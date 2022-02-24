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В Киеве зафиксирована воздушная угроза! КГГА просит граждан в случае включения сирен срочно проследовать в укрытия

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

В Киеве зафиксирована воздушная угроза! КГГА просит граждан в случае включения сирен срочно проследовать в укрытия

В Киеве зафиксирована воздушная угроза

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА в телеграмме.

"ВНИМАНИЕ! Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!" – говорится в сообщении.

Карту укрытий можно посмотреть по ссылке.

Также читайте: Красную ветку метро Киева закрыли от станции "Шулявская" до "Академгородка"

В Киеве зафиксирована воздушная угроза! КГГА просит граждан в случае включения сирен срочно проследовать в укрытия 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+31
Два российских грузовых судна с оружием ПРТОПЛЕННЫ ❤️после ракетного удара ВСУ в Азовском море
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24.02.2022 15:48
+15
Кацапи, ВОДКІ НЄТ!!!! ***** ПІШЛИ!!
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24.02.2022 15:51
+9
Є відео з нашими "байрактарами", які наносять удари по кацапським колонам! Скоріше всього не фейк
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24.02.2022 15:49
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Два российских грузовых судна с оружием ПРТОПЛЕННЫ ❤️после ракетного удара ВСУ в Азовском море
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24.02.2022 15:48 Ответить
можна джерело?
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24.02.2022 15:49 Ответить
Откуда инфа?
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24.02.2022 15:52 Ответить
На сруском Mail.ru читал тоже это. Только там написано "2 гражданских судна". Туда им и дорога.
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24.02.2022 15:55 Ответить
мост надо топить
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24.02.2022 16:24 Ответить
Смерть кацапам!!!
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24.02.2022 15:48 Ответить
Є відео з нашими "байрактарами", які наносять удари по кацапським колонам! Скоріше всього не фейк
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24.02.2022 15:49 Ответить
можна джерело?
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24.02.2022 15:52 Ответить
українська армія застосовує Байрактари проти руских
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24.02.2022 15:58 Ответить
Лєпота!!!
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24.02.2022 16:04 Ответить
це сирія
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24.02.2022 16:09 Ответить
А подробнее? Речь про 4 пуска с Бульбо-Рейха? Или что-то другое?
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24.02.2022 15:49 Ответить
Кацапи, ВОДКІ НЄТ!!!! ***** ПІШЛИ!!
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24.02.2022 15:51 Ответить
Сарказм в тому що 3 мільйонне тотально російськомовне місто бомлять російськомовні братішки І це правильно тому що потрібно спілкуватись українською! Адже російський кордон закінчується там не не звучать російські помиї!!!!
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24.02.2022 15:52 Ответить
Только что над моим домом пролетели две ракеты. Наверное те что с Беларусии выпустили. Пока ничего не взорвалось, не слышал ничего.
Наверное полетели на аэродром что дальше в 30 км.
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24.02.2022 15:57 Ответить
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24.02.2022 15:58 Ответить
Держитесь, украинцы!
Весь мир с вами.
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24.02.2022 16:09 Ответить
Не заметно.
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24.02.2022 16:34 Ответить
нет сигнала тревоги - следовать или нет?
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24.02.2022 16:15 Ответить
Друзья, на сайте КМДА есть интерактивная карта простых укрытий и бомбоубежищ. Проехался, проверил несколько, все работает. Бежать туда пока не нужно, только в том случае, если сирена в вашем районе.
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24.02.2022 16:26 Ответить
 
 