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В Броварах раздался сильный взрыв: РФ ударила крылатыми ракетами по военному объекту, слышно было в разных районах Киева

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

В Киеве в 12:00 по местному времени были слышны новые взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вероятно, в районе города Бровары.

Очевидцы сообщают, что больше всего взрыв был слышен на Позняках.

"Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - позже написал Геращенко в фейсбуке.

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Очевидцы зафиксировали последствия взрывов на видео:

Новость дополняется...

В Броварах раздался сильный взрыв: РФ ударила крылатыми ракетами по военному объекту, слышно было в разных районах Киева 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+40
Пересилайте знищену техніку кацапів, показуйте трупи кров окупанта.Поширюйте такі дописи
Заходите в паблики россиян в фейсбуке, телеграм каналах, вайбер группах антироссийские, антивоенные нарративы. Я тут без мата и максимально толерантно. Работайте, у нас нет столько ресурсов на пропаганду, как у рашки. Принимайте участие. В разных городах и городках. В онлайн играх - где угодно. Например, можете копипастить моё.
Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить
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24.02.2022 12:23
+34
Мне интересно почему нет нашего ответа по скоплению кацапских войск. Ведь известно уже давно их дислокация вблизи наших границ. Пока не по жителям, но хоть по военным то можно пестануть.
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24.02.2022 12:28
+31
Смерть москалям
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24.02.2022 12:22
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Правила форума Совет форумчан
Смерть москалям
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24.02.2022 12:22 Ответить
Пересилайте знищену техніку кацапів, показуйте трупи кров окупанта.Поширюйте такі дописи
Заходите в паблики россиян в фейсбуке, телеграм каналах, вайбер группах антироссийские, антивоенные нарративы. Я тут без мата и максимально толерантно. Работайте, у нас нет столько ресурсов на пропаганду, как у рашки. Принимайте участие. В разных городах и городках. В онлайн играх - где угодно. Например, можете копипастить моё.
Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить
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24.02.2022 12:23 Ответить
вперед https://www.profinance.ru/news/2022/02/24/c54j-bank-rossii-provodit-valyutnye-interventsii.html
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24.02.2022 12:30 Ответить
Потрібно надавати повний перелік втрат кацапських літаків, танків, кацапів в реальному часі
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24.02.2022 12:38 Ответить
СМЕРТЬ!!!
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24.02.2022 12:23 Ответить
По пво 100% утром они беспилотниками летали что бы мы обозначили свое пво
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24.02.2022 12:23 Ответить
Я думаю, если наше пво отстрелялось, то оно меняет свои позиции...
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24.02.2022 12:34 Ответить
десна
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24.02.2022 12:37 Ответить
Такое впечатление, что это только репетиция основного удара. И на земле, и в небе. Прощупывают, выявляют бреши в обороне и фиксируют цели для последующих ударов.
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24.02.2022 12:41 Ответить
РЭБ работает только на каналы связи, если ракета автономна, то РЭБ до сраки! Можно сбить навигацию но при условии, что там не инерционная система их определения
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24.02.2022 13:40 Ответить
в ад, орки
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24.02.2022 12:26 Ответить
Что взорвано, скажет кто-нибудь?
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24.02.2022 12:27 Ответить
Схоже, 4-поверховий будинок військової частини. Зруйновано 2 верхніх поверхи, пожежа.
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24.02.2022 12:35 Ответить
Мне интересно почему нет нашего ответа по скоплению кацапских войск. Ведь известно уже давно их дислокация вблизи наших границ. Пока не по жителям, но хоть по военным то можно пестануть.
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24.02.2022 12:28 Ответить
1000%
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24.02.2022 12:32 Ответить
Не можно, а крайне нужно, пока враг не уничтожил все наши РСЗО!
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24.02.2022 12:33 Ответить
Да, почему беспилониками не уничтожают кацапов на границе ?
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24.02.2022 12:33 Ответить
Зараз іде бій, взнаємо пізніше. Та і треба притримувати інфу, щоб не нашкодити
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24.02.2022 12:36 Ответить
Кожна хвилина, коли нас ********, а ми ні, зміщує баланс сил не на нашу користь. В нас при обороні є перевага перед наступаючими, але ми її втратимо
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24.02.2022 13:44 Ответить
Скорее всего беспилотники были уничтожены первым же ударом.
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24.02.2022 12:39 Ответить
в нас нема іскадерів і калібрів
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24.02.2022 12:46 Ответить
Тварюка **********, тебе всех ракет не хватит, чтобы нас запугать.
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24.02.2022 12:30 Ответить
Ыраг атакует нас "крылатыми ракетами", последовательно уничтожая военную инфраструктуру! Бьет "Смерчами" по околицам Харькова...А где удары "Точкой-У" по "крымскому мосту"? Он в такой ситуации есть крайне необходимым! Или Зе по прежнему хочет смотреть в мирное очко путина! Где всеобщая мобилизация, когда рашистские танки уже на околицах моего родного Харькова???
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24.02.2022 12:31 Ответить
А у відповідь зруйнують київські мости....... І - що? А найгірше якщо греблі водосховищ на Дніпрі.
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24.02.2022 12:34 Ответить
По-перше, руйнувати кримський міст немає сенсу - це тільки декорація. По-друге, точка-У, на скільки я памʼятаю, не дістане до нього знашої території. По-третє, їх у нас вже майже нема. Дуже добре використали у 2014-му
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24.02.2022 12:40 Ответить
Що їх в нас нема ви помиляєтесь! Є відео на "Мілітарному", там вони докладно розказують, скількі їх було утилізовано, скільки продали а скільки їх в нас лишилося. Порядка 1000 точно є
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24.02.2022 13:47 Ответить
Тоді дуже добре що я помилився
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24.02.2022 14:16 Ответить
"Точка" не долетит до Крымского моста. К тому же все "точки" сейчас нужны для ударов по наступающим частям.
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24.02.2022 12:41 Ответить
точка у не доб"є туди
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24.02.2022 12:49 Ответить
Якого хера наші точки-у, не бють по базах і складах кацапії ....війна вже почалась то чого себе стримувати. Нехай і вони в тилу відчують війну і страх😡
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24.02.2022 12:31 Ответить
А як там Конча-Заспа?
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24.02.2022 12:33 Ответить
Там действует израильская ПВО "Железный Купол"
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24.02.2022 12:51 Ответить
почему наши не стреляют в ответ такими же ракетами, разрушить места скопления русской техники...
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24.02.2022 12:38 Ответить
а они есть эти наши ракеты? Власть зеленомордых еще 4 дня назад не хотела дать денег на армию, так откуда ракеты?
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24.02.2022 12:43 Ответить
фиксируйте доказательства военных преступлений кабаева для Гааги, где его ждёт международный публичный военный трибунал!
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24.02.2022 12:39 Ответить
Печально все это. Три года псу под хвост. А ведь были ракетные разработки, да зебилы все похерили
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24.02.2022 12:41 Ответить
Дайте приказ накрывать ватных тварей системами РСЗО и задействуйте ОТРК!
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24.02.2022 12:41 Ответить
Предлагаю начать с мрыкского мостика.
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24.02.2022 12:45 Ответить
Рашистский БТР под Харьковом

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24.02.2022 12:45 Ответить
#Инсайд Резидент
Наш источник в ОП рассказал, что уничтожены все стартовые позиции оперативно-тактических ракет Точка-У, которыми располагали ВСУ, а также все дальнобойные ракеты и ПВО. Все координаты были известны России.

сподіваюся, це фейк
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24.02.2022 12:45 Ответить
Резидент - это вражеская телеграм помойка, постит фейки с параши.
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24.02.2022 12:52 Ответить
корабли пока близко не подходят...от Крыма стреляют Калибрами по Одессе
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24.02.2022 13:06 Ответить
ЗСУ відбили острів Зміїний - Генштаб
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24.02.2022 12:48 Ответить
Чому не працює ПВО???? Шо за фігня?
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28.02.2022 19:36 Ответить
 
 