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В районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов, возле Краматорска сбит еще один самолет вооруженных сил РФ, 4 танка врага сожжены на объездной Харькова, - Генштаб ВС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"В районе Краматорска уничтожен еще один самолет вооруженных сил Российской Федерации. Это уже шестой. Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам России. Военные подразделения на своих позициях. Противник несет потери. Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников. Вместе победим!" , – говорится в сообщении Генштаба.
"По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, на объездной дороге города Харьков сожжены 4 танка российских оккупантов", - позже сообщили в Генштабе.
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+62 Андрей Саган
показать весь комментарий24.02.2022 10:28
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+41 Бандерівець
показать весь комментарий24.02.2022 10:34
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чтобы кацапы и не надеялись что выживут при катапультации
за 24 = 36..
итого 8 суток и кацапы закончились..
Низкий вам поклон.
Трощите этих диких варваров. Не место им на нашей земле
Це ж саме на військових аеродромах . Пишуть що - в результаті ракетних обстрілів , жоден наш літак не знищений , бо військових повідомили про атаку , літаки заздалегідь підняли у повітря і перебазували у інші місця . Злітні смуги пошкоджені , але не критично .
ЗСУ ЗНАЛИ ПРО АТАКУ КАЦАПІВ НА 4 РАНКА
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=crhJPB5L8ic&feature=emb_logo