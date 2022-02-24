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вторжение (497) Песков (1738) Путин (29862)

Песков заявил, что целью вторжения в Украину является "демилитаризация" страны. Сроки "операции" определит Путин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Песков заявил, что целью вторжения в Украину является

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопросы журналистов о целях и конечных сроках военной операции РФ на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Цели были сказаны президентом, демилитаризация Украины. Собственно, это представляет угрозу для нашего государства и народа, сроки определяются результативностью и целесообразностью. Будут определяться верховным главнокомандующим", — сказал представитель Кремля.

На вопрос о том, до каких границ дойдут российские войска, пресс-секретарь ответил, что не может афишировать информацию по военной составляющей операции. Единственным первоисточником он назвал российские военные и оборонные ведомства.

Песков порекомендовал также обратиться к военным по вопросу, на территории какой из "республик Донбасса" будет проводиться операция, и участвуют ли белорусские военные в ней.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+73
Такое ждет каждого "демилитаризатора".

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24.02.2022 13:24
+56
мы твою маму..демилитаризируем..падаль кацапская!.....
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24.02.2022 13:22
+54
Друзі до зустрічі, знову одів форму. Слава Україні! Смерть москалям!
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24.02.2022 13:25
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*******, ей богу....
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24.02.2022 13:22 Ответить
Пєсков заявив, що метою вторгнення в Україну є "демілітаризація" Расеї. Строки "операції" визначить Путін Джерело: https://censor.net/ua/n3318692
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24.02.2022 13:23 Ответить
здохніть кацапофашисти!
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24.02.2022 13:24 Ответить
ВЫ НЕ ПОНЯЛИ ИНТРИГУ сроки войнушки определяет ВВП т.е. 1 сутки 2 суток 10 суток месяц.. пока не объявят дефолт и не упадут в ДНО все ликвидности Рашки.. на мировых рынках...
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24.02.2022 13:29 Ответить
Валить всех орков без сожаления -- пленных не брать
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24.02.2022 13:29 Ответить
Украина с ее небольшой армией и никаким флотом, фактически без ПВО и ВВС угрожает недоимперии с третьей армией мира, с ее ядерным арсеналом больше 2000 мегатонных боеголовок, сотнями стратегических ракет, ПЛАРБ и тому подобным?
Это ж надо до такого "додуматься"! Так думать могут лишь существа с говном в голове вместо человеческого мозга.
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24.02.2022 13:32 Ответить
СОВОК И БОЛЬШОЕ САМОМНЕНИЕ О СЕБЕ ВОТ ВСЯ ПРИЧИНА И ЛИЧНАЯ МЕЛОЧНОСТЬ АБИДЫ ПУТИНА НА УКРАИНУ.... Синдром Наполеона и Гитлера на кацапский манер в одном флаконе...
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24.02.2022 13:41 Ответить
Какой синдром гитлера? ***** и есть Владимир Адольфович путлер. Смерть кацапским захватчикам - Слава Україні! Ми переможемо.
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24.02.2022 15:47 Ответить
Згоден, строки операції уже вирішують українці. Слава Україні!!!
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24.02.2022 13:47 Ответить
мы твою маму..демилитаризируем..падаль кацапская!.....
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24.02.2022 13:22 Ответить
Террористы говорят о демилитаризации...
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24.02.2022 13:45 Ответить
на чужой территории понравилось воевать падло?
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24.02.2022 13:22 Ответить
Ландшафтные дизайнеры готовяться к турне на расее.
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24.02.2022 13:28 Ответить
будьте прокляті
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24.02.2022 13:22 Ответить
Пусть эти сроки определит шарф путина
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24.02.2022 13:23 Ответить
Тварь!
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24.02.2022 13:23 Ответить
їбали ми рот ми путіна
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24.02.2022 13:23 Ответить
Чекай на дерашизацію, внучок Гімлера.
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24.02.2022 13:23 Ответить
чума на вас та всіх ваших нащадків!
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24.02.2022 13:23 Ответить
Мілітаризація - є гарантом нашої безпеки від росії.
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24.02.2022 13:24 Ответить
Как думаете, может ли кто-то в раше от перепугу от действий маньяка путлера, уничтожить его
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24.02.2022 13:24 Ответить
Это более чем возможно
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24.02.2022 13:27 Ответить
В рашке таких к сожалению нет, там одни трясутся от страха, а другие, зомбированные телевизором радуются и громко кричат УРА.
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24.02.2022 15:51 Ответить
Ця"операція" має шанси закінчитись демілітарізацією РФ.
Ото буде "нєжданчік"!
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24.02.2022 13:24 Ответить
Так воно так і буде!!!
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24.02.2022 13:43 Ответить
Такое ждет каждого "демилитаризатора".

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24.02.2022 13:24 Ответить
Супер мілітаризований!
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24.02.2022 13:27 Ответить
Блискуче!
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24.02.2022 13:29 Ответить
Це Харків?
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24.02.2022 13:30 Ответить
На окружній дорозі Харкова.
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24.02.2022 13:36 Ответить
ой кажется ему плохо. пусть полежит, подумает чей крым
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24.02.2022 13:59 Ответить
Загорелый какой!
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24.02.2022 20:49 Ответить
Какие-то совсем долбоёбы, отбитые от реальности...
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24.02.2022 13:24 Ответить
Друзі до зустрічі, знову одів форму. Слава Україні! Смерть москалям!
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24.02.2022 13:25 Ответить
смерть ворогам, бережіть себе
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24.02.2022 13:32 Ответить
Бережіть себе…….
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24.02.2022 13:35 Ответить
Живи за Україну!!!
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24.02.2022 13:39 Ответить
До зустрічі, Сашко!!!
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24.02.2022 13:53 Ответить
Героям Слава!!!
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24.02.2022 13:54 Ответить
Хай щастить! Героям слава!!!
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24.02.2022 14:13 Ответить
Сашко, повертайся з перемогою, друже!!!
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25.02.2022 09:23 Ответить
Будет недоносок висеть вместе с педофилом
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24.02.2022 13:25 Ответить
и тебе ****** места на цугундоре хватит
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24.02.2022 13:25 Ответить
уже не важно, что говорит письков и *****.
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24.02.2022 13:25 Ответить
Что оно плетет, ушлепок
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24.02.2022 13:25 Ответить
400 років тому гетьман Сагайдачний погнав москалів й обложив Москву! Але не спалив,не винищив диявольське плем'я й пішов собі назад-це була велика помилка що не має повторитися!
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24.02.2022 13:26 Ответить
Росіяни ви суки будете всі вбиті... Полрнених не брати!
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24.02.2022 13:26 Ответить
В цьому 0 логіки, якщо ти можеш на когось напасти щоб роззброїти і впевнений в своїй перемозі, то він не становить тобі загрози. Маразматики, навіть обгрунтувати свою ненависть не можуть. Лише тваринні інстинкти.
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24.02.2022 13:26 Ответить
Строки вже не Пукін буде визначати, а народ України! Крим і Донбас - це як мінімум. Може й Брест - білоруси будуть тільки раді і референдум там самі проведуть.
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24.02.2022 13:26 Ответить
Каховку кацапы захватили
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24.02.2022 13:26 Ответить
Каменка-Днепровская ракетный обстрел жилого сектора, по помидорам цуки стреляют
https://www.youtube.com/watch?v=xQsvM3t25n0
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24.02.2022 13:28 Ответить
з вашим профілем не сильно то віриться
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24.02.2022 13:29 Ответить
Почему нет информации про Нову Каховку? Есть много видео, что там уже мокши. Вы заметили, с того региона нет ни капли информации. Это что умышленно?
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24.02.2022 13:29 Ответить
по марафону 1+1 теж сказали....
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24.02.2022 13:32 Ответить
Здохните кацапские твари.
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24.02.2022 13:30 Ответить
Кусок говна что песков шо этот путин - два *****
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24.02.2022 13:30 Ответить
Вы, козломордых, исчезните с лица земли. Сомнений нет.😡
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24.02.2022 13:31 Ответить
странно, а такое ощущение, что они металлолом приехали сдавать
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24.02.2022 13:31 Ответить
***** - це гітлер 21 сторіччя
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24.02.2022 13:32 Ответить
сроки "операції" визначить Україна - до останього кацапа!
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24.02.2022 13:33 Ответить
Моральные уроды……..😡😡😡
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24.02.2022 13:33 Ответить
Украина с ее небольшой армией и никаким флотом, фактически без ПВО и ВВС угрожает недоимперии с третьей армией мира, с ее ядерным арсеналом больше 2000 мегатонных боеголовок, сотнями стратегических ракет, ПЛАРБ и тому подобным?
Это ж надо до такого "додуматься"! Так думать могут лишь существа с говном в голове вместо человеческого мозга.
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24.02.2022 13:34 Ответить
Так воно і є - природа так над ними познущалася. У всіх на світі - мізки, а вних лайно завди - і 300 і 500 років тому.
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24.02.2022 13:47 Ответить
Не зря ***** перед его ( *****а) посещением все гавно из гостя пытается выжать - своего уже не хватает.
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24.02.2022 14:15 Ответить
Строки і терміни їм визначить ГААГА , якщо їх раніше шляк не трафить
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24.02.2022 13:35 Ответить
***** ******
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24.02.2022 13:35 Ответить
Ублюдки долбаные
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24.02.2022 13:36 Ответить
Демилитаризация от украинской армии и милитаризация российской.
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24.02.2022 13:36 Ответить
***** демилитарезируем. Слава Украине.
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24.02.2022 13:36 Ответить
Теперь сроки будут определять ВСУ и весь цивилизованный мир а не путин,из петли уже не спрыснёте.
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24.02.2022 13:38 Ответить
ПОШЛИ НА ***, КАЦАПИ
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24.02.2022 13:39 Ответить
кубань,вставай дави путла
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24.02.2022 13:39 Ответить
А пєсок може конкретніше сказати, яким боком Україна їм загрожувала? А пєсок правильно порахував шанси на демілітаризацію?
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24.02.2022 13:41 Ответить
Треба оголосити дипломатичну війну ПУ. Ніхто не повинен сідати за один стіл для переговорів із ПУ. Від РФ-ії , з цього моменту, можуть вести переговори будь хто тільки не ПУ.
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24.02.2022 13:43 Ответить
Мы уже демилитаризуемся полным ходом. Перебрасываем расеянам снаряды, джавелины и бомбы. Ловите!
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24.02.2022 13:44 Ответить
ПУ треба виписати "вовчий білет". Ніхто, ніколи, не повинен вести з ним переговори. Це буде Справжня дипломатична війна.
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24.02.2022 13:46 Ответить
Поки не почнуть за кордоном забирати нерухомість і бізнес усіх кацапів, мало що зміниться! А якщо почнуть забирати то думаю, що Путлера свої зачистять! Не думаю, щоб із-за одного полуумного буде страждати вся "еліта" кацапстана! Смерть ворогам!!!
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24.02.2022 13:47 Ответить
Саме дієве - це ешелони (фури вже не поможуть) цинкових трун.
Я чітко помятаю суспільну думку в 1980му - "встановим в Афгані мир і злагоду" - ура тоді кричали до 80%.
А у 1986му, коли труни вже йшли потоком - то 99% кричали "досить війни!".
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24.02.2022 13:52 Ответить
Письков прав на 100%.
Будет полная демилитаризация.
Вот только со страной он ошибся.
А после демилитаризации будет полный распад. На много ма-а-аленьких кусочков. И РФ если и сохранится, то только в пределах мАсковской области. В лучшем случае.
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24.02.2022 13:53 Ответить
ну и глупые люди на этом сайте собрались)))) Или зашоренные?
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24.02.2022 13:53 Ответить
Мразі,щоб ви здохлі
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24.02.2022 14:09 Ответить
с фашистами значит уже прекратили бороться и независимость лднр уже тож похеру
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24.02.2022 14:11 Ответить
На красивой жизни поставлен крест, - Подумал про себя песков
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24.02.2022 14:13 Ответить
Если бы Песков свернул бошку карлику - ему бы зачлось.
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24.02.2022 14:42 Ответить
Zdi usataja mrazina grobov svoih viperdeshei, im ne mesto ne to chto v Evrope a i na etoi planete.
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24.02.2022 14:14 Ответить
Они не стесняясь бред говорят, что на голову не налезает.....
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24.02.2022 14:19 Ответить
Дуррашка ты Песков - сроки теперь определяет Байден.
Вы сами в это ввязались.
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24.02.2022 14:41 Ответить
А хто такий Путін, щоб визначати, що і як в Україні має бути? Забагато на себе взяв цього разу. Вдавиться.
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24.02.2022 15:14 Ответить
Піськов, бери ***** і ПНХ
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24.02.2022 16:18 Ответить
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25.02.2022 05:45 Ответить
 
 