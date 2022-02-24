РФ задолго планировала нападение на Украину, хотя всем говорила, что не планирует, - Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия долго планировала атаку на Украину, рассказывая всему миру о том, что такого плана нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы видим, что они (россияне) действуют по плану, который они планировали задолго (до вторжения). Мы должны понимать, что все эти недели и месяцы, когда они говорили, что у них нет планов напасть на Украину – у них были планы. И не только у них эти планы были, но они также наращивали военное присутствие с одной четкой целью – напасть на Украину. Несмотря на это, они рассказывали нам и всему миру, что у них нет планов напасть на Украину. Да, у них этот план был, и сейчас мы видим, что все это время они были серьезны в отношении нападения на Украину", - отметил генсек НАТО.
При этом он напомнил, что разведывательные службы союзников "были очень четкими, за несколько месяцев говоря о военном наращивании, а также о намерениях России атаковать Украину".
"Но конечно, эти планы можно было изменить. Мы продолжали призывать Россию изменить курс и не нападать. Но сегодня утром мы увидели, что они напали. Это не было сюрпризом, потому что это именно то, что предвидела наша разведка за несколько месяцев. Мы говорили об этом в основном, чтобы попытаться предотвратить Россию от нападения", - добавил он.
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АГРОХІМІЯ ЧМО ТИ ДЕ СЦУК!?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украэрорух".
"Основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации ОЦВД Украины приняло срочные меры по закрытию воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства", - говорится в заявлении.
Но мы помним:
Немцы заблокировали поставку ПВО нам, Израиль - Купол. + Израиль сотрудничает с оккупантом в производстве безпилотников.
Автори ініціативи пояснюють, що російська армія вторглася в Україну та перетнула кордони незалежної держави, тому Україна потребує підтримки.
"Ми не повинні і не хочемо безпорадно спостерігати за жорстоким і безглуздим нападом на Україну. Кожен має вжити заходів для допомоги дітям, літнім людям, матерям і батькам, які постраждали від російської армії", - зазначають автори.
Також зазначається, що поки не відомо, яка допомога буде найбільш потрібна, але планується перенаправити кошти, пожертвовані разом з українськими допоміжними організаціями, туди, де вони найбільше потребують.
Podderzhim i pomozhem - derzhis Ukraina, podmoga na podhode.
Наше Чмо обвиняло наших союзников в "нагнетании" и делало ВСЁ что бы отказаться от военной помощи и выклячить бабло на "дороги" для распиливания своими дружками!
Наше Чмо выполняло договорняки из Омана, что бы ***** смогло захватить Украину с наименьшими потерями!
НО! Все прогнозы разведки союзников ОПРАВДАЛИСЬ!
Вопрос, когда будут судить и наказывать наше Чмо?! Это прямое преступление и предательство!
Эту падаль нужно выносить!
ВСЕ СМЕРТИ, ВСЕ, НА СОВЕСТИ НАШЕГО УБЛЮДКА!