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Вооруженным Силам нужна помощь – ищут фуры для перевозки помощи партнеров через границу, - Фролова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные Силы Украины срочно ищут фуры, которые могут курсировать из Львова через границу для перевозки технической помощи партнерам.
Об этом сообщила заместитель председателя правления Центра Оборонных Стратегий Алина Фролова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"ВСУ срочно нужна помощь: 120 фур, которые могут из Львова курсировать через границу для перевозки технической помощи партнеров. ЭТО СРОЧНО!! Прошу распространить. Данные - телефоны и данные по фурам присылать мне в сообщение. Заправку топливом ВСУ обеспечат", - написала Фролова .
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+23 Александр Чуднивец f1b95bc0
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показать весь комментарий24.02.2022 13:39
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Люди Украины,или барыги.
Da jeshcho, Latvija objavilo o ljuboi nuzhnoi polnoi guminitarnoi pomoshchi Ukraine
Он за кого ?