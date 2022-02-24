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Трое гражданских лиц погибли при обстреле со стороны войск РФ в Угледаре Донецкой области, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Возле ОПС "Дергачи" в Харьковской области начался минометный обстрел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Оперативное сообщение МВД Украины на 11 ч. 00 мин. Две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином. Пограничники заняли оборону. К острову Змеиный подошли две надводные нераспознанные цели. Оккупанты, используя международные каналы связи по безопасности судоходства с угрозами требуют от пограничного гарнизона военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Пограничники заняли оборону", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в городе Одесса в Малиновском районе на территорию в/ч 3012 НГУ попал снаряд. Информация о пострадавших уточняется.

В Киевской области произошел обстрел одного из помещений воинской части Нацгвардии. Вероятно, из ракетного вооружения. Подтвержденной информации о потерях пока нет.

"У ОПС "Дергачи" в Харьковской области начался минометный обстрел. В Донецкой области в городе Угледар при обстреле погибли трое гражданских лиц. На территории Украины все службы МВД Украины в режиме военного положения обеспечивают правопорядок, оказывают помощь пострадавшим, ликвидируют разрушения и пожары", – добавили в МВД.

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Трое гражданских лиц погибли при обстреле со стороны войск РФ в Угледаре Донецкой области, - МВД 01

Автор: Наталя Джума
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Это они так русских защищают.
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24.02.2022 11:29 Ответить
ага! твари конченые! операция на Донбассе! от Харькова до Львова!!! Путин - Гитлер! Россияне, вы что, фашисты???
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24.02.2022 11:55 Ответить
 
 