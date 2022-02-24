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Глава Львовской ОГА о ситуации в регионе: Войска РФ обстреляли военные части в Камянке-Бугской, Новом Калинове и Бродах. Без жертв

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава Львовской ОГА о ситуации в регионе: Войска РФ обстреляли военные части в Камянке-Бугской, Новом Калинове и Бродах. Без жертв

Во Львовской области атаке противника подверглись три военные объекта.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По оперативным данным, обстреляли военные части в Камянке-Бугской, Новом Калинове и Бродах. Смертельные случаи не зафиксированы", - сообщил Козицкий на брифинге в четверг.

По его словам, Львовский аэропорт и его взлетная полоса усиленно охраняют, как и объекты критической инфраструктуры.

Козицкий призвал жителей области сохранять бдительность и информировать правоохранительные органы о любых подозрительных лицах или действиях.

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Автор: Анастасія Потіха
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Смерть цапам!
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24.02.2022 10:41 Ответить
Пишут про 4 уничтоженных танка рф возле Харькова
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24.02.2022 10:42 Ответить
Горелые буряты всегда в радость!
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24.02.2022 10:44 Ответить
Самое смешное и одновременно противное, это прыгнувшая Беларашка

Я ж надеюсь, Львов их встретит чашкой кофе)))
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24.02.2022 10:46 Ответить
З території Білорусі, ясна річ. Від Львова до Бреста 325 км
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24.02.2022 10:54 Ответить
Це ж з території бульбашії вгатили!
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24.02.2022 10:57 Ответить
Это скорее психологическая атака, типа засрашка может уничтожать украинцев даже во Львове. Во времена ВМВ в первые месяцы были психологические бомбежки Берлина советской авиацией. Толку было ноль, но сам факт использовался советской пропагандой.
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24.02.2022 10:57 Ответить
Этот ублюдок много что взял от Гитлера, только забыл, что там потом был Нюрнберг.
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24.02.2022 11:27 Ответить
лукашенко п.ідар зохне найближчим часом як і *****!
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24.02.2022 11:06 Ответить
 
 