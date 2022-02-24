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Войска РФ контролируют трассу Киев-Москва от границы с Россией до Батурина Черниговской области, - глава Сумской ОГА Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ контролируют трассу Киев-Москва от границы с Россией до Батурина Черниговской области, - глава Сумской ОГА Живицкий

Российские войска контролируют трассу Киев – Москва.

Об этом в видеообращении заявил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация сложная. Идут бои в Ахтырке, Конотопе, возле города Сумы. Город Глухов прошли транзитом. Сегодня оккупационные войска контролируют трассу от границы с РФ, трассу Киев-Москва и до Черниговской области, до Батурина точно. Дальше не владеем информацией", - отметил он.

По словам Живицкого, ВСУ дают отпор.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+31
Полдороги на Киев.Ну шо,зеленый выродок довольный новыми дорогами к кацапам,на которых пилял деньги,вместо финансирования армии?
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24.02.2022 15:25
+19
Група захоплених російських солдатів разом із технікою
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24.02.2022 15:17
+19
А можна їм хоч ноги прострелити?Вони ж без них жити будуть.
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24.02.2022 15:20
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А де карта з лінією фронту?
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24.02.2022 15:15 Ответить
Велике будівництво було для чого))
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24.02.2022 15:29 Ответить
У неділю збирайтеся на рєфєрендум, як у сєвасі свого часу
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24.02.2022 15:31 Ответить
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24.02.2022 15:16 Ответить
Намагаються оточити Суми?
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24.02.2022 15:16 Ответить
київ
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24.02.2022 15:16 Ответить
На жаль Суми вже у руках ворога! Це загроза Харкову й Києву!
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24.02.2022 15:19 Ответить
Из Сум строчишь?
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24.02.2022 15:20 Ответить
Ось так прямо зайшли та пиво пьють. Кацап-йди нах.
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24.02.2022 15:47 Ответить
Група захоплених російських солдатів разом із технікою
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24.02.2022 15:17 Ответить
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24.02.2022 15:17 Ответить
А можна їм хоч ноги прострелити?Вони ж без них жити будуть.
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24.02.2022 15:20 Ответить
Яйца отстрелить, без них тоже жить будут, а размножаться - нет.
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24.02.2022 15:44 Ответить
lutshe golovi
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24.02.2022 16:16 Ответить
санкции какие то хоть сегодня родят или нет?
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24.02.2022 15:17 Ответить
В Америці нічь! Чекаємо ранк
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24.02.2022 15:27 Ответить
хорошие дороги - это наш плюс...
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24.02.2022 15:18 Ответить
рада працюе безперевно - не нагнітайте і не очікувайте.
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24.02.2022 15:18 Ответить
НАТО повинно ввести війська в Україну.ВР приймай звернення.
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24.02.2022 15:19 Ответить
До речі, якщо у західних політиків є хоч трохи смальцю в голові (у що я не вірю) то вони повинні розуміти що якщо ми програємо, то їм у майбутньому доведеться мати з нами справу вже як з противником. А зараз вони могли би захищати себе разом з нами. Але ж смальцю немає
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24.02.2022 15:37 Ответить
они вместо войск присылают санкции
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24.02.2022 15:43 Ответить
Це вже погана звістка.
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24.02.2022 15:19 Ответить
120 км
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24.02.2022 15:22 Ответить
А що з телеканалом "Прямий" він переведен в режим показу каналу Рада без жодних пояснень? Це так треба, чи щось там відбулось?
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24.02.2022 15:22 Ответить
Мабуть зелена мавпа скористалася нагодою,і закрила. Закритий також Експресо.
5 ще працює.
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24.02.2022 15:32 Ответить
Кривой Рог, 44-й квартал, последние 30 минут слышен шум самолётов... непонятно чьи, наши или **********
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24.02.2022 15:45 Ответить
Мой родной квартал,но там же ничего военного нет!?
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24.02.2022 16:43 Ответить
Полдороги на Киев.Ну шо,зеленый выродок довольный новыми дорогами к кацапам,на которых пилял деньги,вместо финансирования армии?
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24.02.2022 15:25 Ответить
Не знаю, как на черниговском направлении остановлена атака, но в Чернигове слышны прилеты
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24.02.2022 15:29 Ответить
раздайте оружие и сделайте бесплатный проезд к фронту десятки тысяч подъедут и помогут отстрелять эту сволочь слава украине
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24.02.2022 15:30 Ответить
!!!
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24.02.2022 15:51 Ответить
РЕБЯТА, ГДЕ БАЙРАКТАРЫ? ПОЧЕМУ ОНИ НЕ РПБОТАЮТ?
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24.02.2022 15:45 Ответить
Все норм
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24.02.2022 15:49 Ответить
Рашкинцы говорят что подбили байрактары прямо на Николаевском аэродроме. Не знаю брехня или нет,но вполне вероятно. зная тупость наших военачальников которые не могли даже спрогнозировать что первый удар рашка нанесет с территории РФ и РБ крылатыми ракетами по всей территории Уукраины по военным обьектам
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24.02.2022 16:34 Ответить
Уже появились первые видосики, как байрактары отправляют в ад кацапско-фашистких оккупатов
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24.02.2022 15:48 Ответить
Господи!!!! Прости нас і допомможи нам Нашу Україну Боронити!!! Діво Маріє, Пресвята Богородице, помилуй синів і чоловіків наших, захисти їх від ворога!!!
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24.02.2022 15:51 Ответить
а ссылка где
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24.02.2022 16:35 Ответить
Ось чому виродокбєня не готувався захищати Україну-готувався до здачі.Побомбили,побахкали крилатими ракетами....а тепер українці здавайтесь....а ні так ....
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24.02.2022 15:51 Ответить
217 км до киева
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24.02.2022 16:04 Ответить
 
 