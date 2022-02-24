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По состоянию на 13:00 за Геническ, Скадовск, Чаплинку ведутся бои. Остановлено наступление танков противника в районе н.п.Путивль, - Генштаб ВС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на 13:00 за Геническ, Скадовск, Чаплинку ведутся бои. Остановлено наступление танков противника в районе н.п.Путивль, - Генштаб ВС

С 5:00 24:02 Вооруженные Силы Украины ведут напряженные боевые действия на направлениях выдвижения противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

В Черноморской операционной зоне Вооруженные Силы Украины используют беспилотные летательные аппараты "Байрактар".

"На направлении Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь государственную границу силами двух танков, бронетранспортеров и автомобильной техники. В результате боя враг понес потери: уничтожено 5 бронетранспортеров и автомобиль. Остановлено наступление танков противника в районе н.п.Путивль" , – говорится в сообщении.

Также сообщается, что над Вышгородом сбит вертолет КА-52.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На подступах к Старобельску продолжается бой: уничтожены два российских танка и 1 БТР, - штаб ОС

"За города Геническ, Скадовск, Чаплинка ведутся бои", - добавили в Генштабе.

По состоянию на 13:00 за Геническ, Скадовск, Чаплинку ведутся бои. Остановлено наступление танков противника в районе н.п.Путивль, - Генштаб ВС 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
На три фронти...Боже поможи Україні вистояти
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24.02.2022 15:21
+9
Ще порція виродків взята в полон... Все таки, наші воїни занадто милосердні

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24.02.2022 15:23
+8
Миросердные а ето очень плохо. Кацапы наших не жалеют. Они пришли нас и наших детей и родителей убивать и нисекундой не сомневались бы а мы их в плен и на обмен на таксистов. Лучше бы еще 4 рыла в 200 записать. Для статистики
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24.02.2022 15:33
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Что в Геническе
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24.02.2022 15:21 Ответить
На три фронти...Боже поможи Україні вистояти
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24.02.2022 15:21 Ответить
Де внутренности твоих подбитых братков-кацапов?
Ось же вони- на березках висять, погойдуючись...
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24.02.2022 15:25 Ответить
В спам кацапсина
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24.02.2022 15:31 Ответить
Ще порція виродків взята в полон... Все таки, наші воїни занадто милосердні

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24.02.2022 15:23 Ответить
Дали по пиці
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24.02.2022 15:28 Ответить
Миросердные а ето очень плохо. Кацапы наших не жалеют. Они пришли нас и наших детей и родителей убивать и нисекундой не сомневались бы а мы их в плен и на обмен на таксистов. Лучше бы еще 4 рыла в 200 записать. Для статистики
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24.02.2022 15:33 Ответить
Адміни видаляйте всю інформацію про якесь там взяття, потім розберемось.
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24.02.2022 15:28 Ответить
Зателефонував товаришеві - у нього сват в Генічеську Сказав - зараз уточнить!
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24.02.2022 15:32 Ответить
Сват в Генічеську сказав : Сижу на окраине - у нас тихо!"
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24.02.2022 16:35 Ответить
Подоляк на відео каже про бої в Генічеську
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24.02.2022 16:58 Ответить
Не дайте им закрепиться на месте, уничтожайте любыми способами. Контратакуйте, даже ночью. Брать в плен, чтобы потом показывать по телевизору смысла нету - все и так все знают, ни кому ничего доказывать уже не нужно. Обстреливайте любую цель - все оккупанты должны быть физически уничтожены. Слава Украине!
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24.02.2022 15:42 Ответить
Смерть парашинським загарбникам!
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24.02.2022 16:05 Ответить
 
 