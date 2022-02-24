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С территории Беларуси выпущено 4 баллистические ракеты в юго-западном направлении, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С территории Республики Беларусь выпущено 4 баллистические ракеты в юго-западном направлении
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"С территории Республики Беларусь выпущено 4 баллистических ракеты в юго-западном направлении", - написал он.
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Слава ЗСУ!
Виходить на Одесу чи може Херсон
Ото вам і квіти мєнтам лукашенко і недоМайдан маде ін Белорусь.
Мы любим вас, болеем за вас!!!
только радикальные методы остановят кровь
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=crhJPB5L8ic&feature=emb_logo