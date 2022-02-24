Песков заявил, что целью вторжения в Украину является "демилитаризация" страны. Сроки "операции" определит Путин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопросы журналистов о целях и конечных сроках военной операции РФ на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
"Цели были сказаны президентом, демилитаризация Украины. Собственно, это представляет угрозу для нашего государства и народа, сроки определяются результативностью и целесообразностью. Будут определяться верховным главнокомандующим", — сказал представитель Кремля.
На вопрос о том, до каких границ дойдут российские войска, пресс-секретарь ответил, что не может афишировать информацию по военной составляющей операции. Единственным первоисточником он назвал российские военные и оборонные ведомства.
Песков порекомендовал также обратиться к военным по вопросу, на территории какой из "республик Донбасса" будет проводиться операция, и участвуют ли белорусские военные в ней.
Пожалуйста, подождите...
Это ж надо до такого "додуматься"! Так думать могут лишь существа с говном в голове вместо человеческого мозга.
Ото буде "нєжданчік"!
https://www.youtube.com/watch?v=xQsvM3t25n0
Это ж надо до такого "додуматься"! Так думать могут лишь существа с говном в голове вместо человеческого мозга.
Я чітко помятаю суспільну думку в 1980му - "встановим в Афгані мир і злагоду" - ура тоді кричали до 80%.
А у 1986му, коли труни вже йшли потоком - то 99% кричали "досить війни!".
Будет полная демилитаризация.
Вот только со страной он ошибся.
А после демилитаризации будет полный распад. На много ма-а-аленьких кусочков. И РФ если и сохранится, то только в пределах мАсковской области. В лучшем случае.
Вы сами в это ввязались.