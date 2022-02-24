Войска РФ ударили по пригороду Харькова неуправляемыми ракетами "Смерч": информация о жертвах уточняется. ВИДЕО

По пригороду Харькова был нанесен удар неуправляемыми ракетами "Смерч"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Pravda Gerashchenko.

"Россияне лгут! По пригороду Харькова был нанесен удар неуправляемыми ракетами "Смерч". Информация о погибших и раненых уточняется", - говорится в сообщении.

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