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Новости Санкции против России Война
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Удар по стратегическим отраслям, блокировка доступа к технологиям, заморозка активов в ЕС, - фон дер Ляйен о санкциях против России

Удар по стратегическим отраслям, блокировка доступа к технологиям, заморозка активов в ЕС, - фон дер Ляйен о санкциях против России

В четверг лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит, чтобы утвердить санкции против РФ.

Об этом рассказала в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Цензор.НЕТ.

По ее словам, Евросоюз осознает, что речь идет не только о российско-украинской войне, а о более масштабной агрессии.

"Цель России – не только Донбасс, не только Украина. Россия атакует стабильность в Европе и весь мировой международный порядок. Поэтому позже сегодня мы представим на утверждение лидеров государств ЕС масштабные санкции", – пояснила Урсула фон дер Ляйен.

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Часть санкций похожа на те меры, которые ЕС уже принимал ранее, но они теперь охватят большую часть экономики РФ.

"Этими санкциями мы ударим по стратегическим отраслям российской экономики, заблокируем доступ к технологиям и рынкам, которые для России являются ключевыми. Мы ослабим основу экономики РФ и ее способность модернизироваться", - сказала она.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, следует, что ЕС намерен централизованно заблокировать государственные активы России за рубежом. "Вдобавок, мы заморозим российские активы в ЕС и остановим доступ российских банков на финансовые рынки", - заявила она, не уточнив, впрочем,идет ли речь об аресте суверенных активов или принадлежащих госпредприятиям.

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Президент ЕК подчеркнула, что это будет координированным решением ЕС США, Канады, Британии, Японии, Австралии и т.д.

"Мы знаем, что миллионы россиян не хотят войны. Но Путин ставит под риск будущее народа России", - добавила она, отметив, что ЕС продолжит активно поддерживать Украину, в том числе финансово, для сопротивления российской агрессии.

Автор: 

санкции (11254) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+35
отключайте свифт им, выгоняйте с европы жен детей и любовниц рЮсских чиновников.
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24.02.2022 11:47
+22
Не выгоняйте, а сажайте в лагеря.
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24.02.2022 11:49
+18
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!
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24.02.2022 11:49
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Правила форума Совет форумчан
Та элементарно всех россиян выслать оттуда не в состоянии. Там в ес уже пятая колонна созрела.
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24.02.2022 11:48 Ответить
головне щоб закрили повітряний простір на Украіною!
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24.02.2022 11:51 Ответить
Если блокировать финансовые потоки ********* через пару дней у оленеводов все начнет разваливаться...
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24.02.2022 11:50 Ответить
И выслать ВСЕХ обратно в « великую россию».
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24.02.2022 11:56 Ответить
Израиль к сожалению предал Украину.
Своим сраным нейтралитетом. Ню ню
Потом не говорите, что вы одним в мире
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24.02.2022 12:05 Ответить
Да и Греция. мягко говоря. об.....лась. Вчера в новостях. когда объявили. что отправляют в соседние страны с Украиной 12 Апачи. премьер министр сразу добавил. что это не для нападения и заверил Москву в вечной дружбе. Хотя сами греки (народ) осуждают россию и поддерживают Украину. Мне уже многие греки позвонили и горячо осудили. Слава Украине!
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24.02.2022 12:18 Ответить
Только это надо сделать сначала, а затем объявлять. Но судя по тому, что visa в России уже не работает, возможно так и сделано.
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24.02.2022 11:47 Ответить
отключайте свифт им, выгоняйте с европы жен детей и любовниц рЮсских чиновников.
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24.02.2022 11:47 Ответить
Не выгоняйте, а сажайте в лагеря.
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24.02.2022 11:49 Ответить
Нифига, лучше наказания для всех « блатных и блаженных» не лагеря, а жизнь в любимом отечестве а потому, пусть депортируют всех, включая ********* Путина и Лаврова, обратно на родину.
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24.02.2022 12:01 Ответить
вся раша - ГУЛАГ,

а ты хочешь их в трехзвездочные евролагеря посадить
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24.02.2022 12:06 Ответить
Відключити інтернет,відключити платіжну систему,Зробити массовану атаку з повітря на кремль!
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24.02.2022 11:48 Ответить
Джипиеси теж хай не забудуть. заразом Гуглосервіси - все що можна все відключати!
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24.02.2022 11:50 Ответить
Это кстати единственные действия
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24.02.2022 12:07 Ответить
Немає народу расєї-є калєктівнає лапатнає ****...о...
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24.02.2022 11:48 Ответить
Треба не тількі Маму усіх санкцій але и бабцю та дідуся, трясця їх матері!!
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24.02.2022 11:48 Ответить
Интернет вырубите рашистам
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24.02.2022 11:49 Ответить
Немчура которая не двала оружия, смерть украинских военных на вашей совести
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24.02.2022 11:49 Ответить
Ще Ізраіль,який не надав Протиоборонну зброю!
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24.02.2022 11:54 Ответить
У вас там целый президент ***** полный
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24.02.2022 12:08 Ответить
ЗБРОЯ! ЗБРОЯ! ЗБРОЯ та ін...! нам потрібні !
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24.02.2022 11:49 Ответить
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!
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24.02.2022 11:49 Ответить
Да вы наконец отключите п***сам Свифт и глобальный интернет чтобы кацапоиды не смогли проводить хакерские атаки по всему миру
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24.02.2022 11:49 Ответить
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24.02.2022 11:50 Ответить
https://youtu.be/uMC_NWwcbK8
а таке треба навіть документувати.
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24.02.2022 11:52 Ответить
Отменить все визы всем кацапам, в том числе рабочие и студенческие и дать 48 часов на выезд
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24.02.2022 11:50 Ответить
Господи, та надавите уже на RIPE, и война закончится за пару дней. Россияне без интернета даже дьявола из под земли достанут.
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24.02.2022 11:51 Ответить
Большинство из тех кто за вставания с колен или не пользуется интернетом вообще или довольны своим внутренним чебурнетом. Из остального мира из интересует только Aliexpress и взломанные программы/игры.
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24.02.2022 19:09 Ответить
Знищуйте російських окупантів навколо
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24.02.2022 11:51 Ответить
https://youtu.be/ceCRu-OHFIs чому треба вбивати всіх російських окупантів.
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24.02.2022 11:52 Ответить
Де ембарго?

путін буде лізти далі, доки не отримає ембарго.
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24.02.2022 11:54 Ответить
"Ми знаємо, що мільйони росіян не хочуть війни" - І навіщо свою тупість так на показ виставляти?
Якби прожила б серед росіян років хоч би 5 - не молола б таких дурниць!
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24.02.2022 11:54 Ответить
Під Харковом знищили 4 російських танки
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24.02.2022 11:57 Ответить
Красивое
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24.02.2022 12:07 Ответить
Нравицца- не нравицца, а буряты будут жарицца.
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24.02.2022 12:16 Ответить
да миллионам россиян похрен на ту войну, они ни за что не выйдут против своего путлера, трусливые лапотники
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24.02.2022 11:57 Ответить
Все єти санкции до одного места. Только ввод миротворческих сил ООН.
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24.02.2022 11:58 Ответить
Того ООН где у России права вето?
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24.02.2022 12:29 Ответить
Ні дочого ваші санкції.Чому не відключаєте свіфт? Чому не забороните їздити їм до вас?
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24.02.2022 12:12 Ответить
А месяц назад нельзя было это сделать? Все время орали- путлер нападет и почти ничего не делали
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24.02.2022 12:18 Ответить
Русский 4й Рейх пошел на полную к 3й Мировой ядерной войне ! Вот так путины , меркели, макроны , шольцы, обамы, трампы и подвели мировую цивилизацию к полному уничтожению ! Русские надеются , что Запад в очередной раз дрогнет и примет позор вместо войны ! Германия уже приняла позор, Германия отказалась давать оружие Киеву, им важнее прибыли за русский газ по СП-2 ! Меркель нужно сажать на скамью подсудимых в Гаагском трибунале за подготовку , вместе с путиным , 3й мировой войны ! Макрона тоже ! Это не государственные деятели, это политиканы, купленные путиным с потрохами !
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24.02.2022 12:21 Ответить
Заблокируйте им интернет, лишите возможности гадить на ресурсах по всему миру.
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24.02.2022 12:48 Ответить
Как гражданин страны Евросоюза жду что правительства наших стран наконец то проснётся и начнёт шевелится. Санкции против отдельных банков и олигархов против гопников у власти а Кремле даст ровным счётом ничего. Эта публика начинает думать только если им даст лопатой по роже. Необходимые немедленные действия сейчас должны бить как минимум такие:

- Блокировать ВСЕ активы и финансовые средства, недвижимость итд. у Путина, депутатов Российской Думы, всех приближенных олигархов и остальных действующих лиц в западе, западных банках итд.

- У вышеупомянутых лиц запретить выезд из России в западные страны.

- Найти ВСЕХ родственников вышеупомянутых лиц (ребятишек, жёнушек итд.) проживающих в западных странах. Немедленно депортировать их в Россию с запретом вернутся пока в России правит лица с манией величия.

- Отключить Россию от всемирной финансовой системы - SWIFT итд. Что потом будет с оравой угарных сталинистов, не наше дело. Хотели возврата СССР 2.0 - пусть стоит в очередях за талонами.

- Остановить все возможности у России гадить в массовых средствах Европейских стран и Интернете. Если надо - отключить чебурнет от остального мира. Если надо - сделать это физически. По возможности обезвредить прокремлёвских лиц, занимающийся хакерством и троллированием. Если надо - ликвидировать.

Потом заниматься вопросом кремлёвских анклавов и союзников в Европе. Калининградский и Тираспольский анклавы должны исчезнуть с карты Европы. Наконец то решить вопрос Беларуси и Лукашенко. И что особенно важно - по настоящему заняться внутренней пятой колонной. Прокремлёвским деятелям и активным совкам при первом писке дать чемодан в руки и посадить в поезд/самолёт в Москву без прав возвращения.
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24.02.2022 13:27 Ответить
 
 