороны Дергачей. Кое где по городу воронки, огромные хвостовики валяются неуправляемых подарков. Люди, проживающие у воинских частей самостоятельно поняли что дело дрянь еще в 5 часов
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24.02.2022 10:38 Ответить
интернет работает частично, на лайфе инета нет, киевстар не сразу одуплился, Гепин Триолан в некоторых районах лежит наглухо
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24.02.2022 10:40 Ответить
надо ******* в ответку по городам расеи и беларуси
русотвари должня быть уничтожены
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24.02.2022 09:47 Ответить
Нет! Не в эту минуту. Сейчас этого делать нельзя!
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24.02.2022 09:49 Ответить
Надо.., но нельзя!
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27.02.2022 19:00 Ответить
Ну и кто теперь в Харькове за руССкий фашистский мир??
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24.02.2022 09:48 Ответить
Не повіриш, бл..ь, є ще такі козли, які кажуть, то не рашку, то х...ло, а орки нормальні, вони не хочуть воювати, от щойно таке вислухала
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24.02.2022 10:05 Ответить
"Путін, пріді!" ?
Путін прішол...
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24.02.2022 09:51 Ответить
Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 09:54 Ответить
А ******* по Белгороду городам Раши не льзя???
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24.02.2022 09:57 Ответить
Есть чем накрыть росийские города, есть авиация, есть Точка У, есть Ураган. ******* пока не отползут, выжигать
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24.02.2022 09:59 Ответить
тупое даунецко-совковое скотобыдло позвало кацапьё в 14 году вот теперь и имеем войну
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24.02.2022 10:07 Ответить
Боже мій! по житловим будинкам по цивільним людям. Перетворюють Харків на Грозний і на Алеппо. мишебрати кляті!!!!! Будьте прокляті разом з вашим Пуйлом!
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24.02.2022 10:13 Ответить
пока в Харькове диких повреждений нет но есть приличные воронки
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24.02.2022 10:28 Ответить
Любитель русского мира! Когда к тебе залетит неуправляемая ракета россиян, улыбайся, ведь ты умрёшь за Путина!
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24.02.2022 10:16 Ответить
отлючить свифт эмбарго на нефть полное, ждём от партнёров наших, выражение обеспокоенности считаем предательством
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24.02.2022 10:24 Ответить
Нефиг стесняться. Белгород, Воронеж, Минск. Минск - особенно!
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24.02.2022 10:28 Ответить
А нагнетателей -"патриотов" сколько на ЦН! Да все по городам, по гражданскому населению призывают лупить! Чем вы лучше , млять. кацапов!
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24.02.2022 11:07 Ответить
тем что мы защищаемся а не нападаем
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24.02.2022 11:09 Ответить
Ну, так защищайтесь! Для чего нам дали джавелины и стингеры и свою подобную технику, а не крылатые ракеты , или бомбардировщики Б-52! А у кацев гораздо больше возможностей превратить наши города в развалины в качестве ответной реакции на обстрел их городов! Грозный вспомните хотя бы! А вы, "цензорнетовские патриоты" меняйте стационарные компьютеры на планшеты и смартфоны и поближе к линии фронта выдвигайтесь ! Авось и подвиг совершите ненароком и Украина вас не забудет!
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24.02.2022 11:32 Ответить
переадресуйте свой ответ параше, которая вместо того чтобы сидеть на своей территории и защищаться, полезла наружу
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24.02.2022 11:54 Ответить
хто з Харківу, я щось не зрозумів про спалені російськи танки
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24.02.2022 11:33 Ответить
Класные братушки да?
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24.02.2022 12:17 Ответить
 
 