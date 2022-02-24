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На подступах к Старобельску продолжается бой: уничтожены два российских танка и 1 БТР, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

На подступах к Старобельску продолжается бой: уничтожены два российских танка и 1 БТР, - штаб ОС

Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Идет бой, ситуация напряженная.

Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинские воины дают достойный отпор захватчикам.

По врагу работают украинские противотанковые подразделения. В ходе боев уже уничтожены два российских танка и 1 БТР.

Также читайте: В Луганской области идут бои. Возле Счастья враг продолжает нести потери, - Госпогранслужба

На подступах к Старобельску продолжается бой: уничтожены два российских танка и 1 БТР, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+57
ЗСУ-ПОВНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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24.02.2022 15:05
+40
Слава Україні Героям Слава
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24.02.2022 15:06
+23
ЗСУ гордість України
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24.02.2022 15:07
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ЗСУ-ПОВНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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24.02.2022 15:05 Ответить
Слава Україні Героям Слава
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24.02.2022 15:06 Ответить
ЗСУ гордість України
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24.02.2022 15:07 Ответить
Північ луганської області - найбільш загрозливий напрямок, який загрожує оточенням луганської групи військ.
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24.02.2022 15:08 Ответить
Кацапам *****!
***** вже труп!
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24.02.2022 15:09 Ответить
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24.02.2022 15:08 Ответить
покидьки.
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24.02.2022 15:09 Ответить
РОССИЙСКИЕ гниды обстреливали сирийские больницы.

На них надо смотреть только через ПРИЦЕЛ
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24.02.2022 15:11 Ответить
Москалі - не люди. Ніхто диких вепрів в полон не бере. Їх ріжуть.
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24.02.2022 15:20 Ответить
Ну що кацапи, допомогли вам ті мангали?
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24.02.2022 15:08 Ответить
Tak mozhet neuspeli drapanutj, nachit godnoje izobritenije rukozhopih kacapov.
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24.02.2022 15:24 Ответить
Старобельск в 70 км от границы. Значит беловодск уже оккупирован
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24.02.2022 15:08 Ответить
Це 70 до Рашки, а там униз до ОРДЛО скліьки?
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24.02.2022 15:13 Ответить
ne fakt chto okupirovan dazhe jesli zahvatili, to partizani nochju svojo delo sdelajet - pokoja rusne nebudet, a kolj ti provokator, to ui tebe v rot ivsei tvojei rodne.
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24.02.2022 15:25 Ответить
Слава Богу, слава Україні
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24.02.2022 15:09 Ответить
Хочу, що б усі кацапи здохли!
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24.02.2022 15:09 Ответить
Не спіши. Хлопці працюють покроково. Спочатку половина.
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24.02.2022 15:21 Ответить
Дело времени.... но бабы снова нарожают.
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24.02.2022 15:24 Ответить
В Европе у кацапов бизнес идёт и деньги капают - им начхать если разнесут Украину .
им пофуй украинцы и россияне , их можно только выгнать с ЗАПАДА
ТОГДА ОНИ САМИ УБЕРУТ *****
арестовать весь бизнес кацапов в ЕС.
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24.02.2022 15:10 Ответить
Що там на Південному напрямку? Вдалось зупинити та знищити тих, що поділившись на дві колони йдуть на Маріуполь та на Мелітополь? І як справи в Сумах, чи вдалось знищити ось ті колони танків, що вільно там роз'їжджають?
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24.02.2022 15:10 Ответить
Слава нашим воїнам!!!!!
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24.02.2022 15:11 Ответить
Ребята! машину родственников остановила под Гостомелем руцкая десантура с колорадками!!! Сказали, что их там много!
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24.02.2022 15:23 Ответить
орки на привале

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24.02.2022 15:23 Ответить
Пишут Северо -Крымский канал и Каховская ГРЭС захвачены кто знает правда или фейк ?
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24.02.2022 15:25 Ответить
канал взагалі захопити неможливо..Хіба що певні споруди на ньому...
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24.02.2022 15:29 Ответить
уже отбили. Все в порядке, ну относительно конечно же
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24.02.2022 15:30 Ответить
Только открыл фейсбук, вижу пост моего друга из Гонконга и охреневаю: не знаю откуда он взял информацию, но он просит своих друзей пожертвовать в фонд "повернись живым". Я в шоке! А зрадофилы орут, что мир нас бросил. Хер там
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24.02.2022 15:27 Ответить
 
 