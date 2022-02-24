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РФ задолго планировала нападение на Украину, хотя всем говорила, что не планирует, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

РФ задолго планировала нападение на Украину, хотя всем говорила, что не планирует, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия долго планировала атаку на Украину, рассказывая всему миру о том, что такого плана нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, что они (россияне) действуют по плану, который они планировали задолго (до вторжения). Мы должны понимать, что все эти недели и месяцы, когда они говорили, что у них нет планов напасть на Украину – у них были планы. И не только у них эти планы были, но они также наращивали военное присутствие с одной четкой целью – напасть на Украину. Несмотря на это, они рассказывали нам и всему миру, что у них нет планов напасть на Украину. Да, у них этот план был, и сейчас мы видим, что все это время они были серьезны в отношении нападения на Украину", - отметил генсек НАТО.

При этом он напомнил, что разведывательные службы союзников "были очень четкими, за несколько месяцев говоря о военном наращивании, а также о намерениях России атаковать Украину".

"Но конечно, эти планы можно было изменить. Мы продолжали призывать Россию изменить курс и не нападать. Но сегодня утром мы увидели, что они напали. Это не было сюрпризом, потому что это именно то, что предвидела наша разведка за несколько месяцев. Мы говорили об этом в основном, чтобы попытаться предотвратить Россию от нападения", - добавил он.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+25
Щойно на Маріупольському напрямку ЗСУ знищили танкову роту русні, дякую Великій Британії за НЛАВ) ЗСУ Ван ЛАВ)
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24.02.2022 15:02
+17
абхазохамия до сих пор не верит в нападение
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24.02.2022 14:58
+10
***** дебилы ****** закройте небо над Украиной сделайте хоть что-то полезное
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24.02.2022 15:01
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та ладно?
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24.02.2022 14:57 Ответить
абхазохамия до сих пор не верит в нападение
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24.02.2022 14:58 Ответить
А де гааварящща бібізяна пропала!? Шо там!? Скабєєєва і Соловьев кращі а ніж Західні Партнери!?!
АГРОХІМІЯ ЧМО ТИ ДЕ СЦУК!?
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24.02.2022 15:20 Ответить
Час слів закінчився. Настав час дій
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24.02.2022 14:58 Ответить
Саме так. Вони взагалі планували окупацію нашої країни ще із 2008.
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24.02.2022 14:58 Ответить
З 1991 року.
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24.02.2022 15:07 Ответить
Бла-бла-бла-бла-бла
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24.02.2022 14:59 Ответить
Балаболи та піздоболи продовжують своє бла-бла-бла…
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24.02.2022 14:59 Ответить
робота в них така...
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24.02.2022 15:05 Ответить
ну йди вже, я тебе розумноґо поцілую.
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24.02.2022 14:59 Ответить
***** дебилы ****** закройте небо над Украиной сделайте хоть что-то полезное
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24.02.2022 15:01 Ответить
Такие же эмоции.
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24.02.2022 15:09 Ответить
Украина официально объявила о закрытии воздушного пространства для гражданских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украэрорух".

"Основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации ОЦВД Украины приняло срочные меры по закрытию воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства", - говорится в заявлении.
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24.02.2022 15:25 Ответить
а как это вобще работает? они же не будут сбивать русские самолеты
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24.02.2022 16:55 Ответить
Столтенберг,вводьвійська НАТО.ЗАРАЗ потрібно зупинити путіна.на кону ядерна війна.
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24.02.2022 15:02 Ответить
Щойно на Маріупольському напрямку ЗСУ знищили танкову роту русні, дякую Великій Британії за НЛАВ) ЗСУ Ван ЛАВ)
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24.02.2022 15:02 Ответить
Крутая новость!!
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24.02.2022 15:10 Ответить
oi, jesl ipravda, to eto takaja horoshaja radostnaja info
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24.02.2022 15:14 Ответить
Накаркали а самі здриснули.....
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24.02.2022 15:04 Ответить
Они сегодня говорят не то что вчера. Так что когда там Путин пообещал - сдавайтесь и я вас пощажу, то это ничего не значит. Скорее он забудет уже об этом завтра.
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24.02.2022 15:05 Ответить
Капитан Очевидность. Bla-Bla-Bla...

Но мы помним:
Немцы заблокировали поставку ПВО нам, Израиль - Купол. + Израиль сотрудничает с оккупантом в производстве безпилотников.
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24.02.2022 15:05 Ответить
Надеюсь удары по Умани порадовали евреев
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24.02.2022 15:10 Ответить
брехливые кацапские мрази!
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24.02.2022 15:10 Ответить
Понад 100 000 євро було пожертвовано за перші години збору коштів для України в перші години роботи платформи "Ziedot.lv".

Автори ініціативи пояснюють, що російська армія вторглася в Україну та перетнула кордони незалежної держави, тому Україна потребує підтримки.

"Ми не повинні і не хочемо безпорадно спостерігати за жорстоким і безглуздим нападом на Україну. Кожен має вжити заходів для допомоги дітям, літнім людям, матерям і батькам, які постраждали від російської армії", - зазначають автори.

Також зазначається, що поки не відомо, яка допомога буде найбільш потрібна, але планується перенаправити кошти, пожертвовані разом з українськими допоміжними організаціями, туди, де вони найбільше потребують.

Podderzhim i pomozhem - derzhis Ukraina, podmoga na podhode.
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24.02.2022 15:10 Ответить
Jesli dlja vashoi oboroni, obrashchaites do ziedot.lv - tam jestj dengi, da ne milioni, no nachalo jestj. (ja ispoljzoval google perevodchik na ukrainskij, jesli oshibochno, izvinite)
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24.02.2022 15:12 Ответить
Да неужели?! Как такое могло случиться?!
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24.02.2022 15:11 Ответить
Закрийте йому рот, цій фрау рібентроп, меркель думає як добре що я вже не консерва
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24.02.2022 15:16 Ответить
Чехлы отбили Раша-параша давно готовила.. Это они для этого собирались чтоб сказать эту новость ????Вам Орали говорили писали выступали...
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24.02.2022 15:17 Ответить
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24.02.2022 15:19 Ответить
Стреляйте этих цук !!!
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24.02.2022 15:25 Ответить
Цук кацапских
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24.02.2022 15:25 Ответить
Так. Але за кацапським оперативними планами їхні вони на 13.00 мали вийти на межі адмін кордону Луганської і Донецької областей, Захопити Гостомеь, Важкими транспортниками перекинути десантну дивізію і вдарити на Чернігів з оточенням Києва. ОстрівЗміїний вони планували захопити без бою. За їхніми планами одеський десант мали зустрічати з квітами одеські колаборанти.і до цього часу мав бути взятий Херсон. Де це є? Нема! Щось пішло не так! Вистріляно півсотні Калібрів. Можна сказати - впусту. Як думаєте, скільки цих Калібрів у них є? Тому віримо у нашу армію, все буде добре! Слава Україні!
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24.02.2022 15:20 Ответить
Судя по тому, что Украина запросила помощь у ЕС в организации зеленых коридоров для вывода женщин и детей из Донбасса - оккупанты уже захватили донецкую область...(
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24.02.2022 15:20 Ответить
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24.02.2022 15:28 Ответить
Так путин клялся, что расия ни на каго ни кагда ни на каго ни напа дала !!!;
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24.02.2022 15:21 Ответить
Респект разведкам америкосов... наши саботажники в власти не видели причин беспокоиться и усилить охрану Каховской ГЭС?!!!!!!!!!! Ватникам нужна вода в Крым - наши дебилы этого не знали??!! Сделали б свалку в СКК чтобы им нельзя было пользоваться!!!!!!!!!!!! Уроды чиновники наши
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24.02.2022 15:23 Ответить
Ты идиот...? Загубить водохранилище...? А как же люди, которые там живут...?!
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24.02.2022 15:26 Ответить
Оце так несподіванка. Пуйло вбиває людей, а вони гадають було-не було.
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24.02.2022 15:30 Ответить
Украина запросила помощь у стран ЕС в организации зелёных коридоров для вывода женщин и детей из Донбасса....
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24.02.2022 15:33 Ответить
Наше Чмо тоже говорило и заявляло, что ********* ничего не планирует и 100% нападать на Украину не планирует!
Наше Чмо обвиняло наших союзников в "нагнетании" и делало ВСЁ что бы отказаться от военной помощи и выклячить бабло на "дороги" для распиливания своими дружками!
Наше Чмо выполняло договорняки из Омана, что бы ***** смогло захватить Украину с наименьшими потерями!
НО! Все прогнозы разведки союзников ОПРАВДАЛИСЬ!
Вопрос, когда будут судить и наказывать наше Чмо?! Это прямое преступление и предательство!
Эту падаль нужно выносить!
ВСЕ СМЕРТИ, ВСЕ, НА СОВЕСТИ НАШЕГО УБЛЮДКА!
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24.02.2022 16:27 Ответить
позже.не сейчас.когда обстановка стабилизируется
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24.02.2022 16:30 Ответить
 
 