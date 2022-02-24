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Мы выдадим оружие всем, способным воевать. Каждый, кто имеет боевой опыт, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мы выдадим оружие всем, способным воевать. Каждый, кто имеет боевой опыт, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации, - Зеленский

От каждого гражданина Украины зависит будущее народа.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Национальная солидарность – главная опора государственности. Мы уже выдаем оружие и будем выдавать всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет. От каждого гражданина Украины зависит будущее нашего народа. Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующих центров комплектации!" - отметил Зеленский.

"Министерство внутренних дел вовлекает в защиту ветеранов", - добавил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
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24.02.2022 11:40
+15
Я б рекомендував ВСУ : - МАСШТАБНО ПІДІРВАТИ АБСОЛЮТНО ВСІ мости, залізниці, та автомобільні шляхи сполучення,на кордонах, які ведуть в Україну з росії ( та з л-днр) і Білорусі - це дуже суттєво знизить інтенсивність сухопутного вторгнення

Не повторіть стратегічну оборонну помилку Грузії, яка "пожаліла" підірвати Роккський тунель, через який і ввійшла в Грузію абсолютно вся сухопутна армада Орди!
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24.02.2022 11:43
+13
Свіжий кацапскій металлобрухт
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24.02.2022 11:42
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К сожалению, да. Правильное решение, принятое не вовремя, является НЕправильным.
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24.02.2022 11:45 Ответить
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24.02.2022 11:40 Ответить
Що зараз можуть робити ті, хто не пішов на роботу, сидить вдома та думає чи тікати в підвал, чи за кордон. Реєструйтесь в фейсбук, телеграм, вайбер тощо росіян та поширюйте антиросійську пропаганду. Що путін хоче втримати владу, що молодих росіян хлопців післал на забій, що їм ця війна не треба, що вони перетворюються в Півн. Корею, що життя стане дуже поганим для пересічним росіян

Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить роспропагандой! Войну начала Россия! Россияне не станьте новыми фашистами.
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24.02.2022 11:45 Ответить
зачем ті здесь єто пишешь?
иди - вон кацапы уже уже возвания пишут:
https://www.profinance.ru/news/2022/02/24/c54j-bank-rossii-provodit-valyutnye-interventsii.html
13:00 Big Papa
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24.02.2022 12:12 Ответить
Видавай зброю всім бажаючим.
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24.02.2022 11:41 Ответить
Мож то наши
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24.02.2022 11:50 Ответить
Свіжий кацапскій металлобрухт
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24.02.2022 11:42 Ответить
Я б рекомендував ВСУ : - МАСШТАБНО ПІДІРВАТИ АБСОЛЮТНО ВСІ мости, залізниці, та автомобільні шляхи сполучення,на кордонах, які ведуть в Україну з росії ( та з л-днр) і Білорусі - це дуже суттєво знизить інтенсивність сухопутного вторгнення

Не повторіть стратегічну оборонну помилку Грузії, яка "пожаліла" підірвати Роккський тунель, через який і ввійшла в Грузію абсолютно вся сухопутна армада Орди!
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24.02.2022 11:43 Ответить
Перше ...Керченський міст
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24.02.2022 11:44 Ответить
Эх зеля, раньше надо было чухаться
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24.02.2022 11:44 Ответить
Скажу чесно, я по-різному відносилася до Зеленського, але усім попереднім президентам України до нього всратися! Він тут і він бореться. а ці суки одні з тих, хто призвели до війни, а тепер тікають зі своїми прихвостнями!
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24.02.2022 11:44 Ответить
Ты про Кравчука и Кучму?
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24.02.2022 11:48 Ответить
кацап, тобі нагадати що недавно твій зеЛох верещав про "фейки Запада о каком-то там нападаении расеи, я вижу мир в глазах путина - готовимся к шашликам!"
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24.02.2022 12:13 Ответить
месяц говорят нападут, теперь дошло-теперь поздно, танки в харькове....дебилы
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24.02.2022 11:44 Ответить
ВНИМАНИЕ!!! Телефоны и компьютеры атакуются вредоносными вирусами через соцсети особенно Ватсап. Не открывайте никакие сомнительные СМС или видео пришедшие вам на телефон или компьютер. Хаккерской атаке уже подверглись телефоны наших парней на передовой.
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24.02.2022 11:46 Ответить
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24.02.2022 11:46 Ответить
Вова,то конечно хорошо!!!Но когда мы перекроем нашу трубу и введем эмбарго на торговлю с агрессором??Или олигархи против??
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24.02.2022 11:47 Ответить
вова сам против.. он нехилий откат получает с расейского газа, угля и е\е
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24.02.2022 12:15 Ответить
Ще чудова новина. Мінімум один російський літак був збитий з ПЗРК Стінгер, що передали нам Литовці! Воїни Збройних Сил України швидко опанували Стінгер і вже відпрацювали бойові стрільби) Дякуємо країнам Прибалтики за допомогу! Слава ЗСУ!
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24.02.2022 11:47 Ответить
Mozhet tem chto prislala Latvija, togda ne toljko rad no i gozhus etim - prigodilos i jeshcho prigodjatsia.
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24.02.2022 12:01 Ответить
gorzhus
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24.02.2022 12:01 Ответить
А ті хто постійно ухилялися і продовжують від захисту України шо їм робити?
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24.02.2022 11:51 Ответить
Лишать депутатской неприкосновенности и сажать!!!
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24.02.2022 11:52 Ответить
Добробаты, настало время.
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24.02.2022 11:51 Ответить
А почему их не отстреливают на входе в Украину? А дают распространяться...
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24.02.2022 11:51 Ответить
Наверное,заманивают в котёл
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24.02.2022 11:53 Ответить
chutj raztjanet i po nochjam budet hlopatj - skoljko nochei mozhno ne spatj - vot eto to vremja kogda rusnja ofigejet ot togo chto proizoshlo za nocj.
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24.02.2022 12:03 Ответить
где наши Нептуны, господин миротворец
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24.02.2022 11:54 Ответить
Обійдемося своєю.... Коли санкціонують створення ДФТГ???????
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24.02.2022 11:55 Ответить
Добре було би дати обіцянку що після перемоги такої ганьби як випадок з Трухіним, корупцієї, хабарів, тим більше в лікарнях не буде, що життя і здоров'я захисників будуть віддані не дарма, а за зовсім іншу країну
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24.02.2022 11:57 Ответить
Дуже мало фото з театру бойових дій. Швидше їх нема, ніж вони є. Хочу бачити дохлих кацапів вбитих нашими. Зате валом фото розбомблених об*єктів ЗСУ в Україні. Збили ********** літаки - які саме? , а то думай як хочеш, може й кукурузники. Інформаційна підтримка ЗСУ, які конкретно воюють ніяка.
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24.02.2022 11:58 Ответить
https://korrespondent.net/city/kharkov/4450846-na-vezde-v-kharkov-ydut-boy
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24.02.2022 12:04 Ответить
"А ті хто постійно ухилялися і продовжують від захисту України шо по їм робити?"
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Московітська скотина, 5-та колона ********* в Україні, спокійно розгулює по наших теренах та ще й веде ************* агітацю. Та що розказувати, коли в крисятнику та Банковій 10 їх повно. Я впевнений, що з якоїсь її частини вже давно сформовані диверсійні загони, які поки що законсервовані в підпіллі. Зброя та вибухівка для них точно вже давно завезена та схована. Вони тільки команди чекають.

При нормальній владі ця погано замаскована банда сиділа б за колючим дротом БЕЗ СУДУ ТА СЛІДСТВА до кінця війни. Для цього є процедура інтернування дозволена Міжнародним правом.
В нашому випадку це

"інтернування, затримання однією з воюючих держав громадян або представників національності ворожої держави, що проживають на її території, до кінця війни без обмежень у часі й без слідства. Застосовується до практики під час війни для запобігання інтервенції збройних формувань воюючих сторін на територію нейтральної держави (згідно з Другою Гаазькою Конвенцією 1899 і 1907 рр). Питання інтернування були регламентовані також окремими положеннями Женевської конвенції 1929, але Женевська конвенція від 1949 «Про захист цивільного населення під час війни» більш детально регулює положення іноземних громадян, встановлює, що місця інтернування повинні знаходитися поза зоною військових дій і по можливості позначатися спеціальними знаками. Інтерновані безкоштовно утримуються воюючими сторонами (забезпечуються необхідним харчуванням, одягом, медичною допомогою тощо), вони користуються правом листування з родичами, з відповідними міжнародними організаціями та інше."
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24.02.2022 12:03 Ответить
Ганокомандуючий, бери ружо і ****** захищати, а не пость видосики. Ублюдок, разом із своїми слугами. довевшими до цього.
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24.02.2022 12:19 Ответить
Выпусти из тюрем добровольцев и выдпй им оружие. Батальон Донбасс с Семенченко и Виногородским должен быть под Докучаевском, а не под следствием... Батальон Торнадо должен быть под Северодонецком, а не в Лукьяновке. Харэ борзеть, зеля!
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24.02.2022 12:26 Ответить
 
 