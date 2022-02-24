Нападение РФ на Украину: Польша, Эстония, Латвия и Литва инициировали консультации по четвертой статье НАТО
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Сегодня, 24 февраля, государства-члены НАТО Польша, Эстония, Латвия и Литва на фоне нового вторжения России в Украину инициировали консультации по четвертой статье Альянса из-за угрозы безопасности союзников.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает CNN .
"Широкомасштабная агрессия России представляет угрозу для всего мира и для всех стран НАТО. Необходимо инициировать консультации НАТО по укреплению безопасности союзников для реализации дополнительных мер по обеспечению обороны союзников по НАТО", – сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
В 4 статье соглашения НАТО указано, что стороны обязуются консультироваться, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзников окажется под угрозой.
Напомним, сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.
Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.
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Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам Російської Федерації.
Всі військові підрозділи перебувають на своїх позиціях. Командування Об'єднаних сил знаходиться на визначених командних пунктах та здійснює управління частинами.
Противник несе втрати. На даний час в районі ООС збито 6 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти. Відбито напад на Щастя, в ході якого підбито 2 танки та знищено близько 50 російських окупантів.
Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.