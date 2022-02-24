РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10763 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
43 436 55
армия РФ (15355) война (46726) Россия (91250) Арестович Алексей (327)

Арестович о потерях Украины в результате российского вторжения: Более 40 погибших и несколько десятков раненых

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Арестович о потерях Украины в результате российского вторжения: Более 40 погибших и несколько десятков раненых

В результате вторжения войск РФ в Украину погибли более 40 человек.

Об этом сообщил сегодня на брифинге советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что на сегодняшний день более 40 погибших и несколько десятков раненых", - сказал он, отвечая на уточняющий вопрос относительно того, какие потери сейчас понесла Украина в результате российского вторжения.

Число жертв среди гражданских, по словам Арестовича, – до 10 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракетными обстрелами повреждены более 10 объектов в Киевской области, - Небытов. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+47
всем павшим честь и хвала !
показать весь комментарий
24.02.2022 11:55
+47
Вічна СЛАВА Героям України що поклали свої життя за нашу СВОБОДУ!!! Царство їм небесне!
показать весь комментарий
24.02.2022 11:55
+34
😰ну что помогли вам ваши дороги?За три года вы могли бы укрепить армию Украины до НАТОвских стандартов, 40 лучших ужет нет...это и на вашей совести,зеленые.
показать весь комментарий
24.02.2022 11:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всем павшим честь и хвала !
показать весь комментарий
24.02.2022 11:55 Ответить
Главное про их семьи не забыть для помощи
показать весь комментарий
24.02.2022 12:20 Ответить
Вічна СЛАВА Героям України що поклали свої життя за нашу СВОБОДУ!!! Царство їм небесне!
показать весь комментарий
24.02.2022 11:55 Ответить
Срочно нужно начать бить по скоплениях войск до перехода границы.
показать весь комментарий
24.02.2022 11:55 Ответить
Отомстим за всех!
показать весь комментарий
24.02.2022 11:55 Ответить
Заткніть рота цьому виродку. Всі данні лиш з офіційних джерел.
показать весь комментарий
24.02.2022 11:56 Ответить
Здаєм по можливості кров ! https://account.donor.ua/
показать весь комментарий
24.02.2022 11:56 Ответить
😰ну что помогли вам ваши дороги?За три года вы могли бы укрепить армию Украины до НАТОвских стандартов, 40 лучших ужет нет...это и на вашей совести,зеленые.
показать весь комментарий
24.02.2022 11:57 Ответить
Зате кацапські танки заглибились біля Харкова на 40 (!) км - може, по гарним дорогам перли?
показать весь комментарий
24.02.2022 12:00 Ответить
Так Люся не звільнився? Ппц Ну, давай Люся, розкажи нам, як оточити окупантів теплим океаном
показать весь комментарий
24.02.2022 11:57 Ответить
Видел видео как наши сепары из молдовы ракетами в Украину. Собираетесь ли делать что-то с ними?
показать весь комментарий
24.02.2022 11:58 Ответить
После такого этог гадюшник - под ноль артиллерией, со всех сторон
показать весь комментарий
24.02.2022 12:03 Ответить
Царсвiя Небесного...
показать весь комментарий
24.02.2022 12:00 Ответить
А де дерьмак?
показать весь комментарий
24.02.2022 12:01 Ответить
Нажаль втрат не вникнути.... Вічна пам'ять загиблим героям!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:01 Ответить
Герої не вмирають!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:04 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2022 17:25 Ответить
Вечная Память павшим украинским воинам.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:04 Ответить
Сейчас началось заявление Земана, называет рашу и пуйла агрессором, говорит, что ошибался и что сумасшедшего нужно изолировать. Выразил полную поддержку Украине.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:04 Ответить
А ещё призвал отключить рашу от Свифт.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:08 Ответить
Жаль, что Европа на это не пойдёт.
показать весь комментарий
24.02.2022 18:24 Ответить
Ковідну тисячу на ЗСУ.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:05 Ответить
Можна? Як?
показать весь комментарий
24.02.2022 12:07 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:10 Ответить
Дуже шкода вічна пам'ять загиблим !
показать весь комментарий
24.02.2022 12:10 Ответить
почему не обявляется общая мобилизация, какие-то общие слова от власти не паниковать, а где призывы защищать свою страну! а россия- будь проклята!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:10 Ответить
Зе вже обявив мобілізацію, там і до спільної мобілізації недалеко.
показать весь комментарий
24.02.2022 15:27 Ответить
Вічна пам'ять. Хай буде проклятий кожен, хто причасний до геноциду Українського народу. Смерть кацапам.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:26 Ответить
есть ли данные от прессекретаря ООС ?
понимая что в таком жестком замесе жертвы есть... для меня слова абристовича - не факты !!!!
.........
всем принявшим первый удар на себя, всем продолжающим защищать нас, всем и каждому - СЛАВА! всем погибшим - вечная память ... ГЕРОИ не умирают...
все буде Україна ! слава НАЦІЇ !!!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:29 Ответить
смерть ворогам
показать весь комментарий
24.02.2022 17:26 Ответить
Який жах…
показать весь комментарий
24.02.2022 12:30 Ответить
В Европе передали, что ***** кие танки вошли в Харьков.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:33 Ответить
брешуть.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:59 Ответить
Брешуть?
показать весь комментарий
28.02.2022 03:06 Ответить
В горлівськой європі ? )))
Стоять твої кацапські танки підбиті на кольцевій Харкова.
показать весь комментарий
24.02.2022 15:26 Ответить
Горлiвцям мерещуться горлiвцi. Мандруй собi.
показать весь комментарий
28.02.2022 03:07 Ответить
Долбодятел - танки в місто не входили, тілки бронеавто і БТР які спалили.
показать весь комментарий
28.02.2022 17:12 Ответить
в инете есть видео подбитые российские танки на кольцевой под Харьковом (Тик-ток) там их 4 штуки и говорят что подбили их 20 летние солдаты ЗСУ
показать весь комментарий
24.02.2022 17:29 Ответить
Вічна Пам'ять загиблим ГЕРОЯМ! А ми - хто живемо завдяки їх самопожертві пам'ятаймо : вони загинули - щоб ми мали змогу змобілізувати УСІ СИЛИ І УСІ РЕЗЕРВИ та разом стали на захист своєї землі!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:45 Ответить
Сколько кацапни зажарили? Утешьте нас
показать весь комментарий
24.02.2022 12:46 Ответить
сотни,только кто же их считал?
показать весь комментарий
24.02.2022 17:30 Ответить
Уже к 5 тысячам подходит.
показать весь комментарий
28.02.2022 03:08 Ответить
вечная память погибшим!смерть российскому врагу!а раненным скорейшего выздоровления!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:09 Ответить
Чтоб он издох , это ***** , русня у вас земля будет гореть под ногами . Только , что женщина отиздила сумкой тётку из москвы, в магазине и проклинала её
показать весь комментарий
24.02.2022 14:06 Ответить
Проклинаю Россию и Белорусь! До 13 колена. Трусы и терпилы
показать весь комментарий
24.02.2022 14:17 Ответить
Конечно терпилы. Как покупать у лукавого , поддерживая его кошельки - так все окэ. Чеж вы нам стволов не подкинули, чего вы ставили рекорды по покупке соляры и электричества?
показать весь комментарий
24.02.2022 16:16 Ответить
Так а шо - Люська лишився при роботі?! Наче ж звільнявся?..
показать весь комментарий
24.02.2022 14:58 Ответить
Хорошими дорогами ворогам добре добиратися. А от ЗСУ, яких 2 роки тримають на голодному пайку в позі мішені... непросто. Шашликоїдання, безгуглі танці , ігнор, презирство Навіть прямі віддзявкання проти допомоги... не дуже добрий помічник. І нам! треба переступити, і втрачати дітей ...Така скорбота, такий жаль і злість переповнює душу..
показать весь комментарий
24.02.2022 17:58 Ответить
Больно, але ми помстимося
показать весь комментарий
24.02.2022 18:11 Ответить
 
 