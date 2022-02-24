РФ задолго планировала нападение на Украину, хотя всем говорила, что не планирует, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия долго планировала атаку на Украину, рассказывая всему миру о том, что такого плана нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, что они (россияне) действуют по плану, который они планировали задолго (до вторжения). Мы должны понимать, что все эти недели и месяцы, когда они говорили, что у них нет планов напасть на Украину – у них были планы. И не только у них эти планы были, но они также наращивали военное присутствие с одной четкой целью – напасть на Украину. Несмотря на это, они рассказывали нам и всему миру, что у них нет планов напасть на Украину. Да, у них этот план был, и сейчас мы видим, что все это время они были серьезны в отношении нападения на Украину", - отметил генсек НАТО.

При этом он напомнил, что разведывательные службы союзников "были очень четкими, за несколько месяцев говоря о военном наращивании, а также о намерениях России атаковать Украину".

"Но конечно, эти планы можно было изменить. Мы продолжали призывать Россию изменить курс и не нападать. Но сегодня утром мы увидели, что они напали. Это не было сюрпризом, потому что это именно то, что предвидела наша разведка за несколько месяцев. Мы говорили об этом в основном, чтобы попытаться предотвратить Россию от нападения", - добавил он.

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