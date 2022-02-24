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Армия РФ преодолела расстояние 40 км до Харькова. Также российские войска идут на Сумы, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Армия РФ преодолела расстояние 40 км до Харькова. Также российские войска идут на Сумы, - Бутусов

Оборона нашей армии будет строиться вокруг больших городов.

Об этом написал на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Обстановка на 11.00.

Российская армия преодолела расстояние 40 км до Харькова. Также русские войска идут на Сумы. В этом нет ничего катастрофического, потому что физически прикрыть 2000 км границы невозможно. Оборона нашей армии будет строиться вокруг больших городов.

Именно активная оборона городов сможет сковать российское наступление и реализовать возможности нашего современного вооружения и артиллерии. Россиян остановят исключительно потери.

Сейчас Путин пытается вести маневренную бесконтактную войну, но выбить ВСУ из городов таким образом невозможно. Россиянам придется драться, а не кататься по тылам.

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Поэтому мы сейчас смотрим на развитие обстановки, понимая и наши слабые и сильные стороны.

Эффективность международной поддержки Украины зависит от силы нашего сопротивления в любом месте, где развертывается оборона.

Политические возможности и помощь союзников будут максимально эффективны, когда Украина покажет, как мощно мы сопротивляемся врагу. Теперь каждый должен сделать все, что способен ради нашего народа и нашего будущего.

Паника сейчас никому не поможет. Надо действовать. Мы не проиграли. Мы несем потери, но наша армия наносит мощные удары по врагу. Это не прогулка для Путина.

Слава Украине", - написал журналист.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+97
Надеюсь, кацапские свиньи едут прямо в огневой мешок.
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24.02.2022 11:31
+84
Бережи Господь наших захисників
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24.02.2022 11:31
+58
Вот ребята стоят российские танки под Харьковом, а наши их херячат, стреляют и стреляют. Слава Україні! Смерть ворогам!
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24.02.2022 11:41
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В танках
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24.02.2022 12:10 Ответить
Почему отправили мой вопрос в спам?
Ещё раз : что с Геническом и что будет с Мелитополем?
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24.02.2022 12:01 Ответить
ну значит еще пару дней
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24.02.2022 12:04 Ответить
Ще як здуються.
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24.02.2022 12:06 Ответить
у Києві бахнуло
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24.02.2022 12:03 Ответить
вдалеке - может самолет пролетел звуковой барькр
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24.02.2022 12:11 Ответить
Слава Украине. Смерть российским оккупантам!
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24.02.2022 12:04 Ответить
Смерть врагам, готовте цинк, он вам пригодится
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24.02.2022 12:09 Ответить
КАЦАПИ ГОРЯТЬ НА РОБОТІ, ВСІ КАЦАПИ ОТРИМАЮТЬ СВІЙ СОЛЯРІЙ

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24.02.2022 12:11 Ответить
У нас в Полтаве ракету над аэродромом сбили с шилки) Ещё одну в Миргороде из чего то посерьёзнее. Конечно нельзя умалять мастерство наших пвошников, но на мордоре походу тоже металлолом ещё тот)
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24.02.2022 12:11 Ответить
Твою ж мать.
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24.02.2022 12:25 Ответить
Сейчас под Харьковом в районе окружной наши войска уничтожили колону вражеских танков, идут бои. Никто из нас не паникует. Вата горит. Харьковчане помогайте терробороне. Слава Украине!
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24.02.2022 12:13 Ответить
СЛАВА УКРА!!Н! !
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24.02.2022 13:35 Ответить
Кстати, наших ястребков в Миргороде успели поднять до прилёта. Все целы. Слава Украине!
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24.02.2022 12:13 Ответить
Отличная новость
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24.02.2022 12:19 Ответить
СЛАВА!!!! ПЕРЕМОЖЕМО!!!
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24.02.2022 13:36 Ответить
Судя по совместным действиям войск россии и беларуси, одним из направлений их удара будет вдоль границы Польши и Украины для того, чтобы потом, после захвата этого региона, контролировать воздушное пространство и отрезать возможность поставок наземным путем в Украину из Польши помощи в виде вооружения от союзников. Не исключено, что сумасшедший путин вторгнется и в Польшу, и в прибалтийские страны.
Не исключено, что в результате ударов российских фашистов будут выведены из строя объекты энергоснабжения. Поэтому крайне необходимо, чтобы местные власти по городам и селам предусмотрели резервные источники питания (в первую очередь для систем связи, жизнеобеспечения, работы органов местного самоуправления и пр.), например, автономные электростанции для их использования на время проведения ремонтных работ. Приобретение таких источников питания может быть осуществлено и за счет не запрещенных законодательством источников.
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24.02.2022 12:16 Ответить
"Ваньки" поехали!
Скоро их паковать пакетами начнут и рефриджераторами к мамкам.

"
Агентство
❗️На границу с Украиной к моменту вторжения перебросили солдат-срочников

На территории Украины вопреки закону сейчас могут воевать не только контрактники, но и солдаты-срочники. По крайней мере, мы обнаружили много свидетельств того, что их еще несколько дней назад перебрасывали в Белгородскую область - в том числе оттуда российская армия атаковала соседнюю страну.

▪️В соцсетях начали появляться сообщения женщин о том, что их сыновей, которые проходят срочную службу в российской армии, отправили на границу с Украиной. Матери пишут в комментариях в группах ВКонтакте (см. слайд), что их сыновья-солдаты, переброшенные на границу, перестали выходить на связь.

▪️Эту информацию нам подтвердили в Комитете солдатских матерей. По словам председателя правления Комитета Ольги Ларкиной, к ним с понедельника поступили десятки звонков от матерей, которые рассказывают, что их сыновей срочно перебросили к границе, выдали бронежилеты и боевое оружие. Она подчеркнула, что молодых людей заставили подписать контракты. У тех, кто отказывается подписывать контракт, отбирают военные билеты и ставят штамп, либо подписывают контракты за них, отметила Ларкина.

▪️Солдатов-срочников могут направлять в зону боевых действий не ранее, чем через четыре месяца после начала службы и прохождения подготовки. При этом в Минобороны ранее заявляли, что отправка на войну срочников исключена. Еще в 2013 году глава Генштаба Валерий Герасимов объяснял, что «речи об участии военнослужащих срочной службы в боевых действиях или вооруженных конфликтах не идет». Он ссылался на указание Путина привлекать к военным операциям только контрактников. Два дня назад РИА «Новости» тоже сообщали, что срочники не направляются в горячие точки и не участвуют в боевых действиях.

▪️Матери же говорят, что на границу с Украиной отправили даже тех, кого призвали лишь в декабре 2021 года - эти солдаты еще не успели пройти никакой подготовки."
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24.02.2022 12:21 Ответить
Надеюсь, что на связь они так и не выйдут...
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24.02.2022 12:45 Ответить
Прийдеться кацапським самкам ісчо рожать вже від таджиків та узбеків.
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24.02.2022 13:25 Ответить
Ребята, кто может передайте кибервойскам Украины, что надо срочно хакнуть и положить надолго сайт Тенгри-ньюс, где окопались пригожинские тролли из рашки, им там совсем вольготно в ветках комментирования - уверенно протаскивают путинскую пропаганду, модераторы все сплошь русские - почти всех казахов забанили. Помогите с этим делом, а мы в свою очередь пару десятков русских фашистов-империалистов вырежем в Казахстане, хоть какая-то помощь будет Украине.
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24.02.2022 12:21 Ответить
Седьмой лаптелёт минус!
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24.02.2022 12:22 Ответить
А в РФ то военный переворот случился, все литса государственные слиняли их РФ:
Мишустин - в Казахстан, Матвиенко - в Таджикистам, Володин - на Кубу и в Никарагуa, один обнуленный остался на хозяйстве.
Ладно, эвакуация в Никарагуa - там тепло и бананы, но в Таджикистан эвакуацию обговаривать???
Простите, а как же рядом Талибан?

https://www.mk.ru/politics/2022/02/24/vse-pervye-lica-krome-putina-okazalis-za-predelami-rossii.html
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24.02.2022 12:24 Ответить
Армія РФ подолала відстань 40 км до Харкова. Також російські війська йдуть на Суми Джерело: https://censor.net/ua/n3318641

ПИТАЄТЬСЯ - ДЛЯ ЧОГО ?
ЩОБ ЗГОРІТИ В СВОЇЙ БРОНЕТЕХНИЦІ ? УМНО )
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24.02.2022 12:24 Ответить
Если ВСУ именно так планирует вести оборону - это большая ошибка, за которую ВСУ уже неоднократно платило. Целью маневренной (подвижной) обороны должно стать не оборона тех или иных объектов, а нанесение огневого поражения наступающим частям на флангах "клина", в сочетании с короткими контратаками (в утренних или вечерних сумерках). Цель контратак - сузить фронт клина в его основании. Поражать следует, прежде всего, КШМ и штабные машины, затем машины МТО, затем БМП, и в последнюю очередь танки.
При этом, обращать внимание на обязательное удержание того или иного пункта (района) вообще не следует.
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24.02.2022 12:31 Ответить
ерунду пишешь. Ни одного города сдавать врагу. Решающий фактор - людские и технические потери агрессора.
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24.02.2022 12:42 Ответить
Смысл удерживать города был лет 70 назад, когда они были центрами транспортных/логистических направлений. Сейчас этого, во-первых, уже нет, во-вторых, головные склады находятся на территории противника, в третьих, возимого запаса боеприпасов и МТО хватает, чтобы выполнить ближайшую задачу. Города просто будут обходить.
Конечно людские и технические потери. Кто с этим спорит? Пост внимательно прочитай еще раз.
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25.02.2022 03:19 Ответить
Вы забываете,что города,это кузница кадров.
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25.02.2022 09:07 Ответить
А так же ловушка для войск обороняющихся: они обрекаются на пассивное ожидание, а затем, как следствие пассивности - уничтожение. Ну, и они выключаются из решения главной задачи - уничтожения противника (капец, по-ходу, на цензор кибератаки идут: через анонимайзер через пять раз на шестой зайти могу).
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25.02.2022 16:06 Ответить
вы наши границы видели.невозможно закрыть всю границу.
они просачиваются по возможности через бреши в границе избегая контакта и затем будут группироваться в точках сбора для нанесения удара по уже намеченным объектам.
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24.02.2022 12:46 Ответить
Естественно: пытаться оборонять всё (от полюса до экватора), значить не оборонять ничего.
Но, проблема наступающего в том, что ТВД это не плац. Есть доступная местность, есть слабодоступная, есть недоступная (у вас ее, практически, нет). Есть средства заграждения местности или направлений (не только мины), которые из доступной местности делают слабодоступную, а из слабодоступной - недоступную.
Задача обороняющегося: понять направления движения группировок (и отдельных частей и подразделений) противника, и стараться блокировать его фланги. Блокировать не только занятием обороны, но, прежде всего, огнем. Заставить противника из широкого фронта сплошного наступления наступать отдельными "ручейками", и эти "ручейки" подсекать у основания. Это наиболее эффективный способ борьбы с превосходящим противником. И требует этот способ подвижности и координации действий. Война дело переменчивое, координации не всегда достигнуть удается, поэтому, командиры должны понимать в чем их задача и смысл действий. Тогда они будут действовать правильно и без связи, и без указаний начальства.
А попытки удерживать тот или иной пункт, будут приводить к новым иловайскам и дебальцево.
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25.02.2022 03:14 Ответить
Силы и количество не соизмеримы, и все эти "ручейки" перекрыть не удаётся.А если учесть ,что нового вооружения не так уж и много,да наше про это не "железный купол",то на данный момент защиту можно назвать более чем успешной,но держится она на мужестве наших бойцов.Слава Украине.
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25.02.2022 09:06 Ответить
Все не удастся. Этого и не требуется. Следует отличать главное от второстепенного. Поэтому, это и зовется военным "искусством".
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25.02.2022 16:03 Ответить
Їдь в Україну , я тебе тут чекаю будемо удвох проводити диверсійні операції !
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24.02.2022 12:52 Ответить
P.S. Проти кацапів !
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24.02.2022 12:53 Ответить
Был бы моложе на 20 лет, приехал бы. Даже и сейчас мог бы поехать... Есть одно "НО": если я поеду, то на родине заработаю себе статью. А скольким иностранцам, добровольно воевавшим на вашей стороне, украинские власти дали гражданство?
Вот то-то и оно...
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25.02.2022 08:15 Ответить
бейте,давите кацапско фашистскую падаль везде! пусть у этой мрази пылает земля под ногами!СЛАВА УКРАИНЕ!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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24.02.2022 12:47 Ответить
12-45///захвачена николаевка хотень головашивка...10км до СУМ.. где **********???
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24.02.2022 12:48 Ответить
Чи є в когось актуальна інформація по м. Охтирка Сумської обл.? Здаєтся там теж стрілянина прямо в самому місті.
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24.02.2022 12:57 Ответить
13-16..танки зашли в сумы...химпром
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24.02.2022 13:17 Ответить
Вон пошел москаль
Не воняй здесь
Здесь наша земля , здесь наша Родина.

Хотим скачем, хотим танцуем, хоти песни поем.
Вы воры и убийцы
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24.02.2022 13:21 Ответить
Верните нам наше небо,верните нам наш покой!
Зачем вы пришли, соседи?
Зачем вы пришли с войной?
Мы с вами детей крестили и пили на брудершафт…
Зачем вы нас оцепили колонной своих солдат?
Нам много досталось боли - хороним своих сыновей.
Мы видели много горя,мы стали еще сильней.
Зачем вы пришли, ребята?
За что собрались воевать?
Мы выстоим брат за брата, нас тоже учили стрелять.
Мы выстоим - у нас Воля, ее не возьмет автомат.
Мы вам не сдадимся без боя,все церкви пусть бьют набат.
Мы видели смерть, ребята,ей смело смотрели в глаза.
Не надо войны, не надо…
ПОТОМ НЕ ВЕРНЕШЬ НАЗАД...
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24.02.2022 13:19 Ответить
Сейчас 13.20. Я На окружной. Ни хера не прорвались. Бутусов прекрати панику.
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24.02.2022 13:21 Ответить
Господи, береги Украину
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24.02.2022 13:22 Ответить
Народ, кто там с херсонщины - есть инфа, что захватили Каховскую ГЭС и пошли на Херсон.
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24.02.2022 13:40 Ответить
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