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По состоянию на 13:00 войска РФ нанесли более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам нашей гражданской и военной инфраструктуры, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на 13:00 войска РФ нанесли более 30 ударов крылатыми ракетами

По состоянию на 13.00 24 февраля вооруженными силами государства-агрессора Российской Федерации нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением украинской границы на направлениях Армянск – Херсон, Чаплинка – Каховка. Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и в Черноморской операционной зоне. Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонной операции", – говорится в сообщении.

Определенные оперативные группировки войск осуществили перегруппировку и перемещение в районы выполнения задач для эффективного отпора российской агрессии.

Оперативно-тактические группировки ведут оборонительные бои по всем направлениям выдвижения противника.

Сохраняйте спокойствие! Следите за информацией на официальных ресурсах!

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По состоянию на 13:00 войска РФ нанесли более 30 ударов крылатыми ракетами Калибр, РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам нашей гражданской и военной инфраструктуры, - Генштаб 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
Так!
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24.02.2022 13:52
+24
Не правда, читайте сайт ЗСУ и Залужного.
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24.02.2022 13:52
+20
Проте москалі вже понесли багато втрат, за дуже короткий час. Такого в них ще не було. Маю на увазі авіацію.
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24.02.2022 13:52
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гостомель відбився?
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24.02.2022 13:51 Ответить
Так!
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24.02.2022 13:52 Ответить
говорят бой за каховку и ГЕС проиграно.. это правда?
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24.02.2022 13:52 Ответить
Не правда, читайте сайт ЗСУ и Залужного.
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24.02.2022 13:52 Ответить
здорово
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24.02.2022 13:53 Ответить
фейк.
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24.02.2022 14:06 Ответить
Фотки в фейсбуці на сторінках каховчан є
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24.02.2022 14:07 Ответить
В инетевидел видео,как в Новой Каховке над админзданием поднимают рашистский флаг. Не знаю, правда, или фейк...
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24.02.2022 13:55 Ответить
Новая оккупирована, подтверждаю((
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24.02.2022 13:56 Ответить
Только, что по каналу "Прямий" передали, что росияне уже под Херсоном. С юга вообще нет официальной информации, что там происходит не известно.
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24.02.2022 13:56 Ответить
Только что созванивался с Новой. Подтверждаю захват(((
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24.02.2022 13:58 Ответить
в Херсоне и Николаеве пока тихо
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24.02.2022 14:50 Ответить
Только что разговаривала с двоюродной сестрой (Новая Каховка). К сожалению - правда
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24.02.2022 14:11 Ответить
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24.02.2022 14:33 Ответить
гниды
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24.02.2022 14:51 Ответить
Проте москалі вже понесли багато втрат, за дуже короткий час. Такого в них ще не було. Маю на увазі авіацію.
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24.02.2022 13:52 Ответить
Вони втратили трохи більше 1% від того що у них є. Як за пів дня то багато звичайно.
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24.02.2022 14:02 Ответить
Я впевнений, що в них вся авіація точно не літає. Вони ж не Америка.
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24.02.2022 14:13 Ответить
Недавно притихло, сипалося густо, як вранці.
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24.02.2022 14:04 Ответить
если как отвлекающий маневр чтобы посеять панику, пробить коридоры и отхапать юг то вполне могли попробовать.
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24.02.2022 14:06 Ответить
гес взяли...десь під херсоном...кажуть нашої техніки та валом паленої...одне не ясно як їх пропустили з криму..
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24.02.2022 13:53 Ответить
Градом крыли
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24.02.2022 14:06 Ответить
Де нині проходить лінія фронту?
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24.02.2022 13:53 Ответить
в Винницу что-то жёстко прилетело
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24.02.2022 13:55 Ответить
***** захищай свою ерефію у себе на території, тут вам смерть.
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24.02.2022 13:55 Ответить
Начать не медленно наносить удары по скоплениям войск и техники до прохода границы.
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24.02.2022 13:55 Ответить
бити по інфрастуктурі, війна!
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24.02.2022 13:59 Ответить
тварі кацапські, хай будуть прокляті
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24.02.2022 13:56 Ответить
Якщо ми переможемо, це буде величезний поштовх для розвитку і допомога всього світу у цьому.
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24.02.2022 13:57 Ответить
до сраці сумніви - time *******.
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24.02.2022 13:57 Ответить
Чому ми не знищуємо російські обєкти на території росії?
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24.02.2022 13:58 Ответить
кто даст наказ?
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24.02.2022 14:05 Ответить
Потому что сил и оружия не хватает, чтобы хотя бы остановить их тут. А Вы призываете бросить то чего не хватает на ударам возмездия как будто шансов отбиться уже нет.
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24.02.2022 14:05 Ответить
ядерное оружие - фактор сдерживания контрудара
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24.02.2022 14:06 Ответить
потому что мы - не агрессоры. нападают на нас, мы - защищаемся. или вы хотите сыграть на руку российской пропаганды? я уже молчу про ядерное оружие, которое может быть использовано только при угрозе суверенитету страны им обладающей. успокойтесь, и хватить провоцировать остальных.
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24.02.2022 14:14 Ответить
https://echo.msk.ru/blog/dmitry_muratov/2984815-echo/

Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе.

Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы и я испытываем стыд.

В руках главнокомандующий, как брелок от дорогой машины, крутит «ядерную кнопку». Следующий шаг - ядерный залп? Никак иначе не могу истолковать слова Владимира Путина про оружие возмездия.

Но этот номер «Новой газеты» мы выпустим на двух языках - украинском и русском. Потому что мы не признаем Украину врагом, а украинский язык - языком врага. И никогда не признаем.

И последнее. Только глобальное антивоенное движение может спасти жизнь на этой планете.

Дмитрий Муратов,
главный редактор «Новой газеты»,
лауреат Нобелевской премии мира.
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24.02.2022 14:01 Ответить
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24.02.2022 14:03 Ответить
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24.02.2022 14:47 Ответить
"Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россию невозможно закрыть «железным занавесом». При этом он допустил возникновение проблем с рядом стран, но он напомнил, что они были и раньше.

«Такая страна, как Россия, не может оказаться за "железным занавесом". Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но, так или иначе, с этими государствами у нас проблемы возникали и до этого и без этого», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как власти России оценивают риски того, что РФ может оказаться за «железным занавесом»." - MK

Не поняла, они что - и смазочные масла для своих танчиков импортируют, что ли?
В чем проблема с 'занавесом' то?
Они ж, вроде, "чучхе" строить собирались?

Вот это вот:
https://b2b-postavki.ru/optom/masla-smazochnye-iz-belgii.html
Масла смазочные из Бельгии

Вы там опупели, что ли в ЕС, что оркам еще все продаете?
Санкции-шманкции.
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24.02.2022 14:07 Ответить
У этих у@бков уже боезапас кончился. Их сраные лодки в Черном море уже вряд ли на что способны,кроме как утонуть.
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24.02.2022 14:09 Ответить
а наша гуснявая жопа не может сказать где наши нептуны? в асфальте?
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24.02.2022 14:30 Ответить
Украину расстреливают
А Украина может наносить удары по Ростову и Минску ?
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24.02.2022 14:47 Ответить
Зачем, блдь? Для чего? Чтобы раша радостно вскукарекнула про украинцев-агрессоров? Чтобы распылить силы, которые как нельзя нужны в самóй Украине?
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24.02.2022 14:53 Ответить
всему миру уже пох что там вскукарекнет козломордия
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24.02.2022 15:27 Ответить
Но миру не пох, что делает и сделает Украина.
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24.02.2022 15:33 Ответить
В контрнаступ можна йти тільки після повної зачистки вдома!
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24.02.2022 15:26 Ответить
***! А сколько ВСУ нанесли ударов своими ракетами по территории противника..по его базам и аэродромам ?
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24.02.2022 14:49 Ответить
Вы генштаб или бухгалтерия по подсчёту х**ловых ударов? Где ваши удары ? Где ?! Вы ж докладывали, что готовы ! А тепрь нам рассказываете сколько раз и в каких позах вас трахнули !
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24.02.2022 15:00 Ответить
Чи не пора по ********** жахнути, чи уйобок на дороги потратився, замисть ракет, щоб ****** леше добиратись було?
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24.02.2022 15:33 Ответить
 
 