РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10763 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
46 256 47
война (46726) Залужный (531)

В Черниговской области противник остановлен. Тяжелые бои ведутся на Харьковском и Херсонском направлениях, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Черниговской области противник остановлен. Тяжелые бои ведутся на Харьковском и Херсонском направлениях, - Залужный

Силы обороны сдерживают наступление российского агрессора.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"В Черниговской области противник был остановлен. Тяжелые бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил. На объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка оккупантов. Силами наших войск возвращены под полный контроль города МАРИУПОЛЬ и СЧАСТЬЕ. Уничтожено не менее 6 самолетов, 2-х вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага. В районе Счастья уничтожено около 50 российских оккупантов. Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако силы обороны Украины дают отпор агрессору. Противник несет потери. Вместе к побюбеде!" – сообщил Залужный.

Читайте также: Как записаться в территориальную оборону. Инструкция

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+70
Слава ВСУ ! Смерть российско-фашистким захватчикам!
показать весь комментарий
24.02.2022 11:59
+45
Наблюдал только что лично, так что просьба ко всем, кто видит колонну нашей армейской техники: 1) не фоткать 2) любой ценой уступить дорогу - ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 3) посигналить/поблагодарить
показать весь комментарий
24.02.2022 12:04
+40
Навалюйте хлопці, відправляйте орків до мамок у Бурятію.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ВСУ ! Смерть российско-фашистким захватчикам!
показать весь комментарий
24.02.2022 11:59 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2022 11:59 Ответить
в Сумах тоже артиллерия не утихает.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:00 Ответить
Навалюйте хлопці, відправляйте орків до мамок у Бурятію.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:01 Ответить
нє,відразу до пекла...
показать весь комментарий
24.02.2022 12:02 Ответить
в чан со смолой
показать весь комментарий
24.02.2022 12:04 Ответить
Неееее, не до мамок, а в пекло. ***** ж обещал.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:58 Ответить
Я б рекомендував ВСУ : - МАСШТАБНО ПІДІРВАТИ АБСОЛЮТНО ВСІ мости, залізниці, та автомобільні шляхи сполучення,на кордонах, які ведуть в Україну з росії ( та з л-днр, Кримом) і Білорусі - це дуже суттєво знизить інтенсивність сухопутного вторгнення

Не повторіть стратегічну оборонну помилку Грузії, яка "пожаліла" підірвати Роккський тунель, через який і ввійшла в Грузію абсолютно вся сухопутна армада Орди!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:09 Ответить
Москали уже в Сумы зашли или в области на границе сие происходит?
показать весь комментарий
24.02.2022 12:21 Ответить
дальнобойная артиллерия работает. кацапами в Сумах и не пахнет.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:22 Ответить
Треба визволяти ще й Донецьк та Луганськ, якшо ці покидьки відступають
показать весь комментарий
24.02.2022 12:00 Ответить
Залужному ПОШАНА, він на своєму місці, на відміну від інших Зе!ставленників.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:00 Ответить
Хєрсон це основний напрямок його удару.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:00 Ответить
щойно був обстріл Олешків
показать весь комментарий
24.02.2022 12:11 Ответить
Писали мне часа 2 назад Брилёвка под градами
показать весь комментарий
24.02.2022 12:43 Ответить
Слава ЗСУ ! Народ с вами,держитесь пацаны, противник будет разбит!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:01 Ответить
Переможемо обов"язково!!! Смерть московським окупантам!!! Слава Україні!!"!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:01 Ответить
Наблюдал только что лично, так что просьба ко всем, кто видит колонну нашей армейской техники: 1) не фоткать 2) любой ценой уступить дорогу - ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 3) посигналить/поблагодарить
показать весь комментарий
24.02.2022 12:04 Ответить
Смерть путлерам
показать весь комментарий
24.02.2022 12:05 Ответить
Самое главное теперь не останавливаться,пока не будет освобождены Крым и донбас.Повод уже есть 100%.А зеленый клоун опять станет перед крымом и донбасом и будет война еще 8 лет.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:05 Ответить
Сейчас он ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ. Куесосить его будем потом.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:30 Ответить
Да, согласен.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:44 Ответить
Главное не дать кацапоидам высадить десант в нашем тылу. Не зря же они на Беларашку кукурузники притащили
показать весь комментарий
24.02.2022 12:07 Ответить
Оборону нужно однозначно переводить в контрнаступление. Вспомните историю 7ми дневной войны в Израиле
показать весь комментарий
24.02.2022 12:09 Ответить
Де наші дрони, чому не завдають ударів на випередження?
показать весь комментарий
24.02.2022 12:10 Ответить
Поклик.

«…Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте,

І вражою злою кров»ю

Волю окропіте…».

(Т. Шевченко, «Заповіт»).

Сказав Тарас… І встала Україна!

Козача слава хлопцям до снаги…

«Надежда в бозе, сила в руце…»,

І покотились вороги…

Горить Донбас! Однак, стоять мов скеля,

Плече в плече, гуцул і поліщук.

Зі сходу пре навала, вража сила,

І розсипається, мов пух…

Реве «наїзник» в люті нездоланній,

Жадоба чорно очі застає

Однак, землі вкраїнської «нажертись»

Лише хапузі сили і стає.

Ізнов Орді, як і в старі часи,

Раби безмовні, кріпкі, знадобились,

«Заставь «хахлов» на нас робить…!»

В Москві з плакатами носились…

«Орда» все пре, її жене жадоба,

Чуже гребти їй здавна не звикать,

Однак, нагострена уже сокира, -

кілок недовго гарно затесать.

Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,

Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,

«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!

Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…

«Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,

Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!

Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,

Зась нашу кров задарма проливать!



Врага на палю! Хай сидить повище,

І лупиться додому, вдалечінь,

І хай над ним Вкраїни вітер свище,

І дивиться небесна глибочінь…



Богдан недаром з булавою

З колін Вкраїну підіймав

І гайдамака ніж «свячений»

В крові недарма гартував….

показать весь комментарий
24.02.2022 12:13 Ответить
Кує Вкраїна перемогу

Вкладають сили всі щомить

За неї, матінку єдину,

Душа у кожного щемить.

Поглянь! Черкаська кров гаряча

Із вени в вену прудко струменить,

Луганський хлопець, з мертвих наче,

Встає - «Сестра! Так нас же кров ріднить!

Спасибі, сестро! Знай, в бою кривавім

Дітей твоїх я груддю прикривав…

А ти спасла мене… Тобі і слава…

Недаром я життям ризикував…».

Старенька бабця чимчикує

З торбинкою, спинитись просить:

«Візьміть, прошу, хай мій сухар

В бою поможе хлопцям встоять…».

Все знадобиться, щоб здобуть свободу -

Шмат сала, чи сухар, чи автомат

І сплетений дитячими руками

Бійцю на фронті білий маскхалат.

Ба, навіть лист, з проханням: «Повернися!»

«Вернись живим, не впавши у борні!»

Поможе хлопцям - «кіборгам» залізним,

Встояти і не згинути в огні.

Прийде весна!!! Калинові суцвіття

Заллють Вкраїну, вишні зацвітуть

І клекотом лелеки провозвістять

Нове життя, і нашу нову путь.

На півночі ж, хай чорний ворон кряче,

Як поминання про козацьку сталь,

Загарбник хай, з безсилля й люті, плаче,

Не діждеться Вкраїни «хан - «москаль»…

Хай чорний крук сповістить тим, хто здуру,

Пішов тихцем, в чужу країну, воювать,

Що їх забудуть завтра навіть вдома,

Крізь їх кістки лиш зілля буде проростать…

А нам орать, плекать родючу ниву,

Кувать залізо і ростить дітей,

І берегти, всім серцем, Україну

Для тих, що будуть після нас,

людей...

С. Гайдамака

6.12. 2014 р.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:15 Ответить
Тримайтеся хлопці
показать весь комментарий
24.02.2022 12:14 Ответить


Боже, не літості - лютості,
Боже, не ласки, а мсти,
Дай розірвати нам пути ці,
Ретязі ці рознести.

Дай нам серця неприкаяні,
Дай стрепіхатий стогнів,
Душ смолоскипи розмаяні
Меж чужинецьких вогнів.

Пориве, пориве, пориве,
Разом пірвемося в лет.
Бач, - розтивається зориво,
Хай і на смерть,а - вперед.

Благославенна хай буде та
Куля туга, що разить
Плоть, щоб її не марудити
В перечеканні століть.

Боже, розплати шаленої,
Боже, шаленої мсти,
Лютості всенаученної
Нам на всечас відпусти.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:16 Ответить
хай нам Бог помагає....
показать весь комментарий
24.02.2022 12:17 Ответить
В спам, лапоть мокшанский!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:21 Ответить
Валенок чукотский, а ты чего сюда приперся? А ну брысь к оленЯм.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:25 Ответить
Так и будет.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:25 Ответить
Врага уничтожим ! Слава Украине !
показать весь комментарий
24.02.2022 12:29 Ответить
Убейте всю эту Мразь!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5CExJwYz1Ww&ab_channel=%C5%BDalvarinis
показать весь комментарий
24.02.2022 12:35 Ответить
Чего ждёт Си ? Лучшего момента освободить Сибирь может и не быть!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:31 Ответить
Залужний вже не має бажання дзвонити у генштаб білорасєї?((
показать весь комментарий
24.02.2022 12:41 Ответить
чем больше груза 200 пойдет на мордор-рф, тем быстрее начнется в раше рускабунт..
это то, чего так боится кабаев.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:43 Ответить
Жгите, палите этот металлолом. Весь цивилизованный мир с вами. Выстоять вам друзья. остановить эту атаку а потом по ночам в поле утилизировать и жечь их, сжеть их всех. Это ваша земля. Удачи.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:44 Ответить
Молодцы Черниговчане !Слава Украине и ЗСУ ! мочите кацапсин где только можете !
показать весь комментарий
24.02.2022 13:13 Ответить
Через Городню в Чернігівській області йде велика колона фашистської техніки
показать весь комментарий
24.02.2022 13:29 Ответить
есть видео с оккупантами на Каховской ГЕС...Херсон скорее всего сегодня займут
показать весь комментарий
24.02.2022 13:37 Ответить
 
 