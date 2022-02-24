В районе н.п. Пищевик идут ожесточенные бои: войска РФ пытаются прорвать оборону, применив 16 танков, три уже уничтожены, - штаб ООС

По состоянию на 15:00 продолжаются бои по всей линии столкновения. Прорыв не допущен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Сейчас в районе населенного пункта Пищевик идут ожесточенные бои.

Противник пытается прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW. Уничтожены три танка врага.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую: российские оккупанты взяты в плен, - штаб ООС. ФОТО