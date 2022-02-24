Идет бой в направлении Сум. Войска РФ совершают наступление со стороны н.п. Конотоп, - Госпогранслужба
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Украинские военные ведут бой в направлении Сум.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Пограничники с ВСУ и Нацгвардией вступили в бой с российскими оккупантами на окраине Сум. Украинские военные держат оборону. По имеющейся информации РФ совершает наступление со стороны н.п. Конотоп", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+22 Ігор Кочик
показать весь комментарий24.02.2022 15:06
+15 хтось собі такий
показать весь комментарий24.02.2022 15:10
+12 вставай
показать весь комментарий24.02.2022 15:08
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й все. далі тиша. чи були там бої, чи не було - нікому невідомо.