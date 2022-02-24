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Вооруженным Силам нужна помощь – ищут фуры для перевозки помощи партнеров через границу, - Фролова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженным Силам нужна помощь – ищут фуры для перевозки помощи партнеров через границу, - Фролова

Вооруженные Силы Украины срочно ищут фуры, которые могут курсировать из Львова через границу для перевозки технической помощи партнерам.

Об этом сообщила заместитель председателя правления Центра Оборонных Стратегий Алина Фролова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ срочно нужна помощь: 120 фур, которые могут из Львова курсировать через границу для перевозки технической помощи партнеров. ЭТО СРОЧНО!! Прошу распространить. Данные - телефоны и данные по фурам присылать мне в сообщение. Заправку топливом ВСУ обеспечат", - написала Фролова .

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
КОЖЕН ПРИТОМНИЙ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ-ПОВИНЕН ПІДТРИМАТИ ЗСУ...
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24.02.2022 13:35
+12
допомогу можна із стелсів кидати прямо на кацапів
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24.02.2022 13:34
+9
ЗЕ буде повішено, але трохи згодом
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24.02.2022 13:39
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тырили деньги из бюджета как последний раз и ничего не сделали за 3 года
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24.02.2022 13:33 Ответить
не час про це говорити
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24.02.2022 13:34 Ответить
на час
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24.02.2022 13:37 Ответить
ЗЕ буде повішено, але трохи згодом
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24.02.2022 13:39 Ответить
допомогу можна із стелсів кидати прямо на кацапів
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24.02.2022 13:34 Ответить
КОЖЕН ПРИТОМНИЙ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ-ПОВИНЕН ПІДТРИМАТИ ЗСУ...
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24.02.2022 13:35 Ответить
...ТОБТО-КОЖНИЙ...
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24.02.2022 13:36 Ответить
ще залишилисф непритомні(
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24.02.2022 13:40 Ответить
Будь-ласка вкажіть куди звертатис
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24.02.2022 13:36 Ответить
А чему удивлятся?2.5 года все деньги уходили на лево,солдаты бронетехнику за свои деньги заправляют.Много жирных чиновников появилось за 2.5 года,теперь с протянутой рукой ходим.
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24.02.2022 13:41 Ответить
у військових немає фур( у військових є тільки зброя та їх життя!
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24.02.2022 13:41 Ответить
Звісно не має, ми ж будували споркомплекси для підготовки спацмєнов для расєї...
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24.02.2022 13:43 Ответить
зачем военным фуры, в условиях военного времени фуры должны быть реквизированы на нужды армии...
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24.02.2022 13:44 Ответить
Люди, допоможіть своїй армії та приєднуйтесь до територіальної оборони. На кону ваше власне майбутнє.
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24.02.2022 13:44 Ответить
Ну и посмотрим на дальнобоев,кто они.
Люди Украины,или барыги.
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24.02.2022 13:46 Ответить
po mojemu oshibka, ne dlja otpravki gruzov partnjoram a praviljno dlja privoza pomoshchi ot partnjorov - vedj nam osobo ,krome info pomoshchi i nenado a vam pomozhem vsem chto vozmozhno.

Da jeshcho, Latvija objavilo o ljuboi nuzhnoi polnoi guminitarnoi pomoshchi Ukraine
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24.02.2022 13:49 Ответить
Фуры просто конфисковывать ,после победы разберёмся ...
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24.02.2022 13:52 Ответить
У червоненка візьміть, йому вже не потрібні
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24.02.2022 14:02 Ответить
Под Гостомелем уже сбили 3 вертолёта Ка-52.
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24.02.2022 14:39 Ответить
Где же великий логистик и перевозчик Червоненко ?
Он за кого ?
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24.02.2022 14:36 Ответить
и это на 8м году войны?
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24.02.2022 14:49 Ответить
Пані Фролова!!! Навіщо шукати,в цьому немає проблеми,звертайтесь до пана Є.Червоненко який ЖОПУ драв за дружбу з рашкою,в такого ЖИДА,потрібно все забрати по закону воєнного часу і передати в ВСУ!!!!!!! І мені дуже цікаво,може хто з киян бачив на вулиці палкого ПАТРІОТА,пана Пальчевського,а можливо,навіть самого Шуфрича чи Рабіновича,які до всирачки запевняли,що це все видумки,що рашка нападе,якщо-б моя воля,я відловив-би всіх жопоблочників і поставив-би в перші ряди,а в голові---Бондаренчиху з Германшою!!!!!
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26.02.2022 15:36 Ответить
 
 