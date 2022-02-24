Войска РФ захватили два города на Херсонщине и потеряли 7 самолетов, 4 вертолета, более 10 единиц техники и более 100 военных, - Центр оборонных стратегий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Центр оборонных стратегий обнародовал отчет по состоянию на 14.00 24 февраля, согласно которому Россия уже потеряла 7 самолетов, 4 вертолета, более 10 единиц бронированной техники и около 100 личного состава, а также смогла захватить Геническ и Новую Каховку.
Об этом со ссылкой на отчет ЦОС пишет "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.
"Путин выступил в 5:00 после чего сухопутные войска ВС РФ при поддержке авиации начали вторжение в Украину. Более 60 объектов военной инфраструктуры на всей территории Украины. Было нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр". Непосредственно перед мероприятием военной техники ВС РФ производился артиллерийский обстрел, в том числе РСЗО, приграничных районов.
Обстрелу подверглись большинство подразделений и наряды в местах прорыва вдоль границ с РФ и РБ. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской, Житомирской, Киевской и Херсонской областях.
Основным направлением сосредоточения усилий войск агрессора в настоящее время является Харьков. Есть попытка оцепления. ВСУ совместно с НГУ отбивают атаку.
Наступление на направление Мелитополь и Херсон, врагом захвачены Геническ и Новая Каховка. Уточняется информация по захвату российским десантом моста через Днепр в Херсоне. Де-факто российские войска выполняются задачи восстановления поставок воды в Крым через северо-крымский канал. Оккупационные власти Крыма заявили о подготовке к получению воды.
Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонной операции
Российская военная техника в Черниговской области была остановлена. В Сумской и Харьковской областях враг продвинулся до 10-20 км и был остановлен ВС. В частности, войска РФ подошли вплотную к г. Харькову и понесли потери. Военнослужащие Нацгвардии уничтожили четыре российских танка на объездной дороге под Харьковом.
Мариуполь обстреливают РСЗО из ОРДЛО, но пока без попытки захода российских войск, в том числе десанта. Вместе с тем, возможна работа диверсионных групп.
Предпринимаются попытки атаковать вертолетами военную инфраструктуру на севере от Киева и в Гостомеле.
Остров Змеиный был атакован РФ, атака отбита (13.00).
Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне.
Движение войск РФ из Крыма осуществляется по направлениям Мелитополя и Херсона к рубежам обороны ВС Украины. Замечен воздушный десант (вертолеты) возле Херсона.
По имеющейся информации есть потери (около 40) и ранены среди пограничников и военнослужащих ВС Украины.
Повреждены как объекты военной инфраструктуры, так и гражданской, в том числе многоэтажные дома (Чугуев).
Ожидается подтверждение по захвату врагом н.п. Счастье, Луганской области. Российские войска не позволяют создать зеленый коридор для вывоза детей и женщин с захваченных территорий.
Главными задачами текущего этапа вторжения войск РФ могут быть захваты Киева и всей Херсонской области и Мариуполя. Одновременно российские войска пытаются создать панику в целях капитуляции Украины.
Враг потерял 7 самолетов, 4 вертолета, более 10 единиц бронированной техники и около 100 личного состава. ВСУ взяли в плен первых российских военных в зоне ООС", - говорится в отчете.
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Видео сдавшихся в плен было бы то же замечательно
программа минимум хремлем выполнена
21 квiтня, 2017
Ігор Ейдман: Отто Габсбург, імовірно, просто не зміг стриматися, побачивши пуйла, щоб не сказати: "Впізнаю старого Адольфа!"
Кронпринц Отто Габсбург першим у 2005 році побачив у президенті рф пуйлi риси Адольфа хітлера, зазначив російський соціолог і політолог Ігор Ейдман.
Австрійський кронпринц Отто фон Габсбург завдяки особистому досвіду одним із перших побачив у президенті фашистськоi росії пуйлі риси глави фашистської Німеччини Адольфа хітлера, зазначив соціолог і політолог Ігор Ейдман у Facebook.
"Першим із відомих громадських діячів пуйла з Гітлером порівняв Отто Габсбург. Це було ще у 2005 році. Габсбург особисто знав біснуватого фюрера, а потім був його різким критиком. Тому йому довелося втекти на початку Другої світової війни до США.
У 2005 році це порівняння пролунало дуже сміливо. Але Отто Габсбург, імовірно, просто не зміг стриматися, побачивши пуйла, щоб не сказати: "Впізнаю старого Адольфа!" Майбутнє показало, що пам'ять його не підвела", - підкреслив він.
У 2005 році в одній зі своїх доповідей старший син останнього імператора Австро-Угорщини Карла Отто Габсбург згадав пуйла разом із хітлером.
"пуйло дуже відкрито заявляє про свої наміри. хітлер робив так само. Такі люди слів на вітер не кидають", - заявив він.
Отто Габсбург помер 4 липня 2011 року на 99-му році життя.
Об этом пишет зампредседателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, передает УНИАН.
Действительно так или ей привиделось ?
Боженька, храни Украину и наших воинов!