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Войска РФ пошли на прорыв государственной границы в Киевской области, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ пошли на прорыв государственной границы в Киевской области, - Госпогранслужба

В Киевской области русские войска пошли на прорыв государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча". Пограничниками вместе с украинскими военными принято сражение.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда произведены обстрелы из градов.

Отметим, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли удар по воинской части в Липецком: погибли 18 человек

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+157
ПЛЕННЫХ НЕ БРАТЬ -- ВСЕХ ВАЛИТЬ
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24.02.2022 13:09
+84
боже збережи Україну! допоможи їй!
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24.02.2022 13:11
+72
100% кормить никто не будет. Всех на удобрение!
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24.02.2022 13:12
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ПЛЕННЫХ НЕ БРАТЬ -- ВСЕХ ВАЛИТЬ
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24.02.2022 13:09 Ответить
100% кормить никто не будет. Всех на удобрение!
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24.02.2022 13:12 Ответить
+100500..

все равно толку с них никакого - даже отстраивать ничего не смогут.. как немцы
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24.02.2022 13:13 Ответить
Для международных судов нужны свидетели.
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24.02.2022 13:17 Ответить
вони не свідки , вони злочинці !
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24.02.2022 13:23 Ответить
Все правильно. Але потрібен обмінний фонд, щоб міняти наших і обочі руки на відбудові за миску баланди.
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24.02.2022 13:34 Ответить
главного чтобы доставили в усмирительной рубашке через сутки двое они все поднимут бунт их психика не выдержит санкции если даже сбежали на Запад будут интернированы а вот доступа к капиталам в банках увольте представляете психику олигарха талоны в России денег нет а за бугром недоступно миллионы и миллиарды ... ведь сначала гроши блокируются а потмо конфисковываются в бюджет страны банка... или в пропорциях...и виновен в этом всем театре абсурда-- не НАТО не Украина и не Байден а ВВП.. новости тревожные.. но это не будет легкой прогулкой уикенду для рузьских рашистов.. тактика Украина сковать все силы распылить их меду собой вокруг Киева и крупных городов заманить в город и там валить и валить.. в городе ракеты увы это по воробьям даже сейчас также...результат на 50% точечно не попасть в любом случае...
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24.02.2022 13:26 Ответить
В плен брать только несколько командиров. Остальных в утиль.
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24.02.2022 13:30 Ответить
Нужны свидетели для Гааги.
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24.02.2022 15:16 Ответить
боже збережи Україну! допоможи їй!
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24.02.2022 13:11 Ответить
Нищити їх треба швидко
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24.02.2022 13:12 Ответить
Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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24.02.2022 13:12 Ответить
там живуть люди. Люди, які ніколи зброю в руках не тримали. Діти. Ті, хто пережив Чорнобиль, Як це може бути????
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24.02.2022 13:12 Ответить
Як, як, мовчки, як голодомори були? Як чорнопіджачники були?
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24.02.2022 13:17 Ответить
теперь придется взять в руки оружие всему мужскому населению и защищать свою семью, а не бежать как бабы и прятаться.
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24.02.2022 13:19 Ответить
легко. це ж кацапи!
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24.02.2022 13:19 Ответить
У кацапів про це запитайте а не на цензорі
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24.02.2022 14:05 Ответить
Пожелаем стойкости и удачи нашим бойцам, спасибо им.
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24.02.2022 13:12 Ответить
Все правильно , пограничникам нужно отходить к позициям ВСУ , а не гибнуть на погранпунктах .
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24.02.2022 13:12 Ответить
Вже 2 країни на нас напали. Мерзотники . .всіх вас ще поховаємо в землі.
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24.02.2022 13:13 Ответить
А где джавелины?
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24.02.2022 13:14 Ответить
на месте
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24.02.2022 13:31 Ответить
Наразі Володимир Олександрович Зеленський візьме і згадає що обіцяв перенести Офіс Президента і кинеться виконувати свою обіцянку .
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24.02.2022 13:15 Ответить
Яке же ти гівно,Степаненко? Що ціни на випорожнення піднялися? Щоб ти здохло після наступного ракетного нападу...
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24.02.2022 13:36 Ответить
Щож Ви так ... Я просто намагаюсь підтримати нашого Верховного Головнокомандувача в цей важкий для країни час . Прикро що я не голосував за нього на виборах .
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24.02.2022 13:43 Ответить
Как же мерзко смотреть на то, как Путин 1 на 1 избивает Украину, а соседние государства стоять и смотрят...как же это мерзко и противно.
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24.02.2022 13:15 Ответить
Дати систему ППО, ті що ***** казав не давати.
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24.02.2022 13:23 Ответить
А скільки часу потрібно, щоб навчитись користуватись системою ПВП, ПРО ? Це не "стінгер" і не "джевелін".
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24.02.2022 13:47 Ответить
Ну да,)) толька нагнутси і намагатися отримати задоволення...
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24.02.2022 13:25 Ответить
Слабкість провокує.
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24.02.2022 13:20 Ответить
потрібно було готуватися до війни! А не займатися великим крадівництвом!
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24.02.2022 13:35 Ответить
по-перше не він *****. Українці його тільки так називають!! По-друге, хто кого "избивает" це питання відкрите! А по-треьтеє, ******* лапоть, пішов нах звідси.
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24.02.2022 14:09 Ответить
помилка,
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24.02.2022 13:15 Ответить
ми з сімєю молилися за Україну і наших захисників. Моліться і ви замість того щоб панікувати
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24.02.2022 13:15 Ответить
Моліться,але не в храмах московського патріархату,бото ВОРОГИ
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24.02.2022 13:44 Ответить
вдома в сімейній церкві.
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24.02.2022 13:48 Ответить
біларуса побачите зі зброею? - душить собаку...
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24.02.2022 13:15 Ответить
Де ви там бачили білорусів-литвинів. Місцеве населення за виключенням жалюгідних решток, які не забули, хто вони такі, давно вже зросійщене.
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24.02.2022 13:21 Ответить
budj, laska, ne nazyvaj onyx litvinami... Tem pače, čto prognulisj pod ******, tvari.
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24.02.2022 14:11 Ответить
Положено уже беспилониками уничтожать базы кацапов
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24.02.2022 13:16 Ответить
ЗВЕРТАЮСЯ ДО УСІХ - УКОГО Є ЗВ"ЯЗОК З РІДНЕЮ В КАЦАПІЇ!!!
ПИШІТЬ ЇМ ПРО ВТРАТИ ЇХ "АСВАБАДИТЕЛЄЕЙ"!!!
КРЕМЛЬ ВТРАТИ ЗАПЕРЕЧУЄ І БАРАБАНИТЬ ПРО "ПЕРЕМОЖНІ МАРШІ" ПО УКРАЇНІ!!!
Хай у них в Кацапії буде голова боліть!!!
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24.02.2022 13:16 Ответить
Треба рахувать втрати кацапов - и печатать регулярно об этом в Цензоре
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24.02.2022 13:18 Ответить
разом з світлинами !
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24.02.2022 13:27 Ответить
Я уже раньше писала, у мамы сестра двоюродная в Крыму (в 2014 бегала с рАссийской тряпкой после чего был контакт прерван……сегодня она позвонила маме и сказала (не дословно): военная техника прет в сторону Украины и они ЭТО не поддерживают….мама культурно послала……
Мои родители и сестра с семьей из Херсона……я тоже от туда….🙂( с 2007 в Германии проживаю работаю)…..
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24.02.2022 13:24 Ответить
Яка різниця, що думають якісь смердючі орки? На ЩО вони впливають? Їх просто треба послати на ***. І не витрачати час на їхнє прозріння.
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24.02.2022 13:25 Ответить
Не брати монгольське м'ясо
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24.02.2022 13:16 Ответить
Дописувачі форуму не піддавайтесь на провокації нонеймів
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24.02.2022 13:16 Ответить
Полонених не брати, живими не відпустити жодну мокшанську падаль!
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24.02.2022 13:17 Ответить
Гасите прямо на границе. А лучше еще на территории Беларашки. Не дайте им заползти вглубь территории.
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24.02.2022 13:17 Ответить
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
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24.02.2022 13:18 Ответить
с кацапскою ордой
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24.02.2022 13:21 Ответить
С рашистской силой темною
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24.02.2022 13:48 Ответить
А про это ни слова. Словно отвлекают от этого другой информацией.
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24.02.2022 13:22 Ответить
Где Джавелины и Стингеры?
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24.02.2022 13:20 Ответить
Чекають дозвіл стурбованих на використання, є побоювання що це може спровокувати путєна н а використання ядерної зброї
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24.02.2022 13:29 Ответить
Вони працюють. Літаки збивають, спалюють танки і бурятів-гриль. Все під контролем, якщо нас досі не захопили. Це не буде прогулянкою для пацаків...
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24.02.2022 15:10 Ответить
Цензор нет, не сійте паніку. Пишіть - рашисти пішли на добрива в Київській області.
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24.02.2022 13:20 Ответить
Теж елемент диверсії
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24.02.2022 13:23 Ответить
Р ЦИМБАЛЮК про кацапов

« ти з ними не домовишся .

Не треба заглядивати к ним в душу , треба дивитись в приціл»
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24.02.2022 13:21 Ответить
Вот суки, почти со всех направлений наступают. Большая надежда на диверсантов- взрывчатка в хлебе или мёде , все пригодится. Я желаю Рашке террористических беспрерывных актов для нескольких поколений наперёд.
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24.02.2022 13:23 Ответить
Я тебе больше скажу:
На ВАШИХ складах их никогда и небыло.
А наши - в войсках.
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24.02.2022 13:25 Ответить
ТОЛЬКО ЧТО НАД ПОЗНЯКАМИ ПРОЛЕТЕЛ СУ-27 (или какойто другой). Летел низко. Чей самолёт не увидел, зрение не то!
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24.02.2022 13:25 Ответить
Чи може я не дуже розуміюся на географії, але Київська область граничить лише з Білорусью. Так шо, таки пішли через Білорусь?
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24.02.2022 13:30 Ответить
о кацапо ваяки куевы - подползут , ударят и в кусты..шо мыши обосцанные !!!
главное нам продержатся до вечера-ночи..
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24.02.2022 13:32 Ответить
На собі випробував коли кадировці у рашці по пиці давали і заставляли кричати - "чечня круто" ? Тепер від переляку аж у штати здриснув ?
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24.02.2022 14:12 Ответить
по танку вдарила болванка - здетонював боезапас ..
4 трупа біля танка - бувае і такой піздец.
-пропускаемо
-пропускаемо
і молодая не узнае який в танкіста був кінець
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24.02.2022 13:42 Ответить
та який там у кацапа кінець - цюцюрка імпотентна ((
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24.02.2022 14:13 Ответить
Они с беларуси прорвались? Если с беларуси, то нужно там диверссиоными группами всё выжигать и наказывать их в ихних городах. Переносить войну на их территорию. Белорусы и русские это одно и тоже. Все настоящие белорусы уже давным давно выехали и живут в иммиграции.
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24.02.2022 13:45 Ответить
Слівай воду Лахта, суши весла )
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24.02.2022 14:39 Ответить
3.14 здежь, Херсон, Каховка украинские ...
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24.02.2022 14:44 Ответить
Всім кацапам безкоштовний солярій, бурятам також

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24.02.2022 14:39 Ответить
Білоруси ви братський наро чи вас ***** поставило раком?
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24.02.2022 15:28 Ответить
 
 