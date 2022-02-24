В Киеве зафиксирована воздушная угроза! КГГА просит граждан в случае включения сирен срочно проследовать в укрытия
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В Киеве зафиксирована воздушная угроза
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА в телеграмме.
"ВНИМАНИЕ! Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!" – говорится в сообщении.
Карту укрытий можно посмотреть по ссылке.
Топ комментарии
+31 Глеб123
показать весь комментарий24.02.2022 15:48
+15 вставай
показать весь комментарий24.02.2022 15:51
+9 alex1919
показать весь комментарий24.02.2022 15:49
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Наверное полетели на аэродром что дальше в 30 км.
Весь мир с вами.