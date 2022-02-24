"Нападение России - одно из самых темных времен для Европы с момента Второй мировой войны", - Боррель

Нападение России на Украину в четверг стало одним из самых "темных времен для Европы" за почти 80 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Это одно из самых темных времен для Европы с момента завершения Второй мировой войны", – сказал журналистам глава европейской дипломатии, пишет CNN.

Боррель пообещал "неотложную помощь Украине", а также поддержать усилия по эвакуации, в том числе сотрудников представительства ЕС в Украине.

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Напомним, ранее, выступая вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Боррель указал, что санкции Евросоюза против России будут "самым строгим пакетом когда-либо применявшихся санкций".

Глава Еврокомиссии должен представить стратегические ограничительные меры ЕС в этот четверг.