В Киеве зафиксирована воздушная угроза! КГГА просит граждан в случае включения сирен срочно проследовать в укрытия

В Киеве зафиксирована воздушная угроза

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА в телеграмме.

"ВНИМАНИЕ! Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!" – говорится в сообщении.

Карту укрытий можно посмотреть по ссылке.

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