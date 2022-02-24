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В районе н.п. Пищевик идут ожесточенные бои: войска РФ пытаются прорвать оборону, применив 16 танков, три уже уничтожены, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
По состоянию на 15:00 продолжаются бои по всей линии столкновения. Прорыв не допущен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
Сейчас в районе населенного пункта Пищевик идут ожесточенные бои.
Противник пытается прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW. Уничтожены три танка врага.
Топ комментарии
+82 semen korotych
показать весь комментарий24.02.2022 15:37
+77 Виталий Мамай b6ea8f71
показать весь комментарий24.02.2022 15:36
+40 экзорцист
показать весь комментарий24.02.2022 15:39
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....сук...вже давно військкомату відчинені.Провокатор.
І обороняти таку ширину потрібно до 1 млн.
Через це іде вклинювання колон там де виходить. Нехай колона із 10 тис. (і то стільки не буде) вклиниться навіть на 300 км.
Далі що?
Борис, дякуэмо !!!!
Слава Героям !