В воинской части в Деснянском районе Киева произошло возгорание, есть пострадавшие, пожар ликвидируется, - ГСЧС. ФОТО

В административном здании воинской части в Деснянском районе Киева утром произошло возгорание, есть пострадавшие, пожар ликвидируется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"24 февраля в 06:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории воинской части в Деснянском районе столицы.

Как оказалось, возгорание произошло в 4-этажном административном здании воинской части: одно здание – разрушено 3 и 4 этаж, поврежден 1 и 2 этаж, второе здание горит.

Есть пострадавшие, бригады скорой помощи едут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделениями ГСЧС производится ликвидация пожара.

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На месте происшествия задействовано 9 единиц основной и специальной техники и 40 человек личного состава.



Фото: ГСЧС