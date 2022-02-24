Армия РФ преодолела расстояние 40 км до Харькова. Также российские войска идут на Сумы, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оборона нашей армии будет строиться вокруг больших городов.
Об этом написал на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Обстановка на 11.00.
Российская армия преодолела расстояние 40 км до Харькова. Также русские войска идут на Сумы. В этом нет ничего катастрофического, потому что физически прикрыть 2000 км границы невозможно. Оборона нашей армии будет строиться вокруг больших городов.
Именно активная оборона городов сможет сковать российское наступление и реализовать возможности нашего современного вооружения и артиллерии. Россиян остановят исключительно потери.
Сейчас Путин пытается вести маневренную бесконтактную войну, но выбить ВСУ из городов таким образом невозможно. Россиянам придется драться, а не кататься по тылам.
Поэтому мы сейчас смотрим на развитие обстановки, понимая и наши слабые и сильные стороны.
Эффективность международной поддержки Украины зависит от силы нашего сопротивления в любом месте, где развертывается оборона.
Политические возможности и помощь союзников будут максимально эффективны, когда Украина покажет, как мощно мы сопротивляемся врагу. Теперь каждый должен сделать все, что способен ради нашего народа и нашего будущего.
Паника сейчас никому не поможет. Надо действовать. Мы не проиграли. Мы несем потери, но наша армия наносит мощные удары по врагу. Это не прогулка для Путина.
Слава Украине", - написал журналист.
Пожалуйста, подождите...
Ещё раз : что с Геническом и что будет с Мелитополем?
Не исключено, что в результате ударов российских фашистов будут выведены из строя объекты энергоснабжения. Поэтому крайне необходимо, чтобы местные власти по городам и селам предусмотрели резервные источники питания (в первую очередь для систем связи, жизнеобеспечения, работы органов местного самоуправления и пр.), например, автономные электростанции для их использования на время проведения ремонтных работ. Приобретение таких источников питания может быть осуществлено и за счет не запрещенных законодательством источников.
Скоро их паковать пакетами начнут и рефриджераторами к мамкам.
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Агентство
❗️На границу с Украиной к моменту вторжения перебросили солдат-срочников
На территории Украины вопреки закону сейчас могут воевать не только контрактники, но и солдаты-срочники. По крайней мере, мы обнаружили много свидетельств того, что их еще несколько дней назад перебрасывали в Белгородскую область - в том числе оттуда российская армия атаковала соседнюю страну.
▪️В соцсетях начали появляться сообщения женщин о том, что их сыновей, которые проходят срочную службу в российской армии, отправили на границу с Украиной. Матери пишут в комментариях в группах ВКонтакте (см. слайд), что их сыновья-солдаты, переброшенные на границу, перестали выходить на связь.
▪️Эту информацию нам подтвердили в Комитете солдатских матерей. По словам председателя правления Комитета Ольги Ларкиной, к ним с понедельника поступили десятки звонков от матерей, которые рассказывают, что их сыновей срочно перебросили к границе, выдали бронежилеты и боевое оружие. Она подчеркнула, что молодых людей заставили подписать контракты. У тех, кто отказывается подписывать контракт, отбирают военные билеты и ставят штамп, либо подписывают контракты за них, отметила Ларкина.
▪️Солдатов-срочников могут направлять в зону боевых действий не ранее, чем через четыре месяца после начала службы и прохождения подготовки. При этом в Минобороны ранее заявляли, что отправка на войну срочников исключена. Еще в 2013 году глава Генштаба Валерий Герасимов объяснял, что «речи об участии военнослужащих срочной службы в боевых действиях или вооруженных конфликтах не идет». Он ссылался на указание Путина привлекать к военным операциям только контрактников. Два дня назад РИА «Новости» тоже сообщали, что срочники не направляются в горячие точки и не участвуют в боевых действиях.
▪️Матери же говорят, что на границу с Украиной отправили даже тех, кого призвали лишь в декабре 2021 года - эти солдаты еще не успели пройти никакой подготовки."
Мишустин - в Казахстан, Матвиенко - в Таджикистам, Володин - на Кубу и в Никарагуa, один обнуленный остался на хозяйстве.
Ладно, эвакуация в Никарагуa - там тепло и бананы, но в Таджикистан эвакуацию обговаривать???
Простите, а как же рядом Талибан?
https://www.mk.ru/politics/2022/02/24/vse-pervye-lica-krome-putina-okazalis-za-predelami-rossii.html
ПИТАЄТЬСЯ - ДЛЯ ЧОГО ?
ЩОБ ЗГОРІТИ В СВОЇЙ БРОНЕТЕХНИЦІ ? УМНО )
При этом, обращать внимание на обязательное удержание того или иного пункта (района) вообще не следует.
Конечно людские и технические потери. Кто с этим спорит? Пост внимательно прочитай еще раз.
они просачиваются по возможности через бреши в границе избегая контакта и затем будут группироваться в точках сбора для нанесения удара по уже намеченным объектам.
Но, проблема наступающего в том, что ТВД это не плац. Есть доступная местность, есть слабодоступная, есть недоступная (у вас ее, практически, нет). Есть средства заграждения местности или направлений (не только мины), которые из доступной местности делают слабодоступную, а из слабодоступной - недоступную.
Задача обороняющегося: понять направления движения группировок (и отдельных частей и подразделений) противника, и стараться блокировать его фланги. Блокировать не только занятием обороны, но, прежде всего, огнем. Заставить противника из широкого фронта сплошного наступления наступать отдельными "ручейками", и эти "ручейки" подсекать у основания. Это наиболее эффективный способ борьбы с превосходящим противником. И требует этот способ подвижности и координации действий. Война дело переменчивое, координации не всегда достигнуть удается, поэтому, командиры должны понимать в чем их задача и смысл действий. Тогда они будут действовать правильно и без связи, и без указаний начальства.
А попытки удерживать тот или иной пункт, будут приводить к новым иловайскам и дебальцево.
Вот то-то и оно...
Не воняй здесь
Здесь наша земля , здесь наша Родина.
Хотим скачем, хотим танцуем, хоти песни поем.
Вы воры и убийцы
Зачем вы пришли, соседи?
Зачем вы пришли с войной?
Мы с вами детей крестили и пили на брудершафт…
Зачем вы нас оцепили колонной своих солдат?
Нам много досталось боли - хороним своих сыновей.
Мы видели много горя,мы стали еще сильней.
Зачем вы пришли, ребята?
За что собрались воевать?
Мы выстоим брат за брата, нас тоже учили стрелять.
Мы выстоим - у нас Воля, ее не возьмет автомат.
Мы вам не сдадимся без боя,все церкви пусть бьют набат.
Мы видели смерть, ребята,ей смело смотрели в глаза.
Не надо войны, не надо…
ПОТОМ НЕ ВЕРНЕШЬ НАЗАД...