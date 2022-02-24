По состоянию на 13:00 войска РФ нанесли более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам нашей гражданской и военной инфраструктуры, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на 13.00 24 февраля вооруженными силами государства-агрессора Российской Федерации нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением украинской границы на направлениях Армянск – Херсон, Чаплинка – Каховка. Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и в Черноморской операционной зоне. Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонной операции", – говорится в сообщении.
Определенные оперативные группировки войск осуществили перегруппировку и перемещение в районы выполнения задач для эффективного отпора российской агрессии.
Оперативно-тактические группировки ведут оборонительные бои по всем направлениям выдвижения противника.
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Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе.
Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы и я испытываем стыд.
В руках главнокомандующий, как брелок от дорогой машины, крутит «ядерную кнопку». Следующий шаг - ядерный залп? Никак иначе не могу истолковать слова Владимира Путина про оружие возмездия.
Но этот номер «Новой газеты» мы выпустим на двух языках - украинском и русском. Потому что мы не признаем Украину врагом, а украинский язык - языком врага. И никогда не признаем.
И последнее. Только глобальное антивоенное движение может спасти жизнь на этой планете.
Дмитрий Муратов,
главный редактор «Новой газеты»,
лауреат Нобелевской премии мира.
«Такая страна, как Россия, не может оказаться за "железным занавесом". Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но, так или иначе, с этими государствами у нас проблемы возникали и до этого и без этого», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как власти России оценивают риски того, что РФ может оказаться за «железным занавесом»." - MK
Не поняла, они что - и смазочные масла для своих танчиков импортируют, что ли?
В чем проблема с 'занавесом' то?
Они ж, вроде, "чучхе" строить собирались?
Вот это вот:
https://b2b-postavki.ru/optom/masla-smazochnye-iz-belgii.html
Масла смазочные из Бельгии
Вы там опупели, что ли в ЕС, что оркам еще все продаете?
Санкции-шманкции.
А Украина может наносить удары по Ростову и Минску ?