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Идет бой в направлении Сум. Войска РФ совершают наступление со стороны н.п. Конотоп, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Идет бой в направлении Сум. Войска РФ совершают наступление со стороны н.п. Конотоп, - Госпогранслужба

Украинские военные ведут бой в направлении Сум.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Пограничники с ВСУ и Нацгвардией вступили в бой с российскими оккупантами на окраине Сум. Украинские военные держат оборону. По имеющейся информации РФ совершает наступление со стороны н.п. Конотоп", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Луганской области идут бои. Возле Счастья враг продолжает нести потери, - Госпогранслужба

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Боже, бережи Україну
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24.02.2022 15:06
+15
Не ***** провокатор. Снарядьі идут фурами. Или за тебя кто-то воевать должен
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24.02.2022 15:10
+12
Тримайтеся хлопчики!!! Україна понад усе!!!!
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24.02.2022 15:08
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У Харківській області окупанти розстріляли авто з цивільними, які їхали назустріч і не зупинилися. Вбито жінку, двох чоловіків поранено.
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24.02.2022 15:06 Ответить
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24.02.2022 15:31 Ответить
Боже, бережи Україну
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24.02.2022 15:06 Ответить
Тримайтеся хлопчики!!! Україна понад усе!!!!
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24.02.2022 15:08 Ответить
Ні. Зайшли з Білопілля-Рижівки. Пішли на Суми. Наскільки ми тут розуміємо, бій йде в районі повороту на Конотоп. Тобто, для Сум це таки з боку Конотопа.
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24.02.2022 15:11 Ответить
Конотоп - село в Черниговской области, на границе с бульбашами.
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24.02.2022 15:12 Ответить
как-то странно нападать на Суммы через Черниговскую область...
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24.02.2022 15:15 Ответить
это крупный жд узел. и до границы с бульбашами там дальше чем с лаптестаном
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24.02.2022 15:29 Ответить
Сумская область.
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24.02.2022 16:23 Ответить
у широкомасштабній війні не можливо втримати абсолютно всі населені пункти. Якщо орки отримають п..ди під Сумами, то і Конотоп повернеться (якщо його дійсно втрачено, чекаєм на офіційні повідомлення).
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24.02.2022 15:13 Ответить
Столтенберг заявив, що НАТО не допоможе Україні. Тепер нас врятує тільки наша мужність і чудо.
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24.02.2022 15:08 Ответить
Не ***** провокатор. Снарядьі идут фурами. Или за тебя кто-то воевать должен
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24.02.2022 15:10 Ответить
Не зрозумів: Конотоп захопили москалі?
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24.02.2022 15:08 Ответить
тре все перевіряти. об 11-тій казали, що бої між Миколаївим та Херсоном, та ліворуч від Мелітополя.
й все. далі тиша. чи були там бої, чи не було - нікому невідомо.
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24.02.2022 15:11 Ответить
Вони об'їхали селами від Юнаківки. Головне, щоб в тил рашисти не зайшли, бо стоять в посадці біля Токарів зі сторони Харкова.
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24.02.2022 15:14 Ответить
Так Україна оголосила війну РФ? Чи військовий стан і мобілізація для війни з "тією стороною"?
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24.02.2022 15:11 Ответить
ти звідки таке, щойно очі продерло?
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24.02.2022 15:13 Ответить
А вам не всеодно?
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24.02.2022 15:15 Ответить
Пытаются окружить,зайти в тыл.Хотят Дебальцево повторить.
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24.02.2022 15:13 Ответить
Может быть
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24.02.2022 15:20 Ответить
Жестокая логика войны: большие города оборонять легче.
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24.02.2022 15:14 Ответить
Зелений перикрий кран
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24.02.2022 15:20 Ответить
Газу ****
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24.02.2022 15:21 Ответить
байден спит
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24.02.2022 15:23 Ответить
Почему их колонны едут как на параде?
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24.02.2022 15:25 Ответить
москалі мають перевагу там,де мізки населення промиті рашен і риго пропагандою....

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24.02.2022 15:41 Ответить
 
 