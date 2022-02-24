ВС РФ захватили пограничный переход Пески в Харьковской области, - оперативная сводка МВД
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Вооруженные силы РФ вошли в пограничный пункт пропуска Пески Харьковской области.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своей сводке, передает Цензор.НЕТ.
В городе Николаев при обстреле Кульбакинского военного аэродрома – один раненый.
На пограничном пункте пропуска Пески Харьковской области вошли вооруженные силы РФ.
В Днепропетровской области В/Ч 2110 (с. Красная Григоровка) В/Ч 7036 (Краснополье) под обстрелами
Уничтожена локационная станция на аэродроме.
Запорожская область:
Обстреливается воинская часть в Близнецах
В г. Каменка-Днепровская поступило сообщение о взрыве.
В результате взрыва 3 дома и 1 магазин разрушены. Без пострадавших.
Обстреляна в селе Берда Бердянского района воинская часть ПВО, 1 убит и 5 ранены.
В Каменке-Днепровской на центральном рынке снаряд попал в магазин, поврежден газопровод и разрушены крыши трех ближних домов, пострадавших нет, пожар ликвидирован
Воинская часть ПВО Близнецы (Запорожский район) обстреляна, без жертв.
В результате обстрелов из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе н.п. Преображенка Херсонской области пограничник погиб.
Произошел обстрел одного из объектов Госпогранслужбы в Киевской области. Вероятно, из ракетного вооружения.
В Луганской области на границе Красная Таловка, Меловое, Городище зашли колонны российских танков.
Враг коварно выставил впереди колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. В настоящее время на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с побратимами из ВСУ и НГУ держат оборону.
В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.
Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом.
В Херсонской области Генический район взорван второй мост на Арабатскую стрелку. Информация по потерпевшим уточняется.
Город Миргород Полтавской области при обстреле военного аэродрома в/ч А1356 четверо военных получили ранения.
Враг нанес удары по западным областям Украины, а именно аэропорт Ивано-Франковска уничтожается ракетными комплексами и составами ГСМ.
Кроме того, враг нанес удар на аэропорт города Луцк. В городе Львове по улицам раздаются сирены, людей эвакуируют в укрытия.
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Також , за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил російської федерації. Це вже шостий. / Also, according to the Joint Forces Command, today, February 24, about 50 russian occupiers were killed in the Shchastya area.
In addition, another plane of the armed forces of the russian federation was destroyed in the Kramatorsk region. This is the sixth aircraft.
Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. #Противник_несе_втрати. / The Joint Forces give a worthy rebuff to the armed forces of the russian federation. Ukrainian military units in their positions. #enemies_bear_losses.
Зберігайте спокій та вірте в українських захисників. / Keep calm and believe in Ukrainian defenders.
Разом переможемо! Win Together!
Слава Україні!Glory to Ukraine!"
На объездной Харькова сожжены четыре российских танка - Генштаб
Смерь ворогам!!!!!!!!!
В наслідок ранкового обстрілу окупантами військової частини у місті Бердянську, до Бердянського територіального медичного об'єднання доставлено ДЕВ'ЯТЬ поранених.
Було оперативно розгорнуто три операційні. Пораненим надано терміному необхідну допомогу. Стан потерпілих стабільний.
4 мин. ·
Обстановка на 11.00.
Російська армія подолала відстань 40 км до Харкова. Також російські війська йдуть на Суми. В цьому нема нічого катастрофічного, бо прикрити фізично 2000 км кордону неможливо. Оборона нашої армії буде будуватись навколо великих міст.
Саме активна оборона міст зможе скувати російський наступ, та реалізувати можливості нашого ********* озброєння та артилерії. Росіян зупинять виключно втрати.
Зараз Путін намагається вести маневрену безконтактну війну, але вибити ЗСУ з міст таким чином неможливо. Росіянам доведеться битися, а не кататися по тилах.
Тому зараз ми дивимось на розвиток обстановки, розуміючи і наші слабкі і сильні сторони.
Ефективність міжнародної підтримки України залежить від сили нашого спротиву у кожному місці, де розгортається оборона.
Політичні можливості та допомога союзників будуть максимально ефективні, коли Україна покаже, як потужно ми чинимо опір ворогу. Тепер кожен має зробити все, на що здатен заради нашого народу та нашого майбутнього.
Паніка зараз нікому не допоможе. Потрібно діяти. Ми не програли. Ми несемо втрати, але наша армія завдає потужні удари по ворогу. Це не прогулянка для Путіна.
Слава Україні.
Аксьонов дав команду готуватись до прийому води з "кримського каналу"
Аксенов дал команду готовить Северо-Крымский канал к воде из Днепра
в Украину оккупанты - пусть восстанавливают под огнём.
А разрушить снова - это несколько секунд.