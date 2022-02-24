В Луганской области идут бои. Возле Счастья враг продолжает нести потери, - Госпогранслужба
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В Луганской области идут бои. Возле Счастья враг продолжает нести потери.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
"Пограничники совместно с ВСУ и НГУ удерживают оборону и отбивают атаки. Враг не пройдет", - говорится в сообщении.
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