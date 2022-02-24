С территории Беларуси выпущено 4 баллистические ракеты в юго-западном направлении, - Залужный

С территории Республики Беларусь выпущено 4 баллистические ракеты в юго-западном направлении

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"С территории Республики Беларусь выпущено 4 баллистических ракеты в юго-западном направлении", - написал он.

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