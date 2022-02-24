В районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов, возле Краматорска сбит еще один самолет вооруженных сил РФ, 4 танка врага сожжены на объездной Харькова, - Генштаб ВС

По информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В районе Краматорска уничтожен еще один самолет вооруженных сил Российской Федерации. Это уже шестой. Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам России. Военные подразделения на своих позициях. Противник несет потери. Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников. Вместе победим!" , – говорится в сообщении Генштаба.

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"По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, на объездной дороге города Харьков сожжены 4 танка российских оккупантов", - позже сообщили в Генштабе.