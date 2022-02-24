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"Нападение России - одно из самых темных времен для Европы с момента Второй мировой войны", - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Нападение России на Украину в четверг стало одним из самых "темных времен для Европы" за почти 80 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Это одно из самых темных времен для Европы с момента завершения Второй мировой войны", – сказал журналистам глава европейской дипломатии, пишет CNN.

Боррель пообещал "неотложную помощь Украине", а также поддержать усилия по эвакуации, в том числе сотрудников представительства ЕС в Украине.

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Напомним, ранее, выступая вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Боррель указал, что санкции Евросоюза против России будут "самым строгим пакетом когда-либо применявшихся санкций".

Глава Еврокомиссии должен представить стратегические ограничительные меры ЕС в этот четверг.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+33
Генштаб України мав розвідперехоплення про наступ в 4 ранку. Ще вчора в 22 вечора.
До чого це призвело?
Дуже просто - той десяток ракетних обстрілів військових баз в Україні отримав нульовий ефект.
Техніка і авіація з цих точок була виведена.
Крилатих ракет в РФ нагадую на ВСЮ РОСІЮ - всього кілька сотень. Трохи більше двохсот, якщо не зраджує пам'ять.
Вони вже вистріляли штук сорок (приблизно прикидаю).
Всі вистріляти вони не можуть - їм треба запас для оборони, на інших кордонах.
Нові збудувати - не можуть. За рік там буквально 20 штук випускають всі заводи РФ.
Тому навіть "ракетниє абстрели" - скоро закінчаться. День-два. А вони навіть зараз не нанесли ЗСУ серйозних втрат.
Отже, по оцінкам Генштабу, на разі перша атака росіян проходить невдало.
Втім, це ще не кінець. Безумовно так просто відсосати вони не можуть.
Уявіть заголовки - "Росія атакувала Україну всім що мала і не змогли віджати навіть 1 місто на 500 тисяч чоловік"?
Це сором для РФ. Тому будуть ще атаки.
Констатуємо лише що на разі ситуація для наших військ - хороша, згідно плану оборони.
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24.02.2022 11:15
+26
Повесьте Вашу Меркель !!
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24.02.2022 11:15
+23
Лупи эмбарго на нефть! Будь мужчиной!
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24.02.2022 11:13
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Лупи эмбарго на нефть! Будь мужчиной!
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24.02.2022 11:13 Ответить
Повесьте Вашу Меркель !!
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24.02.2022 11:15 Ответить
беснование в победобесии у кацапов в полном разгаре:
https://www.profinance.ru/news/2022/02/24/c54j-bank-rossii-provodit-valyutnye-interventsii.html

нижние посты - так уже берлин и Париж вот-вот возьмут)
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24.02.2022 11:21 Ответить
Генштаб України мав розвідперехоплення про наступ в 4 ранку. Ще вчора в 22 вечора.
До чого це призвело?
Дуже просто - той десяток ракетних обстрілів військових баз в Україні отримав нульовий ефект.
Техніка і авіація з цих точок була виведена.
Крилатих ракет в РФ нагадую на ВСЮ РОСІЮ - всього кілька сотень. Трохи більше двохсот, якщо не зраджує пам'ять.
Вони вже вистріляли штук сорок (приблизно прикидаю).
Всі вистріляти вони не можуть - їм треба запас для оборони, на інших кордонах.
Нові збудувати - не можуть. За рік там буквально 20 штук випускають всі заводи РФ.
Тому навіть "ракетниє абстрели" - скоро закінчаться. День-два. А вони навіть зараз не нанесли ЗСУ серйозних втрат.
Отже, по оцінкам Генштабу, на разі перша атака росіян проходить невдало.
Втім, це ще не кінець. Безумовно так просто відсосати вони не можуть.
Уявіть заголовки - "Росія атакувала Україну всім що мала і не змогли віджати навіть 1 місто на 500 тисяч чоловік"?
Це сором для РФ. Тому будуть ще атаки.
Констатуємо лише що на разі ситуація для наших військ - хороша, згідно плану оборони.
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24.02.2022 11:15 Ответить
можно источник указать? плиз.
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24.02.2022 12:47 Ответить
ВСЕГО несколько сотен?
єто до фига.
и кроме крылатых - там есть еще другие летающие бяки.
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24.02.2022 12:49 Ответить
На втором месте Россия, располагающая, по данным издания, 4 163 боевыми самолетами (8 процентов от условных ВВС мира).
Эту же позицию она занимает и по популярности своих истребителей и вертолетов за рубежом. На вооружении различных стран находится 1 067 самолетов Су-27/30 и 2 865 винтокрылых машин Ми-8/17.
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24.02.2022 12:57 Ответить
Европа показала что они импотенты
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24.02.2022 11:16 Ответить
Европа хоть сейчас начала шевелиться а вот от Эрдогана мы не ожидали такой подлянки,хотя после того как он предложил нам построить завод по производству Байрактаров вместо того что бы поставить их уже сейчас а потом хотел увезти Зеленского к Путину зачем то ,то уже тогда возникало смутное подозрение в честности Эрдогана. Если Эрдоган сейчас не перекроет Дарданелы и Босфор то будет понятно на чьей он стороне. Правильно говорят...друг познаётся в беде.
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24.02.2022 11:48 Ответить
СМЕРТЬ *****. СЛАВА УКРАЇНІ.
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24.02.2022 11:17 Ответить
И ещё когда всё это закончиться все масс медиа Украины проверить на раскрутку дезинформации в плоть до уголовки.
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24.02.2022 11:17 Ответить
Выкиньте всех русских из Европы - их тут дохрена с мамками и няньками и разными своими магазинами
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24.02.2022 11:17 Ответить
Напад стався ще в 2014 році ! Тільки ви не бачили мабуть !
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24.02.2022 11:18 Ответить
войти то они могут.. а выйти?)
жечь колоны прямо на КПП - риск огромный.. там гражданских полно.
А вот дальше, среди лесов и полей - самое то.. как под Харьковим
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24.02.2022 11:20 Ответить
Очередной урок для человечества, что ко злу нельзя быть толерантным. Любые попытки умиротворить подобный кацапам скот всегда приведет к войне.
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24.02.2022 11:18 Ответить
Так. В другу світову гітлер так напав на Європу, як сьогодні путін на Україну.

немцев называли "немецко-фашистские оккупанты".

пора уже называть российские войска "российско-фашистские оккупанты".
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24.02.2022 11:19 Ответить
как говорится вашими молитвами...
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24.02.2022 11:19 Ответить
Вытурите всех кацапов в 24 часов и вон в Москву
а на ваши санкции хутин болт ложит
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24.02.2022 11:19 Ответить
Золотого запаса в раше хватит , потому он пЛЕВАЛ на те санкции
о санкциях можно пистеть день и вечером
Выгнать россиян и закрыть их магазины, заправки из Украины и ЕС
НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ВСЮ РОССИЙСКУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ. УКРАИНЫ
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24.02.2022 11:23 Ответить
Для того , что бы сказать что золотой запас дает возможность не бояться санкций - заблуждение.
Золотом нельзя зарядить пушку и намазать на хлеб
А поменять золото на масло очччень не просто
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24.02.2022 11:46 Ответить
І це трапилось завдяки тому, що Європу очолює лайно на кшалт Блреля.
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24.02.2022 11:20 Ответить
Російські окупанти влучили в Івано-Франківський аеропорт!Нове Російське вторгнення 24 лютого 2022!

https://www.youtube.com/watch?v=EM6T7Bwna1w
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24.02.2022 11:20 Ответить
пока мы не спалим москву, эта хрень не закончится
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24.02.2022 11:21 Ответить
"чтобы спасти расею - нужно сжечь москву!"(с)
и ведь не поспоришь))

спасти образно, конечно.. но ЯО отобрать и разделить на десяток губнрний - да.
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24.02.2022 11:23 Ответить
губительные санкции применить сразу! эмбарго!

чтобы на развилось в то, в что атака гитлера развилась!

нужно присекать на корню!
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24.02.2022 11:21 Ответить
Лучшие санкции выгнать из ЕС США БРИТАНИИ дочек сыновей жен Лаврова, Медведева российских олигархов и т д и арестовать их счета
10 военных Украины уде погибло за 6 часов
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24.02.2022 11:25 Ответить
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24.02.2022 11:29 Ответить
Шоб он сдох на этой неделе !!!
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24.02.2022 11:31 Ответить
пока не ввели эмбарго - путин будет дальше продолжать.

он будет действовать столько - сколько ему позволит Запад!
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24.02.2022 11:22 Ответить
скорее всего они хотят отвлечь всу наступая на разных направлениях, а сами занять донецкую и луганскую области
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24.02.2022 11:23 Ответить
А может Киев есть их главная цель а дырявые это только отвлекающий маневр? Эти ребусы должны разгадывать военные а не мы диванные.
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24.02.2022 11:55 Ответить
Надеемся это не бла бла бла "моя хата скраю"!!!! Респект Британии, Штатам, Прибалтике!! Путин Х.уйло!!!!
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24.02.2022 11:26 Ответить
Все зрозуміло було вже 08.08.08 с Грузіі, але тоді вони зробили вигляд шо ничого не трапилось.
Навіть більше - россіянам було передано коди до беспілотників (вони закордонного виробництва) та всі вони впали. Ось так. В тім шо нам зараз так допомагає Світ є безумовно частина тоі провини перед Грузіею у Заходу.
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24.02.2022 11:27 Ответить
Ну что, п#здюки, дотянули ситуацию? Как там поживает фрау Штази? А Шрёдер? Мокроша?..
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24.02.2022 11:32 Ответить
а как ты допустил что ваши танки к нам зашли
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24.02.2022 11:58 Ответить
У тебя мозгов немного. Во-первых, я танками не управляю. Во-вторых, их пока нет на территории Украины. И хочу, что бы не было.

Тебе, убогий, встречный тупой вопрос: как ты допустил, что путлер напал на вас?
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24.02.2022 12:54 Ответить
Треба негайно обмежити пересування численних фур по пр.Палладіна в Києві (можливо, за виключенням вантажу з продуктами). Вони лише заважають мешканцям столиці та іншим громадянам України пересуватися у західному напрямі, стоворюючи чималі затори на шляхах та аварійні ситуації.
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24.02.2022 11:34 Ответить
Многие пишут что новый Гитлер? По форме может быть, а по сути нет абсолютно. Гитлер уважал жизнь каждого своего солдата и каждого немца и следовал своей больной логике и цели не скрывая свою сущность под патриотисеские лозунги и откровенное вранье.
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24.02.2022 11:35 Ответить
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24.02.2022 11:52 Ответить
 
 