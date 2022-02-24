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Ситуация на Северном и Южном направлениях напряженная: идут бои за Гостомельский аэродром, Геническ, Скадовск, Чаплинку, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Напряженная ситуация на Северном и Южном направлениях.
Об этом сообщил в фейсбуке гглавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"С 5:00 24.02 Вооруженные Силы Украины ведут активные боевые действия на направлениях выдвижения противника. Напряженная ситуация на Северном и Южном направлениях. Ведутся бои за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинку. Призываю резервистов теробороны и всех, кто может держать оружие в руках, уничтожать оккупантов! Вместе к Победе!"
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+53 АнтонОвич 634297be
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+29 Іван Лазівський
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+27 Герхард
показать весь комментарий24.02.2022 15:38
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Пожалуйста, подождите...
Якщо швидко виконати завдання до підхода основних сил не вдалося (а це так і є), то їм гаплик.
Очікуванн ... подібно
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивамы, партновими, татаровими, єрмаки, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
BREAKING: CNN reports Russian forces have taken control of Hostomel airport near Kyiv
СРОЧНО: CNN сообщает, что российские войска взяли под контроль аэропорт Гостомель под Киевом
Движение Остановим Москву , выезжаем на автотранспорте и ездим по центру Москвы , пока не станет все в пробках, брать с собой еду на несколько дней. Начало завтра (пятница) в 9 утра.
Хай всі ці москалі здохнуть коло летовища в скорому часі!!!
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!