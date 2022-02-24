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пожар (5562) ГСЧС (4482)

В воинской части в Деснянском районе Киева произошло возгорание, есть пострадавшие, пожар ликвидируется, - ГСЧС. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В административном здании воинской части в Деснянском районе Киева утром произошло возгорание, есть пострадавшие, пожар ликвидируется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"24 февраля в 06:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории воинской части в Деснянском районе столицы.

Как оказалось, возгорание произошло в 4-этажном административном здании воинской части: одно здание – разрушено 3 и 4 этаж, поврежден 1 и 2 этаж, второе здание горит.

Есть пострадавшие, бригады скорой помощи едут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделениями ГСЧС производится ликвидация пожара.

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На месте происшествия задействовано 9 единиц основной и специальной техники и 40 человек личного состава.

В воинской части в Деснянском районе Киева произошло возгорание, есть пострадавшие, пожар ликвидируется, - ГСЧС 01
Фото: ГСЧС

Автор: Анастасія Потіха
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Пц . Дрг мокшанские и там засветились. Убивайте кацапов и их нацмитов всеми возможными средствами
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24.02.2022 09:57 Ответить
Причем тут ДРГ? Ракетой расх***чили. Обломки разбросаны по всему двору
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24.02.2022 10:02 Ответить
Шо там в Харькове? Говорят военные уже ходят рядом
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24.02.2022 10:07 Ответить
ваєньіє ходят *****. Військові вбивають московита
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24.02.2022 10:09 Ответить
в Харькове пока спокойно. на заправках в магазинах лютый трэш... хлеба говорят завоз не скоро будет
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24.02.2022 10:10 Ответить
в трусы себе загляни - они такие же
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24.02.2022 10:16 Ответить
Хрена се возгорание...
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24.02.2022 10:28 Ответить
 
 