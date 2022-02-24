Войска РФ ударили по пригороду Харькова неуправляемыми ракетами "Смерч": информация о жертвах уточняется. ВИДЕО
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По пригороду Харькова был нанесен удар неуправляемыми ракетами "Смерч"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Pravda Gerashchenko.
"Россияне лгут! По пригороду Харькова был нанесен удар неуправляемыми ракетами "Смерч". Информация о погибших и раненых уточняется", - говорится в сообщении.
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Надо ябашить по городам ********.
Заходите в паблики россиян в фейсбуке, телеграм каналах, вайбер группах антироссийские, антивоенные нарративы. Я тут без мата и максимально толерантно. Работайте, у нас нет столько ресурсов на пропаганду, как у рашки. Принимайте участие. В разных городах и городках. В онлайн играх - где угодно. Например, можете копипастить моё.
Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить роспропагандой! Войну начала Россия! Россияне не станьте новыми фашистами.
Деда там поддерживает от силы 10%. Народ и там до конца не верил в войну.
Но самое интересное уже начало звучать в регионах "А нахой нам Москва" так что ваши слова думаю воплотятся в полной мере.
русотвари должня быть уничтожены
Путін прішол...