Войска РФ пошли на прорыв государственной границы в Киевской области, - Госпогранслужба
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В Киевской области русские войска пошли на прорыв государственной границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча". Пограничниками вместе с украинскими военными принято сражение.
Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда произведены обстрелы из градов.
Отметим, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.
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все равно толку с них никакого - даже отстраивать ничего не смогут.. как немцы
ПИШІТЬ ЇМ ПРО ВТРАТИ ЇХ "АСВАБАДИТЕЛЄЕЙ"!!!
КРЕМЛЬ ВТРАТИ ЗАПЕРЕЧУЄ І БАРАБАНИТЬ ПРО "ПЕРЕМОЖНІ МАРШІ" ПО УКРАЇНІ!!!
Хай у них в Кацапії буде голова боліть!!!
Мои родители и сестра с семьей из Херсона……я тоже от туда….🙂( с 2007 в Германии проживаю работаю)…..
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
« ти з ними не домовишся .
Не треба заглядивати к ним в душу , треба дивитись в приціл»
На ВАШИХ складах их никогда и небыло.
А наши - в войсках.
главное нам продержатся до вечера-ночи..
4 трупа біля танка - бувае і такой піздец.
-пропускаемо
-пропускаемо
і молодая не узнае який в танкіста був кінець