Удар по стратегическим отраслям, блокировка доступа к технологиям, заморозка активов в ЕС, - фон дер Ляйен о санкциях против России
В четверг лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит, чтобы утвердить санкции против РФ.
Об этом рассказала в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Цензор.НЕТ.
По ее словам, Евросоюз осознает, что речь идет не только о российско-украинской войне, а о более масштабной агрессии.
"Цель России – не только Донбасс, не только Украина. Россия атакует стабильность в Европе и весь мировой международный порядок. Поэтому позже сегодня мы представим на утверждение лидеров государств ЕС масштабные санкции", – пояснила Урсула фон дер Ляйен.
Часть санкций похожа на те меры, которые ЕС уже принимал ранее, но они теперь охватят большую часть экономики РФ.
"Этими санкциями мы ударим по стратегическим отраслям российской экономики, заблокируем доступ к технологиям и рынкам, которые для России являются ключевыми. Мы ослабим основу экономики РФ и ее способность модернизироваться", - сказала она.
Кроме того, по словам фон дер Ляйен, следует, что ЕС намерен централизованно заблокировать государственные активы России за рубежом. "Вдобавок, мы заморозим российские активы в ЕС и остановим доступ российских банков на финансовые рынки", - заявила она, не уточнив, впрочем,идет ли речь об аресте суверенных активов или принадлежащих госпредприятиям.
Президент ЕК подчеркнула, что это будет координированным решением ЕС США, Канады, Британии, Японии, Австралии и т.д.
"Мы знаем, что миллионы россиян не хотят войны. Но Путин ставит под риск будущее народа России", - добавила она, отметив, что ЕС продолжит активно поддерживать Украину, в том числе финансово, для сопротивления российской агрессии.
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Своим сраным нейтралитетом. Ню ню
Потом не говорите, что вы одним в мире
а ты хочешь их в трехзвездочные евролагеря посадить
ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!
а таке треба навіть документувати.
путін буде лізти далі, доки не отримає ембарго.
Якби прожила б серед росіян років хоч би 5 - не молола б таких дурниць!
- Блокировать ВСЕ активы и финансовые средства, недвижимость итд. у Путина, депутатов Российской Думы, всех приближенных олигархов и остальных действующих лиц в западе, западных банках итд.
- У вышеупомянутых лиц запретить выезд из России в западные страны.
- Найти ВСЕХ родственников вышеупомянутых лиц (ребятишек, жёнушек итд.) проживающих в западных странах. Немедленно депортировать их в Россию с запретом вернутся пока в России правит лица с манией величия.
- Отключить Россию от всемирной финансовой системы - SWIFT итд. Что потом будет с оравой угарных сталинистов, не наше дело. Хотели возврата СССР 2.0 - пусть стоит в очередях за талонами.
- Остановить все возможности у России гадить в массовых средствах Европейских стран и Интернете. Если надо - отключить чебурнет от остального мира. Если надо - сделать это физически. По возможности обезвредить прокремлёвских лиц, занимающийся хакерством и троллированием. Если надо - ликвидировать.
Потом заниматься вопросом кремлёвских анклавов и союзников в Европе. Калининградский и Тираспольский анклавы должны исчезнуть с карты Европы. Наконец то решить вопрос Беларуси и Лукашенко. И что особенно важно - по настоящему заняться внутренней пятой колонной. Прокремлёвским деятелям и активным совкам при первом писке дать чемодан в руки и посадить в поезд/самолёт в Москву без прав возвращения.