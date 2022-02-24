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Новости Общество
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кредит (2344) Приватбанк (823)

"Приватбанк" отменил комиссию на снятие наличных с кредиток и продлил действие карт на 180 дней

Новости Цензор.НЕТ Общество

Государственный "Приватбанк" отменил комиссию на снятие наличных с кредитных карт физлиц.

Об этом говорится в сообщении банка в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем обязательно держать вас в курсе всех новостей о работе банка в это время", - сообщили в банке.

Ранее в "Привате" заявили, что отделения банка работают в бесперебойном режиме. Это касается населенных пунктов, в которых нет угроз здоровью и жизни работников и клиентов.

Срок действия карт "Приватбанка" автоматически продлили на 180 дней.

Национальный банк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.

Приватбанк отменил комиссию на снятие наличных с кредиток и продлил действие карт на 180 дней 01
Приватбанк отменил комиссию на снятие наличных с кредиток и продлил действие карт на 180 дней 02

Автор: Наталя Джума
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Респект! Після перемоги віддамо! Слава Україні!
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24.02.2022 16:11 Ответить
Мається на увазі зняття власних коштів, а не кредитних. Кредитні кошти заблоковані.
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24.02.2022 16:34 Ответить
моя кредитна карта працює. Жінка он, скуповується в АТБ
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24.02.2022 16:43 Ответить
Моя кредитна картка теж працює. Приватбанківська.
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24.02.2022 16:47 Ответить
А раніше власні кошти не можна було?
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24.02.2022 17:13 Ответить
В мене інша проблема: мені потрібно перевипустити кредитну карту, щоб в терміналі поповнити кредит (завтра крайній термін) - так віділення Привтбанку не працюють!
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24.02.2022 16:45 Ответить
У нас зараз приймають тільки купюри!
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24.02.2022 16:50 Ответить
 
 