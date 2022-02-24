В Одессе произошло еще несколько взрывов: Войска РФ бьют по военным частям
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Одессе произошло еще несколько взрывов, под удар попали военные части.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
По информации издания, произошло несколько взрывов, которые были слышны в разных районах города. Жилые дома дрожат от вибрации.
Местный житель рассказал, что видит черный дым, поднимающийся в районе промрынка "7-й километр".
В ГСЧС заявили, что взрыв произошел на улице Промышленной, где дислоцируется военная часть.
На железнодорожных путях зафиксирован взрыв в районе расположения одного из аварийно-спасательных отрядов (Застава-2) и по улице Вячеслава Кириллова, 13а, где также расположена военная часть.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
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Горожане защищайте свой город. Победа будет за вами.
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!! Уточнена інформація по Одеській області !!
Інформація про пожежу на території військової частини НГУ у м. Одеса не підтверджена.
Пожежа виникла на території ТОВ «Будпостач» в складській будівлі.
Закликаємо усіх зберігати спокій.
Україна понад усе!
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..дуже багато фейків.
Щоб стати добровольцем територіальної оборони, потрібно звернутися до військкомату за місцем прописки або зателефонувати на гарячу лінію 0800507028.
Для вступу до лав оборони потрібно мати із собою лише паспорт.