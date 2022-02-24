Мы согласуем полный пакет самых масштабных санкций в отношении России, - глава МИД ФРГ Бербок
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала введение строгих санкций в отношении России в ответ на военные действия на территории Украины.
Об этом она сказала в четверг в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы готовились к этим событиям, и теперь будем действовать вместе с нашими партнерами и союзниками, и будем координировать каждый шаг с нашими друзьями в Украине. Сегодня в рамках ЕС, НАТО, G7 мы будем координироваться. Мы согласуем полный пакет с самыми масштабными санкциями в отношении России", - сказала Бербок.
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+22 Vlad Fedchuk
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+15 Pavlo Aleksandrovych 04b29bb0
показать весь комментарий24.02.2022 12:28
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все остальне йому не болісне.
Нет, не продержаться они до 2-го марта, денег нет чтобы воевать.
Правда, можно напечатать рублей.
Но тогда их можно будет использовать вместо обоев на стенах.
Так что Таджикистан, куда сейчас направилась Влаентина Матвиенко, кажется мне наиболее перспектвным направлением для эвакуации российской элиты.
"В банкоматах "Тинькофф Банка" в Москве заканчивается наличная валюта. Как сообщают клиенты банка, часть банкоматов, в которых они пытались снять доллары, оказались пустыми. В службе поддержки назвали точки, где ещё осталась зарубежная валюта - единичные, в разных районах города.
t.me/bazabazon/9843
https://censor.net/ru/news/3318671/my_soglasuem_polnyyi_paket_samyh_masshtabnyh_sanktsiyi_v_otnoshenii_rossii_glava_mid_frg_berbok/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_77885263
"Московская биржа пошла в свободное падение. RTS индекс потерял половину стоимости i MOEX индех потерял 45%."
Одностайна заява Сейму: ЄС має встановити максимальні санкції для Росії та Білорусі
Сейм закликає Європейський Союз (ЄС) негайно ввести максимальні санкції проти Російської Федерації, Білорусі та їхніх посадових осіб, відповідальних за напад на українську державність, йдеться в заяві про суверенітет і територіальну цілісність України, яку одноголосно підтримав парламент у четвер, лютого. 24.
Podhlebnikam tozhe pologajetsia pistjulini, tak derzhatj i po narastajushcei.