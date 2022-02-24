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Украина бьется успешно. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут в Россию, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В настоящее время Украина успешно противостоит войскам РФ, вторгшимся сегодня в Украину.
Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в обращении к украинцам, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина бьется и бьется успешно. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут в Россию. На востоке наступление мы сдержали, враг отброшен. Оккупанты уже потеряли 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков. Горжусь защитниками. Держим оборону по всем направлениям!" - отметил он.
Топ комментарии
+13 poklad rogest
показать весь комментарий24.02.2022 13:37
+9 Ivan Pidbujpata
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+8 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий24.02.2022 13:42
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а вот это ... имеем что имеем
https://suspilne.media/210310-pivnicno-krimskij-kanal-ta-kahovsku-ges-zahopili-okupanti/
Судя по всему, они тупо хотят вернуть Януковича. Легитимного типа президента))
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53 мин
Дивлюся стрім на Цензорі.
Здається, той вибух, що ми в Києві чули, було падіння свинопсячого вертоліта. Другий теж зачепили, але йому вдалося сісти. Сподіваюсь, їх в полон брати не будуть.
Это ж надо до такого "додуматься"! Так думать могут лишь существа с говном в голове вместо человеческого мозга.
а мир должен поставить его на место !!!
Про це на брифінгу заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Володимир Путін готовий провести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення збройних сил у разі відповідної готовності Києва", - цитує Пєскова The Insider.
Им крыш.
и сравнивал CNN с соловьевым и скабеевой!
как вообще можно было такое сравнение делать! да и еще сказать что они хуже скабеевой-соловьева!
это уму непостижимо!