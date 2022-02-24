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Мы согласуем полный пакет самых масштабных санкций в отношении России, - глава МИД ФРГ Бербок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мы согласуем полный пакет самых масштабных санкций в отношении России, - глава МИД ФРГ Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала введение строгих санкций в отношении России в ответ на военные действия на территории Украины.

Об этом она сказала в четверг в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы готовились к этим событиям, и теперь будем действовать вместе с нашими партнерами и союзниками, и будем координировать каждый шаг с нашими друзьями в Украине. Сегодня в рамках ЕС, НАТО, G7 мы будем координироваться. Мы согласуем полный пакет с самыми масштабными санкциями в отношении России", - сказала Бербок.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+22
Душіть їх так щоб кацапи з голоду папір їли
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24.02.2022 12:26
+17
лукашеску не забудьте.
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24.02.2022 12:32
+15
-150 лярдов долларов на этот момент….блиц книг не получился теперь усё денег нет Ванька беги ибо здесь для тебя толко ********..
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24.02.2022 12:28
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Душіть їх так щоб кацапи з голоду папір їли
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24.02.2022 12:26 Ответить
Схоже вони дійсно є*ануті зі своїми санкціями...
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24.02.2022 12:26 Ответить
Нам потрібна зброя
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24.02.2022 12:28 Ответить
Хай хоч щось роблять,нам знадобиться будь яка допомога.
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24.02.2022 12:28 Ответить
-150 лярдов долларов на этот момент….блиц книг не получился теперь усё денег нет Ванька беги ибо здесь для тебя толко ********..
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24.02.2022 12:28 Ответить
Ви породили цього монстра накачуючи країну-бензоколонку доларами, які йшли на озброєння.
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24.02.2022 12:31 Ответить
до беларусии тоже
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24.02.2022 12:31 Ответить
лукашеску не забудьте.
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24.02.2022 12:32 Ответить
НАТО, одразу бомби все кацапське угруповання у 170 тисяч і кажи, що тебе там не було.
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24.02.2022 12:35 Ответить
Мсказать что то украина.
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24.02.2022 12:54 Ответить
а нам "не шашечки, а їхати"
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24.02.2022 13:25 Ответить
В жопу ваши санкции. В военкомате все нужны?
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24.02.2022 12:36 Ответить
Остаточно з котушок злетіли? далі про санкції говорять...
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24.02.2022 12:38 Ответить
Не пройде й місяця як наші друзі узгодять гучну заяву.
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24.02.2022 12:40 Ответить
Ну если кофе с круасанами поели-попили, то может пора уже начинать вводить или сколько еще украинцев должно погибнуть?
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24.02.2022 12:50 Ответить
путин-военный преступник.
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24.02.2022 12:50 Ответить
facepalm......eto prosto pozorishe ! jebanye tormoza !!!! eti sankciji dolzny bili rabotat uze s 5 utra !!!!
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24.02.2022 12:51 Ответить
💯
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24.02.2022 13:34 Ответить
согласуйте согласуйте... согла-суйте... долго еще будете совещаться???
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24.02.2022 12:51 Ответить
путіна турбує тільки чи зможе він продавати свою нафту і газ Заходу.

все остальне йому не болісне.
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24.02.2022 12:51 Ответить
В банкоматах Москвы закончилась валюта.
Нет, не продержаться они до 2-го марта, денег нет чтобы воевать.
Правда, можно напечатать рублей.
Но тогда их можно будет использовать вместо обоев на стенах.

Так что Таджикистан, куда сейчас направилась Влаентина Матвиенко, кажется мне наиболее перспектвным направлением для эвакуации российской элиты.

"В банкоматах "Тинькофф Банка" в Москве заканчивается наличная валюта. Как сообщают клиенты банка, часть банкоматов, в которых они пытались снять доллары, оказались пустыми. В службе поддержки назвали точки, где ещё осталась зарубежная валюта - единичные, в разных районах города.

t.me/bazabazon/9843
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24.02.2022 12:52 Ответить
главное вовремя и чтобы действенно, а не санкции ради санкций и как венок на могилу
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24.02.2022 12:53 Ответить
"The Moscow Stock Exchange is in free fall. The RTS Index has lost almost half its value, and the MOEX index collapsed by 45 percent"
https://censor.net/ru/news/3318671/my_soglasuem_polnyyi_paket_samyh_masshtabnyh_sanktsiyi_v_otnoshenii_rossii_glava_mid_frg_berbok/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_77885263

"Московская биржа пошла в свободное падение. RTS индекс потерял половину стоимости i MOEX индех потерял 45%."
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24.02.2022 12:54 Ответить
Latvija
Одностайна заява Сейму: ЄС має встановити максимальні санкції для Росії та Білорусі
Сейм закликає Європейський Союз (ЄС) негайно ввести максимальні санкції проти Російської Федерації, Білорусі та їхніх посадових осіб, відповідальних за напад на українську державність, йдеться в заяві про суверенітет і територіальну цілісність України, яку одноголосно підтримав парламент у четвер, лютого. 24.
Podhlebnikam tozhe pologajetsia pistjulini, tak derzhatj i po narastajushcei.
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24.02.2022 12:56 Ответить
Там еще усатый. Хоть и таракан, а раздавить надо.
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24.02.2022 13:03 Ответить
Продадите им сименсовские турбины без кронштейнов и саморезов, чтобы рабсеянам нельзя было их установить?Свою суЧность вы уже продемонстрировали!
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24.02.2022 13:12 Ответить
Грибаускайте призывает к действию: военного преступника можно остановить только на поле боя. Бывший президент Даля Грибаускайте призывает Запад принять самые жесткие военные меры, чтобы помочь Украине. По ее словам, санкции не остановят Владимира Путина. «Угрозы изолировать или сдержать санкции не остановили и не остановят агрессора. Санкции только наказывают опоздавших. ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ можно остановить только на поле боя. Поэтому хватит сотрясать воздух пустой болтовней и приступайте к реальным действиям», - пишет президент в Facebook.
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24.02.2022 13:13 Ответить
прогнозы по первому дню для ***** нерадужные... провал на всех фронтах
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24.02.2022 13:17 Ответить
Вже 13:00 минуло . І? де реакція? де санкції? тільки звуки
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24.02.2022 13:20 Ответить
Ждут пока США проснутся
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24.02.2022 13:33 Ответить
Скоро Нью Йорк проснется, ждём заявлений!
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24.02.2022 13:33 Ответить
 
 