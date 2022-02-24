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В Луганской области идут бои. Возле Счастья враг продолжает нести потери, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Луганской области идут бои. Возле Счастья враг продолжает нести потери, - Госпогранслужба

В Луганской области идут бои. Возле Счастья враг продолжает нести потери.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничники совместно с ВСУ и НГУ удерживают оборону и отбивают атаки. Враг не пройдет", - говорится в сообщении.

Также читайте: Только что Объединенные силы сбили еще один самолет ВС РФ в Луганской области. Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый за сегодня, - штаб ООС

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+67
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24.02.2022 14:19
+22
ответку отправляйте прямо откуда прилетело никакое население не должно быть препятствием
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24.02.2022 14:21
+13
заманили и раздолбали - тактика времён джихада в ичкерии в 1995-1996м
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24.02.2022 14:33
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24.02.2022 14:19 Ответить
не надолго
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24.02.2022 14:22 Ответить
І де це можна побачити в офіційних джерелах?
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24.02.2022 14:22 Ответить
пізніше побачите
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24.02.2022 14:23 Ответить
Якщо побачимо.
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24.02.2022 14:24 Ответить
Цензор написав у біззнес новинах.
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24.02.2022 14:57 Ответить
поки що є від Lb Окупанти захопили Північно-Кримський канал і Каховську ГЕС
зачекаємо на роз"яснення від влади
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24.02.2022 14:37 Ответить
ответку отправляйте прямо откуда прилетело никакое население не должно быть препятствием
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24.02.2022 14:21 Ответить
В Гостомелі дуже багато вертушок літає.
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24.02.2022 14:22 Ответить
Головне полонених не брати. Кожен росіянин має знати що тут він буде убитий
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24.02.2022 14:24 Ответить
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24.02.2022 14:24 Ответить
о тигра не доехала а чё утёс не сняли - недоработка
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24.02.2022 14:34 Ответить
в сумской области в г. Ахтырка приехали (ИМЕННО ПРИЕХАЛИ)РУССКИЕ ТАНКИ И БРОНЕТЕХНИКА. в бою почти в центре возле в.ч. кацапы были уничтожены. но часть танков без остановок рванула на полигон НО ПОЧЕМУ ИХ НЕ УНИЧТОЖИЛИ НА МАРШЕ?ОНИ ДОЕХАЛИ ДО АХТЫРКИ.
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24.02.2022 14:31 Ответить
заманили и раздолбали - тактика времён джихада в ичкерии в 1995-1996м
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24.02.2022 14:33 Ответить
С нами правда, с нами сила, с нами Бог, Слава украинским героям!
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24.02.2022 14:41 Ответить
Гарний коцаб- тільки кожний 200-й
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24.02.2022 14:57 Ответить
 
 