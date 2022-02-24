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В районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов, возле Краматорска сбит еще один самолет вооруженных сил РФ, 4 танка врага сожжены на объездной Харькова, - Генштаб ВС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов, возле Краматорска сбит еще один самолет вооруженных сил РФ, 4 танка врага сожжены на объездной Харькова, - Генштаб ВС

По информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В районе Краматорска уничтожен еще один самолет вооруженных сил Российской Федерации. Это уже шестой. Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам России. Военные подразделения на своих позициях. Противник несет потери. Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников. Вместе победим!" , – говорится в сообщении Генштаба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина переходит в режим тотальной обороны, - Резников

"По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, на объездной дороге города Харьков сожжены 4 танка российских оккупантов", - позже сообщили в Генштабе.

В районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов, возле Краматорска сбит еще один самолет вооруженных сил РФ, 4 танка врага сожжены на объездной Харькова, - Генштаб ВС 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+62
Слава Україні ! Браво ЗСУ !
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24.02.2022 10:28
+42
Тримайтесь хлопці!
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24.02.2022 10:27
+41
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24.02.2022 10:34
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если за первые четыре часе кацапсины потеряли 6 самолетов, то это не так уже и много. а когда сгорит 2-3 десятка, кацапы просто будут ссать взлетать.
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24.02.2022 10:33 Ответить
они в 2008 за три дня потеряли 13/18 самолетов, и говорят что за штурвал могли пинками загнать только бухих в смерть подполковников да майоров седых,так что 6 за первые 4-5 часов это охеренно много, они обсираться начнут прямо сеодня, еще бы пилотика надыбать катапультировавшегося, да не прибить его при посадке, а в телек и интернет его....
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24.02.2022 10:50 Ответить
в идеале - в полупрожаренном виде или повешенным на фоне разбомбленного ним же дома..

чтобы кацапы и не надеялись что выживут при катапультации
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24.02.2022 11:09 Ответить
Осталось 2-е суток до полного уничтожения авицаии
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24.02.2022 10:46 Ответить
за 4 часа = 6 ..

за 24 = 36..

итого 8 суток и кацапы закончились..
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24.02.2022 10:47 Ответить
294 ето вся росийская авиация? А про братьев китайцев не забыл которые уже ждут недождутся когда мы общипаем старого медведя?
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24.02.2022 10:48 Ответить
Китайцям слід на пальцях пояснити, що, в разі неможливості проведення Україною весняно-польових робіт, їм взимку їсти не буде чого. Десь два тижні є, щоб приборкати скаженого пацюка.
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24.02.2022 10:58 Ответить
Тримайтесь хлопці!
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24.02.2022 10:27 Ответить
Слава Україні ! Браво ЗСУ !
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24.02.2022 10:28 Ответить
Спасибо вам, дорогие вы наши, на вас вся надежда!
Низкий вам поклон.
Трощите этих диких варваров. Не место им на нашей земле
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24.02.2022 10:54 Ответить
бей орков
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24.02.2022 10:28 Ответить
Виривайте їм горла, кришіть їх у капусту, ненавиджу, ненавиджу дикунів.
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24.02.2022 10:28 Ответить
Худоба вважала шо вона безсмертна, але 50 вже вдалось переконати у протилежному))
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24.02.2022 10:28 Ответить
Боже бережи наших воїнів. Молюся за вас.
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24.02.2022 10:28 Ответить
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24.02.2022 10:28 Ответить
Он, видать уже родился контуженым
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24.02.2022 10:55 Ответить
Вот именно!
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24.02.2022 11:05 Ответить
Україна по любому переможе.я впевнений в цього.По іншому бути не може,тому що не може бути.
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24.02.2022 10:29 Ответить
Держитесь укропчата! У меня старого мужика,прошедшего на срочке Афган в 1982 слезы текут от собственного бессилия, я представляю весь ужас войны,не дай бог никому! Ну как же так, ну как ***** так то а? Что же это такое ,как ..Храни вас всех бог, вы переможете обязательно!
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24.02.2022 11:42 Ответить
ЗСУ-ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДРИМКА,ШАНА ТА ПОВАГА.ТРИМАЄМОСЬ.ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА...
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24.02.2022 10:29 Ответить
Тримайтеся, ми з вами. Нищимо російську гниду, яка довгий час прикидалася братом, залізла на шию, розвела тут своїх гнид і атакувала.
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24.02.2022 10:29 Ответить
А скільки ще тих гнид ходить серед нас, зрадників, колоборантів
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24.02.2022 10:56 Ответить
Серед нас ходить- то не так і важливо! А от в броньованих машинах проїздить і при владі знаходиться, нібито українській - то це зовсім погано!
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24.02.2022 11:14 Ответить
Шуфрича первым делом повесить на русской берёзке пока не успел ещё удрать
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24.02.2022 11:27 Ответить
Смерть окупантам!!! Бий оркiв!!!!
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24.02.2022 10:29 Ответить
Хто з Харькова, що у вас?
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24.02.2022 10:29 Ответить
лапти нехотя потрусили в рай
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24.02.2022 10:29 Ответить
Чернігів. Танки рашисстов проїхали повж Семенівку у напрямку Корюковки.
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24.02.2022 10:30 Ответить
Вбивайте цапів без жалю.
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24.02.2022 10:31 Ответить
Нужно наносить удары так же по скоплениях войск на их территории. Посеять панику, они должны понимать что может прилетать на ихние же базы
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24.02.2022 10:31 Ответить
А тем временем акции Грязьпрома спикировали сегодня с 344 до 166.
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24.02.2022 10:31 Ответить
це ІДЕАЛЬНО! але все ще не нуль...
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24.02.2022 10:49 Ответить
Молодцы парни. Нам бы пару дней продержаться до подхода помощи с Запада. А кацапоидам придется месяц ждать вторую волну мяса пока соберут и привезут из дальних уголков Фашистской Расии
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24.02.2022 10:32 Ответить
Не виключено що НАТО втрутиться, може обмежено але це не виключено
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24.02.2022 10:34 Ответить
Так же дополнительно просто необходимо - нанести неожиданный удар а то и полностью уничтожить группировку войск на территории Приднестровья. ВСУи(все мы) должна почувствовать что можем побеждать и при необходимости аттаковать врага на его же территории
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24.02.2022 10:33 Ответить
Согласен. Про приднестровью ударить самый раз пока они по нам не ударили. А Молдова должна помочь ето у нее единственный шанс освободить свою территорию.
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24.02.2022 10:45 Ответить
Із того придністровського гнидника були вже "прильоти" по одеській області. Їх реально треба угандошити при підтримці румунсько -молдовських збройних сил(які після закінчення цієї війни стануть однією країною).
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24.02.2022 15:06 Ответить
Сподіваюсь літаки транспортні. Щоб в кожному по 200 кацапів. Від сьогодні кожна курва, яка ляпне про «братьїв» з автомату дістає в табло, незалежно від наслідків. Бульбаші, ви теж лайно. В одному котлі з кацапами грітимете.
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24.02.2022 10:33 Ответить
50 загинувших орків за 1 бій, мда, щось мені підказує що російська армія не така вже й сильна
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24.02.2022 10:34 Ответить
Около 20ти погибших вместе с гражданскими. Жаль погибших но в целом ситуация в положительном ключе
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24.02.2022 11:03 Ответить
Возможно, проверить инфу на сейчас нет возможности
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24.02.2022 11:12 Ответить
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24.02.2022 10:34 Ответить
блін, якщо це правда, то я просто ору) наші круті, а ці мавпи тупі недолугі.
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24.02.2022 10:36 Ответить
Надеюсь это правда!
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24.02.2022 10:39 Ответить
Живу в житомирській області Озерне поряд. дійсно о 4 та 5 ранку під час того як я чув розриви в небі літали літаки.
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24.02.2022 11:40 Ответить
Один все таки потерян. Но проблема в другом - два склада с боеприпасами пошло по п***е. Это мы не могли предусмотреть?
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24.02.2022 10:40 Ответить
Не тупи, у нас нет противоракетной обороны, удары наносят баллистическими ракетами.
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24.02.2022 10:46 Ответить
Под Уманью склады взрывали диверсанты,Хотя честно не понимаю, караул должен был быть усилен и иметь несколько периметров.
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24.02.2022 11:28 Ответить
На Ивано-Франковском аэродроме они сожгли склады ГСМ. Дым на полнеба был.
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24.02.2022 10:49 Ответить
Шукайте пілотів, у них скоро інтерв'ю.
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24.02.2022 10:38 Ответить
Мало сбить летящего мокшанина, надо его затем поймать и добить
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24.02.2022 10:39 Ответить
Слава українським Героям!
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24.02.2022 10:40 Ответить
ох, как же кацапские твари будут жалеть, что разворошили наш улей... и еще лет сто будут вздрагивать и чесаться, при упоминании Украины.
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24.02.2022 10:43 Ответить
MOLODCI !!!! bolshe dohlih orkov , bolshe !!!
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24.02.2022 10:43 Ответить
С началом этого вторжения, точнее наглого фашистского нападения, начнется исчезновение параши с карты мира. С помощью всего мира мы выстоим, а рашисты понесут огромные потери. Из-за этих потерь им придется отступить. Моральное состояние у русских солдат ужасное, они не понимают за что воюют и что погибают.
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24.02.2022 10:44 Ответить
Що до ракетного обстрілу . Судячи з усього , кацапи розбомбили порожні склади , з яких ********** вже вивезли заздалегідь . У всякому разі повідомляється що вибухів *********** , немає на жодному , хоча самі будівлі складів горять .
Це ж саме на військових аеродромах . Пишуть що - в результаті ракетних обстрілів , жоден наш літак не знищений , бо військових повідомили про атаку , літаки заздалегідь підняли у повітря і перебазували у інші місця . Злітні смуги пошкоджені , але не критично .
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24.02.2022 10:44 Ответить
В Харкові підтверджую, вибухи були, але детонації не було ніде. Отже зі складів таки повивозили наперед.
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24.02.2022 12:11 Ответить
Украинцы - боги войны. Шок от вероломной атаки быстро прошел. Входим в режим "киборг" и начинаем клепать вату десятками.
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24.02.2022 10:45 Ответить
Кто бы уточнил, 5 бепилотников и 1 самолет или 6 самолетов. В принципе все в зачет,СЛАВА ЗСУ!
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24.02.2022 10:50 Ответить
ВЕРТОЛЕТЫ Ка-52 в районе БРАГИНА. на трассе Р-35. МНОГО!
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24.02.2022 10:51 Ответить
Грузия, время ОСВОБОЖДАТЬ Абхазию!
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24.02.2022 10:55 Ответить
Peec 3-4 dienaam, pashlaik bik par agru, checheni ar var atguut savu neatkaribu.
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24.02.2022 11:02 Ответить
Без паники!!! каждую информацию проверяем!!!
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24.02.2022 10:55 Ответить
Ай бодай у Вас ручки не болiли...
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24.02.2022 10:58 Ответить
You are fucking heroes. All Ukrainians!!!!
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24.02.2022 10:59 Ответить
На даний момент потрібно підніматись Казахстану Грузії Чечні Молдавії і пірвати цю москальску нечисть, і бажано щоб ще підтягнувся Китай.
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24.02.2022 11:17 Ответить
Слава ЗСУ! Знищуйте загарбників!
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24.02.2022 11:21 Ответить
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24.02.2022 12:18 Ответить
БРАВО!ТАК ДЕРЖАТЬ!смерть российской фашистской чуме!
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24.02.2022 13:15 Ответить
"Вяликай атєчєственой ніколи не було. то лише локальна операція вермахту проводилася...
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24.02.2022 13:23 Ответить
А де фото, матері Пуйлостану мають бачити на який фарш їхніх дітей перетворює Пуйло...
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24.02.2022 14:26 Ответить
Слава Богу! Слава Україні !
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24.02.2022 14:44 Ответить
Glory to brave Ukrainian defenders!!!!
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24.02.2022 15:24 Ответить
ГАРНЕ ВІДЕО З ПОЯСНЕННЯМИ ЯК ЩО КОМУ НЕ ЗРОЗУМІЛО.
ЗСУ ЗНАЛИ ПРО АТАКУ КАЦАПІВ НА 4 РАНКА

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=crhJPB5L8ic&feature=emb_logo
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24.02.2022 15:29 Ответить
Слава Украине!
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24.02.2022 19:14 Ответить
 
 