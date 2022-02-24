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Ситуация на Северном и Южном направлениях напряженная: идут бои за Гостомельский аэродром, Геническ, Скадовск, Чаплинку, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ситуация на Северном и Южном направлениях напряженная: идут бои за Гостомельский аэродром, Геническ, Скадовск, Чаплинку, - Залужный

Напряженная ситуация на Северном и Южном направлениях.

Об этом сообщил в фейсбуке гглавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"С 5:00 24.02 Вооруженные Силы Украины ведут активные боевые действия на направлениях выдвижения противника. Напряженная ситуация на Северном и Южном направлениях. Ведутся бои за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинку. Призываю резервистов теробороны и всех, кто может держать оружие в руках, уничтожать оккупантов! Вместе к Победе!"

Также читайте: Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую: российские оккупанты взяты в плен, - штаб ООС. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+53
Бляха, за Гостомель шось переживаю. хлопці, я вірю в вас, в полон не беріть. Спалюйте на пеньку.
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24.02.2022 15:30
+29
Где Гвардия и СБУ? Уничтожение диверсантов єто их работа. Скоро стемнеет, месное население знает хорошо территорию, вьІлавливайте орков и вешайте на осинах.
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24.02.2022 15:33
+27
Диверсійна група кацапів висадилася з гелікоптерів. Це не армія вторгнення, що йде наступом.

Якщо швидко виконати завдання до підхода основних сил не вдалося (а це так і є), то їм гаплик.
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24.02.2022 15:38
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гостомельский аєродром? так это ж под Киевом.
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24.02.2022 15:30 Ответить
Диверсійна група кацапів висадилася з гелікоптерів. Це не армія вторгнення, що йде наступом.

Якщо швидко виконати завдання до підхода основних сил не вдалося (а це так і є), то їм гаплик.
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24.02.2022 15:38 Ответить
Валіть .У в перешийок, відрізайте

Очікуванн ... подібно
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24.02.2022 15:56 Ответить
Там можуть десантні літаки посадити.
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24.02.2022 17:02 Ответить
Все запомним хорошо. Они ответят. Не забудим никогда
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24.02.2022 15:41 Ответить
Бляха, за Гостомель шось переживаю. хлопці, я вірю в вас, в полон не беріть. Спалюйте на пеньку.
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24.02.2022 15:30 Ответить
Под Киевом вертушки ********, где наши шилки, там работы на 10 се
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24.02.2022 15:31 Ответить
Стингеры, Громы да и совковые ПЗРК бы справились. Те летели без тепловых ловушек, как показывали на видео.
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24.02.2022 15:40 Ответить
А я тебе отвечу где - "неверте, это провокации, амеры нагнетают"
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24.02.2022 15:49 Ответить
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивамы, партновими, татаровими, єрмаки, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
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24.02.2022 16:11 Ответить
Я у себя из окна видел как КА-52 над Киевским морем сбили Тунгуской или Шилкой.
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24.02.2022 16:42 Ответить
"Мрія" де хоч зараз? Не в Гостомелі?
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24.02.2022 15:31 Ответить
говорять що мрія була там в Гостомелі
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24.02.2022 15:56 Ответить
Перемога буде за нами!
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24.02.2022 15:32 Ответить
Как эти суки так углубились.
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24.02.2022 15:33 Ответить
Не углублялися. Був прорив і десант з гелікоптерів.






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24.02.2022 15:34 Ответить
Где Гвардия и СБУ? Уничтожение диверсантов єто их работа. Скоро стемнеет, месное население знает хорошо территорию, вьІлавливайте орков и вешайте на осинах.
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24.02.2022 15:33 Ответить
Там в Ворзеле Нацгвардия стоит, они вылавливают.
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24.02.2022 16:43 Ответить
Великий привіт фейкометам, що казали про падіння Скадовська та Генічеська вже кілька годин тому.
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24.02.2022 15:34 Ответить
они не фейкометы - а кацапские боты
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24.02.2022 15:45 Ответить
А якщо б якийсь мудєнь повісив прапор Папуа Нової Гвінеї, то місто вважалося б захопленим папусами?
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24.02.2022 15:56 Ответить
нищити окупантів! - так а нафига вы их тогда в плен берете?Уничтожайте,другие может дважды подумают.
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24.02.2022 15:35 Ответить
15 км от Киева
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24.02.2022 15:35 Ответить
Есть пруфы про технику рашистов на Каховской ГЭС?
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24.02.2022 15:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=l8HB9jwfUbA
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24.02.2022 15:54 Ответить
Да чего вы. Высадился десант. Видимо думали аеродром захватить и уже сажать на него чтото по крупнее. Не прокатило. Счас десант добьют и все.
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24.02.2022 15:42 Ответить
Почему дали высадится десанту??? Такой аэродром должны были охранять хорошо... И орки почему то этот аэродром не бомбили...
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24.02.2022 15:48 Ответить
саме тому і не бомбили
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24.02.2022 15:53 Ответить
почему не бомбили - понятно. а почему у охраны аэропорта не было стингеров - непонятно.
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24.02.2022 15:55 Ответить
потому что это война. але. так бывает. я счаитаю - ваши силы вполне успешно нейтрализовали этот нелет. у захватчиков нет миллиона верталетов - три из 10 сбитых это шикарно. десант в глубине без поддержки и знания местности - завернут до вечера. удачи !
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24.02.2022 15:56 Ответить
Наверно "Русланами" собирались завозить быдло и тяжелую технику.
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24.02.2022 15:57 Ответить
Вот https://www.youtube.com/watch?v=l8HB9jwfUbA
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24.02.2022 15:55 Ответить
Друзья, ватные, вражеские телеграм помойки: Сплетница, Женщина с косой, Резидент, Зе Рада, Легитимный и т.д. с утра передают массовые фейковые сообщения. Будьте внимательны!
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24.02.2022 16:13 Ответить
https://twitter.com/spectatorindex/status/1496851597980479488?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1496851597980479488%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fperemogi.livejournal.com%2F59903123.html

BREAKING: CNN reports Russian forces have taken control of Hostomel airport near Kyiv

СРОЧНО: CNN сообщает, что российские войска взяли под контроль аэропорт Гостомель под Киевом
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24.02.2022 16:50 Ответить
Не поддавайтесь на провокации! Аэропорт захватчикам ни отдадим ни за что!
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24.02.2022 17:48 Ответить
Нужна помощь в растпространении этого призыва:
Движение Остановим Москву , выезжаем на автотранспорте и ездим по центру Москвы , пока не станет все в пробках, брать с собой еду на несколько дней. Начало завтра (пятница) в 9 утра.
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24.02.2022 17:23 Ответить
акция обсуждаемая, предложения ?
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24.02.2022 17:24 Ответить
От же ж наволоч; палити їх треба вогнеметами.
Хай всі ці москалі здохнуть коло летовища в скорому часі!!!
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24.02.2022 17:35 Ответить
я сподіваюся наші вояки розуміють що з півночі та півдня наше військо намагаються відрізати від заходу, щоб оточити?
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24.02.2022 17:37 Ответить
Ни шагу назад! Стоять до последнего!
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!
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24.02.2022 17:47 Ответить
 
 