ВС РФ захватили пограничный переход Пески в Харьковской области, - оперативная сводка МВД

Вооруженные силы РФ вошли в пограничный пункт пропуска Пески Харьковской области.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своей сводке, передает Цензор.НЕТ.

В городе Николаев при обстреле Кульбакинского военного аэродрома – один раненый.

На пограничном пункте пропуска Пески Харьковской области вошли вооруженные силы РФ.

В Днепропетровской области В/Ч 2110 (с. Красная Григоровка) В/Ч 7036 (Краснополье) под обстрелами

Уничтожена локационная станция на аэродроме.

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Запорожская область:

Обстреливается воинская часть в Близнецах

В г. Каменка-Днепровская поступило сообщение о взрыве.

В результате взрыва 3 дома и 1 магазин разрушены. Без пострадавших.

Обстреляна в селе Берда Бердянского района воинская часть ПВО, 1 убит и 5 ранены.

В Каменке-Днепровской на центральном рынке снаряд попал в магазин, поврежден газопровод и разрушены крыши трех ближних домов, пострадавших нет, пожар ликвидирован

Воинская часть ПВО Близнецы (Запорожский район) обстреляна, без жертв.

В результате обстрелов из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе н.п. Преображенка Херсонской области пограничник погиб.

Произошел обстрел одного из объектов Госпогранслужбы в Киевской области. Вероятно, из ракетного вооружения.

В Луганской области на границе Красная Таловка, Меловое, Городище зашли колонны российских танков.

Враг коварно выставил впереди колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. В настоящее время на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с побратимами из ВСУ и НГУ держат оборону.

В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.

Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом.

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В Херсонской области Генический район взорван второй мост на Арабатскую стрелку. Информация по потерпевшим уточняется.

Город Миргород Полтавской области при обстреле военного аэродрома в/ч А1356 четверо военных получили ранения.

Враг нанес удары по западным областям Украины, а именно аэропорт Ивано-Франковска уничтожается ракетными комплексами и составами ГСМ.

Кроме того, враг нанес удар на аэропорт города Луцк. В городе Львове по улицам раздаются сирены, людей эвакуируют в укрытия.