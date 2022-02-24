"Раздалось несколько мощных взрывов": войска РФ нанесли удар по аэродрому в Гостомеле

Мощный удар по аэродрому в Гостомеле под Киевом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новинарня"

"Что я вижу: раздалось несколько мощных взрывов, столб дыма над тем местом, где аэродром", – пишет автор издания.

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