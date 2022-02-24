"Раздалось несколько мощных взрывов": войска РФ нанесли удар по аэродрому в Гостомеле
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Мощный удар по аэродрому в Гостомеле под Киевом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новинарня"
"Что я вижу: раздалось несколько мощных взрывов, столб дыма над тем местом, где аэродром", – пишет автор издания.
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все три вертолёта сбили
Как они туда долетели?
В Харьковской обл. все О.К.
Порох ще місяц тому казав що літаки треба розсередити.
Мрію могли хоча б в Польщу перегнати
ЩО ЦЕ,ЯК НЕ ДОГОВОРНЯК З ******.
І в першу чергу-по паливовозам і техніці, яка перевозить живу силу: авто, БТРи. А танки самі по собі без палива і підтримки нічого не варті.
Ну прорвуться три десятки танків (100 чоловік) - пального нема, війська нема - далі справа техніки -влучно поцілити.
Мы не накого не нападаем.
Горіть в пеклі, москалі кляті😡
Был пролет двух реактивных самолетов с интервалом 5-10 минут.
Янина Соколова, ФБ
я надеюсь хоть Русланы и Мрию да и все Аны (разных марок) вывели со стоянок и эвакуировали..там бортов много стояло......