В Луганской области идут бои. Возле Счастья враг продолжает нести потери, - Госпогранслужба

В Луганской области идут бои. Возле Счастья враг продолжает нести потери.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничники совместно с ВСУ и НГУ удерживают оборону и отбивают атаки. Враг не пройдет", - говорится в сообщении.

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