Арестович о потерях Украины в результате российского вторжения: Более 40 погибших и несколько десятков раненых

В результате вторжения войск РФ в Украину погибли более 40 человек.

Об этом сообщил сегодня на брифинге советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что на сегодняшний день более 40 погибших и несколько десятков раненых", - сказал он, отвечая на уточняющий вопрос относительно того, какие потери сейчас понесла Украина в результате российского вторжения.

Число жертв среди гражданских, по словам Арестовича, – до 10 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракетными обстрелами повреждены более 10 объектов в Киевской области, - Небытов. ФОТОрепортаж