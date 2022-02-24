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В Одессе произошло еще несколько взрывов: Войска РФ бьют по военным частям

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Одессе произошло еще несколько взрывов: Войска РФ бьют по военным частям

В Одессе произошло еще несколько взрывов, под удар попали военные части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По информации издания, произошло несколько взрывов, которые были слышны в разных районах города. Жилые дома дрожат от вибрации.

Местный житель рассказал, что видит черный дым, поднимающийся в районе промрынка "7-й километр".

В ГСЧС заявили, что взрыв произошел на улице Промышленной, где дислоцируется военная часть.

На железнодорожных путях зафиксирован взрыв в районе расположения одного из аварийно-спасательных отрядов (Застава-2) и по улице Вячеслава Кириллова, 13а, где также расположена военная часть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин назвал вторжение в Украину "самозащитой" и обвинил НАТО

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
День зневатлення Одеси
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24.02.2022 12:01
+26
Ну что некоторьІе одесситьІ, любят вас ваши скрепньІе братья?

Запомните раз и навсегда, Одесса украинский город.

Горожане защищайте свой город. Победа будет за вами.
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24.02.2022 12:05
+13
Відслюдковуємо коллоборантів ! Якщо що, повідомляєм !!
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24.02.2022 12:04
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День зневатлення Одеси
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24.02.2022 12:01 Ответить
со сторони Броварів щось гупало
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24.02.2022 12:03 Ответить
бахнуло 5 хвилин тому. пішла друга хвиля
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24.02.2022 12:11 Ответить
Еще один выстрел - Киев.
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24.02.2022 12:03 Ответить
Находился у южного рынка в очередь в банкомат.****** пи.все бабульки сразу начали голосить .пуйло.он хуже гитлера и т.п..по ощущениям что били по нашим морским базам
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24.02.2022 12:09 Ответить
прибрежным.там части пво
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24.02.2022 12:10 Ответить
я хз что это было. но взрыв был один и очень мощный . находился у южного рынка.Одесса
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24.02.2022 12:12 Ответить
Літаки зберегли? І слава дєду Джо і богу.
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24.02.2022 12:18 Ответить
Відслюдковуємо коллоборантів ! Якщо що, повідомляєм !!
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24.02.2022 12:04 Ответить
Ну что некоторьІе одесситьІ, любят вас ваши скрепньІе братья?

Запомните раз и навсегда, Одесса украинский город.

Горожане защищайте свой город. Победа будет за вами.
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24.02.2022 12:05 Ответить
Київ, сирени гудуть
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24.02.2022 12:05 Ответить
Район? Печерск гупнуло и поехали туда наши.
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24.02.2022 12:09 Ответить
Хде?
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24.02.2022 12:10 Ответить
Троя
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24.02.2022 12:15 Ответить
потрібно воєнних вивести з військових частин, разом із зброєю. щоб вони не постраждали. потрібно їх максимально розсосередити.
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24.02.2022 12:05 Ответить
Горіть в пеклі,хуйловські виродки!!!!Україна стане вашою могилою!
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24.02.2022 12:06 Ответить
Выступил труха...сказал, что прощается в связи с передачей власти военным
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24.02.2022 12:07 Ответить
Звідки інформація?
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24.02.2022 12:10 Ответить
С одесского канала
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24.02.2022 12:11 Ответить
Можна посилання?
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24.02.2022 12:11 Ответить
Канал град..Ну типа он уже в Одессе не главный...
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24.02.2022 12:12 Ответить
Нашим конечно..по закону о военном положении
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24.02.2022 12:31 Ответить
НГУ @ng_ukraine

·2 хв

!! Уточнена інформація по Одеській області !!
Інформація про пожежу на території військової частини НГУ у м. Одеса не підтверджена.

Пожежа виникла на території ТОВ «Будпостач» в складській будівлі.

Закликаємо усіх зберігати спокій.
Україна понад усе!
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24.02.2022 12:08 Ответить
Не вдалося вмовити одеситів ***********, тепер примушує, винищуючи них.
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24.02.2022 12:09 Ответить
Что там наши нептуны. По кацапским корытам пуляют?
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24.02.2022 12:14 Ответить
Шановні!
Фільтруйте новини
..дуже багато фейків.
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24.02.2022 12:21 Ответить
Сейчас должны пойти эшелоны оружия с запада. Я на это надеюсь
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24.02.2022 12:35 Ответить
надеюсь военных там уже нет, а дома то такое...
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24.02.2022 12:35 Ответить
Шо там по САНКЦИЯМ? Шуму наделали об их "смертельности", но пока ничего....
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24.02.2022 12:36 Ответить
они прекрасно понимают что там уже никого нет , и самое ценное уже вывезли ...они бьют по психике горожан , пытаются сломать морально ... так что держитесь !
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24.02.2022 12:43 Ответить
Задача ВСУ - сделать так что бы при запахе росийского солдата все бродячие собаки облизывались!!!
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24.02.2022 13:13 Ответить
В Україні формують 25 бригад територіальної оборони в кожному регіоні і 150 батальйонів.
Щоб стати добровольцем територіальної оборони, потрібно звернутися до військкомату за місцем прописки або зателефонувати на гарячу лінію 0800507028.
Для вступу до лав оборони потрібно мати із собою лише паспорт.
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24.02.2022 13:47 Ответить
 
 