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ВС РФ захватили пограничный переход Пески в Харьковской области, - оперативная сводка МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ВС РФ захватили пограничный переход Пески в Харьковской области, - оперативная сводка МВД

Вооруженные силы РФ вошли в пограничный пункт пропуска Пески Харьковской области.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своей сводке, передает Цензор.НЕТ.

В городе Николаев при обстреле Кульбакинского военного аэродрома – один раненый.

На пограничном пункте пропуска Пески Харьковской области вошли вооруженные силы РФ.

В Днепропетровской области В/Ч 2110 (с. Красная Григоровка) В/Ч 7036 (Краснополье) под обстрелами
Уничтожена локационная станция на аэродроме.

Также читайте: В районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов, возле Краматорска сбит еще один самолет вооруженных сил РФ, 4 танка врага сожжены на объездной Харькова, - Генштаб ВС

Запорожская область:
Обстреливается воинская часть в Близнецах
В г. Каменка-Днепровская поступило сообщение о взрыве.
В результате взрыва 3 дома и 1 магазин разрушены. Без пострадавших.
Обстреляна в селе Берда Бердянского района воинская часть ПВО, 1 убит и 5 ранены.
В Каменке-Днепровской на центральном рынке снаряд попал в магазин, поврежден газопровод и разрушены крыши трех ближних домов, пострадавших нет, пожар ликвидирован
Воинская часть ПВО Близнецы (Запорожский район) обстреляна, без жертв.

В результате обстрелов из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе н.п. Преображенка Херсонской области пограничник погиб.

Произошел обстрел одного из объектов Госпогранслужбы в Киевской области. Вероятно, из ракетного вооружения.

В Луганской области на границе Красная Таловка, Меловое, Городище зашли колонны российских танков.
Враг коварно выставил впереди колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. В настоящее время на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с побратимами из ВСУ и НГУ держат оборону.

В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.
Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом.

Также смотрите: Войска РФ нанесли удар по центру Умани: 1 погибший, еще пять человек в больнице. ВИДЕО камеры наблюдения

В Херсонской области Генический район взорван второй мост на Арабатскую стрелку. Информация по потерпевшим уточняется.

Город Миргород Полтавской области при обстреле военного аэродрома в/ч А1356 четверо военных получили ранения.

Враг нанес удары по западным областям Украины, а именно аэропорт Ивано-Франковска уничтожается ракетными комплексами и составами ГСМ.

Кроме того, враг нанес удар на аэропорт города Луцк. В городе Львове по улицам раздаются сирены, людей эвакуируют в укрытия.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+22
"За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки #російських_окупантів. / According to the operative information of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, 4 tanks of the #russian_occupiers were burned on the bypass road of Kharkiv.

Також , за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил російської федерації. Це вже шостий. / Also, according to the Joint Forces Command, today, February 24, about 50 russian occupiers were killed in the Shchastya area.
In addition, another plane of the armed forces of the russian federation was destroyed in the Kramatorsk region. This is the sixth aircraft.

Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. #Противник_несе_втрати. / The Joint Forces give a worthy rebuff to the armed forces of the russian federation. Ukrainian military units in their positions. #enemies_bear_losses.

Зберігайте спокій та вірте в українських захисників. / Keep calm and believe in Ukrainian defenders.

Разом переможемо! Win Together!

Слава Україні!Glory to Ukraine!"
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24.02.2022 11:10
+19
Власть должна была засыпать бетонными блоками и залить бетоном пополам с минами все КПП и дороги ведущие на Рашку и беларашку. Как минимум выиграли бы пару дней пока кацапоиды разгребали ети завалы. Но как всегда наша власть все просрала. И даже со стороны беларашки видно что едут танки а на КПП стоят фуры которые видимо Украина пропускала и обслуживала до последнего
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24.02.2022 11:11
+14
10:49
На объездной Харькова сожжены четыре российских танка - Генштаб

Смерь ворогам!!!!!!!!!
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24.02.2022 11:20
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Правила форума Совет форумчан
"За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки #російських_окупантів. / According to the operative information of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, 4 tanks of the #russian_occupiers were burned on the bypass road of Kharkiv.

Також , за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил російської федерації. Це вже шостий. / Also, according to the Joint Forces Command, today, February 24, about 50 russian occupiers were killed in the Shchastya area.
In addition, another plane of the armed forces of the russian federation was destroyed in the Kramatorsk region. This is the sixth aircraft.

Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. #Противник_несе_втрати. / The Joint Forces give a worthy rebuff to the armed forces of the russian federation. Ukrainian military units in their positions. #enemies_bear_losses.

Зберігайте спокій та вірте в українських захисників. / Keep calm and believe in Ukrainian defenders.

Разом переможемо! Win Together!

Слава Україні!Glory to Ukraine!"
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24.02.2022 11:10 Ответить
Власть должна была засыпать бетонными блоками и залить бетоном пополам с минами все КПП и дороги ведущие на Рашку и беларашку. Как минимум выиграли бы пару дней пока кацапоиды разгребали ети завалы. Но как всегда наша власть все просрала. И даже со стороны беларашки видно что едут танки а на КПП стоят фуры которые видимо Украина пропускала и обслуживала до последнего
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24.02.2022 11:11 Ответить
Власть дороги строила, что бы рашкотанкам удобнее было.
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24.02.2022 11:16 Ответить
Сами Пески или именно пункт пропуска?
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24.02.2022 11:14 Ответить
Пункт пропуска, т.е. домик со шлагбаумом на границе
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24.02.2022 11:21 Ответить
СМЕРТЬ *****
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24.02.2022 11:15 Ответить
сжечь КПП вместе с оккупантами... а тела оставить для собак... пусть пошамают... не каждый день такое счастье...
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24.02.2022 11:19 Ответить
То что кацапоиды захватили стереть с лица земли артой вместе с кацапоидами. Нам какие то будки не важны. Нам люди важнее. А кацапоиды пускац дохнут пачками за каждую собачую будку. Кстати уходя нужно все забрасывать противопихотными минами. Чтобы кацапоиды боялись посрать в кустах и срали прямо в танках
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24.02.2022 11:19 Ответить
10:49
На объездной Харькова сожжены четыре российских танка - Генштаб

Смерь ворогам!!!!!!!!!
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24.02.2022 11:20 Ответить
Чучело, там же четко написано, что фото из архива издания.
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24.02.2022 11:29 Ответить
так вам шашечки или ехать. Важно что подбили.
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24.02.2022 11:32 Ответить
прикинь, и в Киеве снег в лесах и парках еще лежит, прямо сейчас
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24.02.2022 11:39 Ответить
Речь президента РФ Владимира Путина, в которой он объявил о начале "военной операции" на украинском Донбассе, была записана 21 февраля - об этом сообщает российская Новая газета со ссылкой на метаданные видео. Судя по метаданным видео на сайте Кремля, оно было записано вечером в понедельник, 21 февраля. В этот день Россия признала псевдореспублики «Л/ДНР».
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24.02.2022 11:20 Ответить
Медики надають допомогу пораненим
В наслідок ранкового обстрілу окупантами військової частини у місті Бердянську, до Бердянського територіального медичного об'єднання доставлено ДЕВ'ЯТЬ поранених.
Було оперативно розгорнуто три операційні. Пораненим надано терміному необхідну допомогу. Стан потерпілих стабільний.
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24.02.2022 11:22 Ответить
Юрій Бутусов

4 мин. ·



Обстановка на 11.00.

Російська армія подолала відстань 40 км до Харкова. Також російські війська йдуть на Суми. В цьому нема нічого катастрофічного, бо прикрити фізично 2000 км кордону неможливо. Оборона нашої армії буде будуватись навколо великих міст.

Саме активна оборона міст зможе скувати російський наступ, та реалізувати можливості нашого ********* озброєння та артилерії. Росіян зупинять виключно втрати.

Зараз Путін намагається вести маневрену безконтактну війну, але вибити ЗСУ з міст таким чином неможливо. Росіянам доведеться битися, а не кататися по тилах.

Тому зараз ми дивимось на розвиток обстановки, розуміючи і наші слабкі і сильні сторони.

Ефективність міжнародної підтримки України залежить від сили нашого спротиву у кожному місці, де розгортається оборона.

Політичні можливості та допомога союзників будуть максимально ефективні, коли Україна покаже, як потужно ми чинимо опір ворогу. Тепер кожен має зробити все, на що здатен заради нашого народу та нашого майбутнього.

Паніка зараз нікому не допоможе. Потрібно діяти. Ми не програли. Ми несемо втрати, але наша армія завдає потужні удари по ворогу. Це не прогулянка для Путіна.

Слава Україні.
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24.02.2022 11:26 Ответить
Слава Украине! Родненькие воины Украины! Держитесь! Все молимся за вас!
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24.02.2022 11:26 Ответить
з фантазій дебілів :

Аксьонов дав команду готуватись до прийому води з "кримського каналу"
Аксенов дал команду готовить Северо-Крымский канал к воде из Днепра

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24.02.2022 11:26 Ответить
Будь прокляты,кацапы!И их вы%лядки!
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24.02.2022 11:26 Ответить
⚡️Российский фондовый рынок потерял 150 млрд долл за одну ночь
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24.02.2022 11:27 Ответить
Интересно всё обстреливается, но здесь видно что Московия готовится взять Украину в кольцо от Одессы до белорусской границы, Венгрия выжидает, потом начнётся зачистка и переселение украинцев на Дальний восток
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24.02.2022 11:28 Ответить
Позвонили знакомому из с. Отрохи Черниговской области и сообщили, что успешно подбивают танки оккупантов. Кацапятина начала выпрыгивать из танков и тикать. Первый пошел. Жду подтверждения инфо в инете.
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24.02.2022 11:34 Ответить
Надо разрушать все дороги, по которым двигаются или могут двигаться
в Украину оккупанты - пусть восстанавливают под огнём.
А разрушить снова - это несколько секунд.
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24.02.2022 13:03 Ответить
 
 