Идет бой в направлении Сум. Войска РФ совершают наступление со стороны н.п. Конотоп, - Госпогранслужба

Украинские военные ведут бой в направлении Сум.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Пограничники с ВСУ и Нацгвардией вступили в бой с российскими оккупантами на окраине Сум. Украинские военные держат оборону. По имеющейся информации РФ совершает наступление со стороны н.п. Конотоп", - говорится в сообщении.

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