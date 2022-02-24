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Украина бьется успешно. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут в Россию, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина бьется успешно. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут в Россию, - Резников

В настоящее время Украина успешно противостоит войскам РФ, вторгшимся сегодня в Украину.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в обращении к украинцам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина бьется и бьется успешно. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут в Россию. На востоке наступление мы сдержали, враг отброшен. Оккупанты уже потеряли 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков. Горжусь защитниками. Держим оборону по всем направлениям!" - отметил он.

Также читайте: Резников призвал идти в тероборону: нужен только паспорт

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
Що з Каховкою? Енергодаром?
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24.02.2022 13:37
+9
я проти шапкозакидону. тримаємося. не панікуємо. молимося.
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24.02.2022 13:37
+8
Вы поймите - ***** считает Украину своей собственностью . И решил всему миру это показать .
а мир должен поставить его на место !!!
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24.02.2022 13:42
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на Юге какая ситуация? на Севере как?
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24.02.2022 13:37 Ответить
в Каховке триколор вывесили...
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24.02.2022 13:41 Ответить
не смерди лаптями
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24.02.2022 13:42 Ответить
На жаль це правда.
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24.02.2022 13:46 Ответить
пишешь ты не по адресу,
а вот это ... имеем что имеем
https://suspilne.media/210310-pivnicno-krimskij-kanal-ta-kahovsku-ges-zahopili-okupanti/
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24.02.2022 13:46 Ответить
Гостомель - любимый аэропорт Януковича, кстати. Одну из вертушек подбили над Межигорьем.
Судя по всему, они тупо хотят вернуть Януковича. Легитимного типа президента))
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24.02.2022 14:13 Ответить
Думаю, це диверсія. Елемент психологічної війни
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24.02.2022 13:43 Ответить
Мабуть псих атака щодо Каховки. Однак неприємно.
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24.02.2022 13:49 Ответить
Можливо не надовго
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24.02.2022 13:44 Ответить
Тут дивись. Вони цитують офіційні джерела зібравши їх у кучу. Можеш сам по процитованих джерелах пройтися. https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2022-02-24/5697278-tyazhelaya-noch-dlya-ukrainy-chto-proiskhodit-na-donbasse-i-pochemu-zakryli-ryad-aeroportov
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24.02.2022 13:42 Ответить
Homer@ItechVK

·
53 мин



Дивлюся стрім на Цензорі.
Здається, той вибух, що ми в Києві чули, було падіння свинопсячого вертоліта. Другий теж зачепили, але йому вдалося сісти. Сподіваюсь, їх в полон брати не будуть.
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24.02.2022 14:12 Ответить
я проти шапкозакидону. тримаємося. не панікуємо. молимося.
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24.02.2022 13:37 Ответить
чому це всі вони в трунах поїдуть? а песикам голодним щось дістанеться?
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24.02.2022 13:37 Ответить
😀
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24.02.2022 13:40 Ответить
А добрива для соняхів теж треба.
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24.02.2022 13:40 Ответить
Храни вас всех высшая сила!
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24.02.2022 13:37 Ответить
Що з Каховкою? Енергодаром?
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24.02.2022 13:37 Ответить
Запорізька АЕС працює в штатному режимі.
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24.02.2022 13:42 Ответить
Надеюсь, ее хорошо охраняют. От Каховки до Запорожья рукой подать...
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24.02.2022 14:00 Ответить
молодцi!
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24.02.2022 13:38 Ответить
Украина с ее небольшой армией и никаким флотом, фактически без ПВО и ВВС угрожает недоимперии с третьей армией мира, с ее ядерным арсеналом больше 2000 мегатонных боеголовок, сотнями стратегических ракет, ПЛАРБ и тому подобным?
Это ж надо до такого "додуматься"! Так думать могут лишь существа с говном в голове вместо человеческого мозга.
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24.02.2022 13:38 Ответить
Вы поймите - ***** считает Украину своей собственностью . И решил всему миру это показать .
а мир должен поставить его на место !!!
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24.02.2022 13:42 Ответить
Я все понимаю. Я удивляюсь ограниченности ума кацапов. Их скудоумием. Надо же придумали ТАКУЮ причину нападения на Украину!
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24.02.2022 13:44 Ответить
Они развязали войну и ждут чтобы все их уговаривали , цуки
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24.02.2022 13:46 Ответить
Президент Росії Володимир Путін, який вночі розпочав війну проти України, готовий на своїх умовах говорити з українською владою.

Про це на брифінгу заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Володимир Путін готовий провести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення збройних сил у разі відповідної готовності Києва", - цитує Пєскова The Insider.
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24.02.2022 14:13 Ответить
У них нет денег, пенсии нечем платить (в Ростовской об;асти не заплатили з афевраль), фонд народного благосостояния разграблен.
Им крыш.
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24.02.2022 14:22 Ответить
Що з Каховкою? Де наші?
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24.02.2022 13:38 Ответить
Кажется, зеля решил ее сдать без боя. Какое-то отвлечение внимания граждан идет от основного прорыва росиян.
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24.02.2022 13:43 Ответить
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24.02.2022 13:38 Ответить
ЗСУ-ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА,ШАНА ТА ПОВАГА...
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24.02.2022 13:39 Ответить
Вони оговтаються і підуть наново.
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24.02.2022 13:39 Ответить
говорила же Америка, что россия собирается вторгуться. а путин говорил, что это фейки. ПОЛУЧАЕТСЯ ПУТИН БРЕХУН.
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24.02.2022 13:41 Ответить
И шмаркля
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24.02.2022 20:54 Ответить
На Гиляку !!!
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24.02.2022 13:42 Ответить
Якісь чурки
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24.02.2022 13:45 Ответить
А где могу проверить это ? Ссылочки , главное не со сру сайтов?
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24.02.2022 13:46 Ответить
ukr.net/news
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24.02.2022 13:48 Ответить
а где арахамия, который заявлял, что российского вторжения не будет?

и сравнивал CNN с соловьевым и скабеевой!

как вообще можно было такое сравнение делать! да и еще сказать что они хуже скабеевой-соловьева!

это уму непостижимо!
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24.02.2022 13:43 Ответить
Резников. Ваше дело- молчать . Молчать и слушать. Вы же недавно пукарекали , что причин для беспокойства нет. Дб б ь,
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24.02.2022 13:44 Ответить
Гостомель!
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24.02.2022 13:44 Ответить
Больше надо больше ! Тысячи кацапов надо отправить в ад!За слезы и боль Украинского народа.
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24.02.2022 13:45 Ответить
Слава нації..смерть москалям
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24.02.2022 13:50 Ответить
Бій під Харковом: очевидець оприлюднив відео, зняте у районі зіткненняhttps://uainfo.org/blognews/1645703139-biy-pid-harkovom-ochevidets-oprilyudniv-video-znyate-u-rayoni.html
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24.02.2022 14:11 Ответить
Нам главное продержатся первое время. Слава защитникам Украины!
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24.02.2022 14:13 Ответить
https://herson.depo.ua/rus/herson/rosiyani-zakhopili-pivnichno-krimskiy-kanal-kakhovsku-gres-mista-tavriysk-kakhovka-nova-kakhovka-202202241428371 Хотелось бы поподробнее!
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24.02.2022 14:14 Ответить
Кремль заявив про готовність Путіна говорити із Зеленським
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24.02.2022 14:14 Ответить
туда им и дорога ********* кацапским!а скоро счёт пойдёт на тысячи!
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24.02.2022 14:28 Ответить
Так. Пакуйте сміття й відправляйте на звалище відходів
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24.02.2022 14:37 Ответить
новые яриловичи, наших нет. водилы сами поднимают шлакбаум)))
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24.02.2022 14:39 Ответить
Что ты , бл*, их гробы считаешь ? Сколько аэропортов ты прикрыл от обстрелов? Сколько городов сдал - сколько отбил!" Е**шь нам мозги гробами... А есть вещи поважнее ..Нечего сказать ?!
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24.02.2022 15:02 Ответить
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24.02.2022 16:09 Ответить
Бажаю всім псам, що перетнули наш кордон, не їхати у трунах додому а залишитися здобрювати нашу землю. Смерть ворогам!
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24.02.2022 15:21 Ответить
Так,ви що,курви приготувалися увесь лендліз передавати кремлівській мафії.....хай росіянський фашизм обновиться....200 тисячна укомплектована армія ворога на порозі ....а ми й в уй не думали?????Що це за срань????
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24.02.2022 16:07 Ответить
 
 