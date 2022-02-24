Глава Львовской ОГА о ситуации в регионе: Войска РФ обстреляли военные части в Камянке-Бугской, Новом Калинове и Бродах. Без жертв

Во Львовской области атаке противника подверглись три военные объекта.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По оперативным данным, обстреляли военные части в Камянке-Бугской, Новом Калинове и Бродах. Смертельные случаи не зафиксированы", - сообщил Козицкий на брифинге в четверг.

По его словам, Львовский аэропорт и его взлетная полоса усиленно охраняют, как и объекты критической инфраструктуры.

Козицкий призвал жителей области сохранять бдительность и информировать правоохранительные органы о любых подозрительных лицах или действиях.

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