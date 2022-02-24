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Нападение РФ на Украину: Польша, Эстония, Латвия и Литва инициировали консультации по четвертой статье НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Нападение РФ на Украину: Польша, Эстония, Латвия и Литва инициировали консультации по четвертой статье НАТО

Сегодня, 24 февраля, государства-члены НАТО Польша, Эстония, Латвия и Литва на фоне нового вторжения России в Украину инициировали консультации по четвертой статье Альянса из-за угрозы безопасности союзников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает CNN .

"Широкомасштабная агрессия России представляет угрозу для всего мира и для всех стран НАТО. Необходимо инициировать консультации НАТО по укреплению безопасности союзников для реализации дополнительных мер по обеспечению обороны союзников по НАТО", – сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В 4 статье соглашения НАТО указано, что стороны обязуются консультироваться, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзников окажется под угрозой.

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Напомним, сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+20
НАТО-тепер ваш вихід...
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24.02.2022 10:59
+12
Ну им легче, их много, а мы одни. Но ничего, держимся.
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24.02.2022 11:00
+11
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24.02.2022 11:11
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НАТО-тепер ваш вихід...
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24.02.2022 10:59 Ответить
Ти під цією ганчіркою краще би пащеку закрив.
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24.02.2022 11:07 Ответить
Dumaju gde to cherez 3-4 dnja i budet nash vihod, mi dolzhni videtj chto vi srazhaites za svoju zemlju - vse a ne toljko patrioti Ukraini.
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24.02.2022 11:28 Ответить
Вдарили ракетою по центрі Умані. Військова частина в 30 км від міста. Нехілий разброс . Снайпера.
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24.02.2022 11:03 Ответить
ото вже й добре що вони такі рукожопи... Військові цілі - вони з кацапів потім три шкури знімуть за той постріл.
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24.02.2022 11:06 Ответить
нажаль є вбитий цивільний
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24.02.2022 11:09 Ответить
Царство Небесне
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24.02.2022 11:19 Ответить
Ну им легче, их много, а мы одни. Но ничего, держимся.
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24.02.2022 11:00 Ответить
да тот бульдозер пока заведётся, пока раскачается... уже и война кончится.
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24.02.2022 11:03 Ответить
Вводите эмбарго!
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24.02.2022 11:08 Ответить
Санкции и ещё раз санкции!
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24.02.2022 11:09 Ответить
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24.02.2022 11:11 Ответить
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Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

18 Min. ·



Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам Російської Федерації.

Всі військові підрозділи перебувають на своїх позиціях. Командування Об'єднаних сил знаходиться на визначених командних пунктах та здійснює управління частинами.

Противник несе втрати. На даний час в районі ООС збито 6 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти. Відбито напад на Щастя, в ході якого підбито 2 танки та знищено близько 50 російських окупантів.

Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.
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24.02.2022 11:30 Ответить
будапештские гаранты, нужно закрыть небо под предлогом защиты атомных станций от возможной бомбардировки кацапофашистами.
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24.02.2022 11:19 Ответить
Войскам сейчас целенаправленно нужно бить по технике и по транспорту с кацапскими военными. Где Байрактары?.......... своих операторов понятное дело опытных нет, попросить турков Нелох должен был уже, пусть помогут с операторами. Не думаю, что откажет.
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24.02.2022 11:19 Ответить
Pochemu net svoih operatorov, jestj i dumaju soorganizujetsia i dast horoshih ljulei kacapam - vozmozhno taktika raztenutj chutj rashikov i togda tochechno obnuljatj, kstati Bairaktari ochenj horosho vidjat nochju, budet "spokoinoi nochi" rusnja.
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24.02.2022 11:31 Ответить
Попробую объяснить. У тех, что есть - нет опыта при ведении боевых действий. Турецкие с опытом.
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24.02.2022 13:10 Ответить
********** озєро нада
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24.02.2022 11:31 Ответить
К слову - почему молчат Байрактары?
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24.02.2022 12:22 Ответить
 
 