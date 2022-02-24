Нападение РФ на Украину: Польша, Эстония, Латвия и Литва инициировали консультации по четвертой статье НАТО

Сегодня, 24 февраля, государства-члены НАТО Польша, Эстония, Латвия и Литва на фоне нового вторжения России в Украину инициировали консультации по четвертой статье Альянса из-за угрозы безопасности союзников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает CNN .

"Широкомасштабная агрессия России представляет угрозу для всего мира и для всех стран НАТО. Необходимо инициировать консультации НАТО по укреплению безопасности союзников для реализации дополнительных мер по обеспечению обороны союзников по НАТО", – сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В 4 статье соглашения НАТО указано, что стороны обязуются консультироваться, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзников окажется под угрозой.

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Напомним, сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.