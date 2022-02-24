В Броварах раздался сильный взрыв: РФ ударила крылатыми ракетами по военному объекту, слышно было в разных районах Киева
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
В Киеве в 12:00 по местному времени были слышны новые взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вероятно, в районе города Бровары.
Очевидцы сообщают, что больше всего взрыв был слышен на Позняках.
"Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - позже написал Геращенко в фейсбуке.
Очевидцы зафиксировали последствия взрывов на видео:
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Наш источник в ОП рассказал, что уничтожены все стартовые позиции оперативно-тактических ракет Точка-У, которыми располагали ВСУ, а также все дальнобойные ракеты и ПВО. Все координаты были известны России.
сподіваюся, це фейк