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Войска РФ нанесли удар по центру Умани: 1 погибший, еще пять человек в больнице. ВИДЕО камеры наблюдения

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Войска РФ нанесли удар по центру Умани: 1 погибший, еще пять человек в больнице. ВИДЕО камеры наблюдения

В центральную часть города Умань попал снаряд, погиб велосипедист, еще пятеро в больнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Pravda Gerashchenko

"Россияне убивают с воздуха мирных граждан. Это Умань. Погиб велосипедист", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко в центральную часть города попал снаряд.

Один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице.

Также он отметил, что в Уманском районе объявлена ​​эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 км от Россошек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина переходит в режим тотальной обороны, - Резников

- Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей: на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы.

- Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 в круг, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координироваться представители РГА.

- Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА.

Войска РФ нанесли удар по центру Умани: 1 погибший, еще пять человек в больнице 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+39
русофашики, готовьтесь в Гаагу твари
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24.02.2022 10:41
+19
Ну як там Ізраїль дасть Україні зброю і системи ПВО ???
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24.02.2022 10:48
+15
та нахрена в Гаагу... Удобрение на поля Украины гораздо полезней
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24.02.2022 10:51
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Правила форума Совет форумчан
Авиация или ракетаы?
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24.02.2022 10:39 Ответить
Ну як там Ізраїль дасть Україні зброю і системи ПВО ???
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24.02.2022 10:48 Ответить
11 00 в Одессе ракетный удар по нашему ПВО район 411 батареи сильный взрыв.
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24.02.2022 11:05 Ответить
помилилися , там недалеко військова частина
В Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок. Джерело: https://censor.net/ua/n3318618
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24.02.2022 10:45 Ответить
У вашого цадика цілили кацапи , трішки не дотягли ((( Зачєм Умань ? - затєм що Ізраєль відмовив Україні у продажу зброї , цілуйтеся і надалі взазос із кацапами !
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24.02.2022 11:17 Ответить
Старичок емігрантський , не тоді мені вказувати що мені робити , бо я в Україні , а ти , падло , з неї здриснув а тепер у ізрахєле за гроші України пенсію отримуєш (( щоб вона тобі упоперек горла стала ! А коли подавишся - поцілуйся із своїми соплємєнніками ОПЗЖопниками , які нині десь поруч з тобою у нори забилися . А я пішов Україну захищати ! Слава Україні ! Слава нації ! Смерть ворогам ! І таким як ти зрадникам України - смерть ! Більше не пиши , злидню нічого , буду спамити !
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24.02.2022 11:31 Ответить
эвреї всеядні гірше за китайців. не вірте покидькам - євреям
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24.02.2022 11:49 Ответить
Умань - Святое место для хасидов. А Хасидов не любит Хабад. А хабатники управляют Кремлем.
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24.02.2022 11:19 Ответить
русофашики, готовьтесь в Гаагу твари
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24.02.2022 10:41 Ответить
та нахрена в Гаагу... Удобрение на поля Украины гораздо полезней
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24.02.2022 10:51 Ответить
Нафик такая отрава земле, сжечь и забыть.
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24.02.2022 11:19 Ответить
Блин...люди...просят же вас оставаться дома.
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24.02.2022 10:42 Ответить
Снаряд с безпилотника?
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24.02.2022 10:42 Ответить
Самое страшное что разведка параши работала не один год и знает что у нас где
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24.02.2022 10:43 Ответить
"хвала" януковичам медведчукам и тп НАШистам
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24.02.2022 10:52 Ответить
.... Где Умань, а где открытое противостояние ... это работа вражеских ДРГ, которые просочились в страну ... будьте бдительны, если видите подозрительных людей с большими сумками, наплечниками, оружием - срочно сообщать в полицию по телефону!
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24.02.2022 10:44 Ответить
Дарма вони Умань зачипили...
Ізраїль може "не зрозуміти"....
В Умані іудеям належить 9/10 міста...
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24.02.2022 11:22 Ответить
и еще добавлю, у паРашки нет беспилотников такого радиуса действия, работают ДРГ кацапов ...
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24.02.2022 10:45 Ответить
Результат бесконтрольного шастания через границу Украина-кацапстан в течении всех лет войни.
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24.02.2022 10:51 Ответить
Какое дрг и зачем им Умань?
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24.02.2022 10:51 Ответить
там аэродром, ну промахнулись на несколько километров. Это же кривожолые кацапские Калибры
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24.02.2022 11:00 Ответить
Свежее.диверсанты взорвали склады с боеприпасами.Это либо спящие диверсанты,либо местные.
На месте работают мчсшники,ликвидируют разлетевшиеся боеприпасы.
Будьте бдительны!!!
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24.02.2022 11:15 Ответить
Це Гаага😡
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24.02.2022 10:48 Ответить
Не пойму чем твари шмаляют? крылатыми с крымского полуострова или искандером? для искандера слабый взрыв. Умань слишком далеко от границ для градов и ураганов.
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24.02.2022 10:48 Ответить
ДРГ и миномёт, может быть
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24.02.2022 10:51 Ответить
крылатыми ракетами.
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24.02.2022 11:28 Ответить
Для ДРГ на дороге нет ничего подозрительного...
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24.02.2022 10:50 Ответить
Удар был нанесён по складам боеприпасов под Уманью. Там сейчас пожар, взрываются снаряды и летят в сторону города.
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24.02.2022 10:50 Ответить
Откуда прилетело?
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24.02.2022 10:54 Ответить
Це робота ДРГ
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24.02.2022 11:02 Ответить
високоточною крилатою ракетою по чуваку на лісапеті. Тепер ніхто не може бути спокійним за своє життя.
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24.02.2022 11:05 Ответить
Если крылатая кацапского разлива то ничерта не высокоточная... если только твари сознательно не шмаляют по городам.
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24.02.2022 11:10 Ответить
Думаю ДРГ...
**********...
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24.02.2022 11:11 Ответить
Снаряд з такої відстані ? Скоріше за все ракета тіпа Урагану чи інша...
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24.02.2022 11:35 Ответить
КАК ВАМ БРАТСКИЕ НАРОДЫ?ВЕРИТЕ ЕЩЕ В ЭТО?
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24.02.2022 12:14 Ответить
"корзини з хлібом" для голодаючих робіників умані? десь колись таке вже було
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24.02.2022 13:20 Ответить
 
 