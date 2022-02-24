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В районе н.п. Пищевик идут ожесточенные бои: войска РФ пытаются прорвать оборону, применив 16 танков, три уже уничтожены, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В районе н.п. Пищевик идут ожесточенные бои: войска РФ пытаются прорвать оборону, применив 16 танков, три уже уничтожены, - штаб ООС

По состоянию на 15:00 продолжаются бои по всей линии столкновения. Прорыв не допущен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Сейчас в районе населенного пункта Пищевик идут ожесточенные бои.

Противник пытается прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW. Уничтожены три танка врага.

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В районе н.п. Пищевик идут ожесточенные бои: войска РФ пытаются прорвать оборону, применив 16 танков, три уже уничтожены, - штаб ООС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+82
Слава украинских воинам .Держитесь и уничтожайте кацапскую гидру всеми доступными методами
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24.02.2022 15:37
+77
бийте хлопці!
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24.02.2022 15:36
+40
Просто нагадую: маскалі - не люди.
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24.02.2022 15:39
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бийте хлопці!
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24.02.2022 15:36 Ответить
Слава украинских воинам .Держитесь и уничтожайте кацапскую гидру всеми доступными методами
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24.02.2022 15:37 Ответить
Нормально! Хай продовжують! Буде більше "смажених мавп"!
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24.02.2022 15:37 Ответить
Ох и дорого мрази плешивой обойдётся эта война… Если доживёт конечно..
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24.02.2022 15:38 Ответить
dozhivjot do chevo?? do pobedi, a takogo nebudet i vechno nikto ne zhivjot.
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24.02.2022 15:57 Ответить
Тма бурят? Как я рад!
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24.02.2022 15:38 Ответить
16 джавелинов
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24.02.2022 15:38 Ответить
Или пару джавеллинов и 16 ракет к ним
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24.02.2022 15:40 Ответить
Просто нагадую: маскалі - не люди.
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24.02.2022 15:39 Ответить
Amen!
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24.02.2022 15:42 Ответить
Десь у Донецький області... Мене більш Херсон турбує...
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24.02.2022 15:42 Ответить
в Гостомеле отбились от десанта...
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24.02.2022 15:48 Ответить
що означає "отбились"? Десант або знищено, або він зайняв позиції і утримує їх.
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24.02.2022 16:30 Ответить
Бачив кілька відео, там кацапські гелікоптери дійсно 30 штук, йшли на висоті метрів 20-30 ПВО таке не бачить, треба 50 метрів чи вище, а на таких напрямках біля важливих агентів треба ставити Шилки чи Тунгуски, ПЗРК. І на аеродромі їх чекали і відразу два "Алігатора" збили. Як гелікоптер назвеш, так він і полетить. Десант розбігся. Кажуть, що виловлюють.
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24.02.2022 16:34 Ответить
сподіваюсь їх в полон візьмуть...живими...
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25.02.2022 03:09 Ответить
Возле Антоновского моста бабахает
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24.02.2022 16:27 Ответить
Мелітополь все захоплений...без бою - просто тупо заїхали, почепили свої аквафреші і поперли на Запоріжжя...можуть відрізати наші найкращі частини на Донбасі...
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24.02.2022 16:48 Ответить
Шепетовку взяли заздалегідь заслані кацапські диверсанти...
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24.02.2022 16:51 Ответить
возле Марика, ближе к Павлопопілю
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24.02.2022 15:47 Ответить
ох кацапье, будет пижжены и очень сильно, вам *****.
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24.02.2022 15:40 Ответить
Нужно больше оружия противотанкового и срочно
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24.02.2022 15:41 Ответить
Слава Україні. Героям Слава. Здохнуть всі москалі !!!!
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24.02.2022 15:41 Ответить
Уже
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24.02.2022 15:51 Ответить
....сук...вже давно військкомату відчинені.
Провокатор.
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24.02.2022 15:52 Ответить
tak na eto jestj mozjlivost v spam. ispoljzujem ne stenjajemsia.
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24.02.2022 16:00 Ответить
Не панікуйте, для суцільного фронтального наступу на такій довжині кордону потрібно до 1,5 млн. солдат і відповідно техніки.
І обороняти таку ширину потрібно до 1 млн.
Через це іде вклинювання колон там де виходить. Нехай колона із 10 тис. (і то стільки не буде) вклиниться навіть на 300 км.
Далі що?
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24.02.2022 16:12 Ответить
А шо таке Піщевік, де це?
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24.02.2022 15:42 Ответить
Направление Мариуполя
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24.02.2022 15:56 Ответить
oba v spam - nahren mutitj vodu, vedj chelovek mozhet ZAPISATJ V GOOGLE NAZVANIJE I KARTA POKAZHET A JESLI JANDEKS NEPOKAZIVAJET TO VASHA PROBLEMA - V SPPAM
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24.02.2022 16:02 Ответить
I do not you love. I have NLAW. Мочить їх хлопці. Забагато добрив не буває.
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24.02.2022 15:45 Ответить
Хлопчики . Тримайтеся . Знищуйте підорашконечисть. Слава ЗСУ. Слава Україні !!
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24.02.2022 15:47 Ответить
використані ПТРК NLAW

Борис, дякуэмо !!!!

Слава Героям !
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24.02.2022 15:57 Ответить
Видео работы Байрактаров на уничтожение
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24.02.2022 15:59 Ответить
Это где и когда ?!
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24.02.2022 16:35 Ответить
эти твари боятся УКРАИНЦЕВ даже мёртвых!поэтому давите рашистскую гадину до последнего ********!
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24.02.2022 16:06 Ответить
Вбивайте всіх, що лізтимуть. Віримо у силу наших ЗСУ!
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24.02.2022 16:11 Ответить
Тварів зі сказом не лікують, пристрілюють.
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24.02.2022 16:13 Ответить
 
 