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Войска РФ захватили два города на Херсонщине и потеряли 7 самолетов, 4 вертолета, более 10 единиц техники и более 100 военных, - Центр оборонных стратегий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ захватили два города на Херсонщине и потеряли 7 самолетов, 4 вертолета, более 10 единиц техники и более 100 военных, - Центр оборонных стратегий

Центр оборонных стратегий обнародовал отчет по состоянию на 14.00 24 февраля, согласно которому Россия уже потеряла 7 самолетов, 4 вертолета, более 10 единиц бронированной техники и около 100 личного состава, а также смогла захватить Геническ и Новую Каховку.

Об этом со ссылкой на отчет ЦОС пишет "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Путин выступил в 5:00 после чего сухопутные войска ВС РФ при поддержке авиации начали вторжение в Украину. Более 60 объектов военной инфраструктуры на всей территории Украины. Было нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр". Непосредственно перед мероприятием военной техники ВС РФ производился артиллерийский обстрел, в том числе РСЗО, приграничных районов.

Обстрелу подверглись большинство подразделений и наряды в местах прорыва вдоль границ с РФ и РБ. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской, Житомирской, Киевской и Херсонской областях.

Основным направлением сосредоточения усилий войск агрессора в настоящее время является Харьков. Есть попытка оцепления. ВСУ совместно с НГУ отбивают атаку.

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Наступление на направление Мелитополь и Херсон, врагом захвачены Геническ и Новая Каховка. Уточняется информация по захвату российским десантом моста через Днепр в Херсоне. Де-факто российские войска выполняются задачи восстановления поставок воды в Крым через северо-крымский канал. Оккупационные власти Крыма заявили о подготовке к получению воды.

Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонной операции

Российская военная техника в Черниговской области была остановлена. В Сумской и Харьковской областях враг продвинулся до 10-20 км и был остановлен ВС. В частности, войска РФ подошли вплотную к г. Харькову и понесли потери. Военнослужащие Нацгвардии уничтожили четыре российских танка на объездной дороге под Харьковом.

Мариуполь обстреливают РСЗО из ОРДЛО, но пока без попытки захода российских войск, в том числе десанта. Вместе с тем, возможна работа диверсионных групп.

Предпринимаются попытки атаковать вертолетами военную инфраструктуру на севере от Киева и в Гостомеле.

Остров Змеиный был атакован РФ, атака отбита (13.00).

Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне.

Движение войск РФ из Крыма осуществляется по направлениям Мелитополя и Херсона к рубежам обороны ВС Украины. Замечен воздушный десант (вертолеты) возле Херсона.

По имеющейся информации есть потери (около 40) и ранены среди пограничников и военнослужащих ВС Украины.

Повреждены как объекты военной инфраструктуры, так и гражданской, в том числе многоэтажные дома (Чугуев).

Ожидается подтверждение по захвату врагом н.п. Счастье, Луганской области. Российские войска не позволяют создать зеленый коридор для вывоза детей и женщин с захваченных территорий.

Главными задачами текущего этапа вторжения войск РФ могут быть захваты Киева и всей Херсонской области и Мариуполя. Одновременно российские войска пытаются создать панику в целях капитуляции Украины.

Враг потерял 7 самолетов, 4 вертолета, более 10 единиц бронированной техники и около 100 личного состава. ВСУ взяли в плен первых российских военных в зоне ООС", - говорится в отчете.
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Топ комментарии
+34
Та да. Захвачено ГЭС и Головное сооружение канала в Крым. Это было одним из заранее известных направлений удара. Но защиты ГЭС просто не было. Орки вырвались за Днепр на оперативный простор и в тыл нашей армии на востоке. Власть тупо не подготовилась к отражению ударов. Асфальтом оказалось защищаться не возможно. Зелю мало расстрелять за измену.
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24.02.2022 16:14
+29
Очередные дезертиры в российской армии! Рота бойцов 38-й мотострелковой бригады ВСРФ почти полностью без боя сдались в плен в Черниговской области. Уже успели рассказать, когда приехали с Амура в Беларусь
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24.02.2022 16:06
+18
Он Зелю тварюкой назвал. Которого 4 месяца предупреждали что именно так и будет. А он вместо реальной подготовки просто воровал деньги на асфальте.
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24.02.2022 16:15
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Очередные дезертиры в российской армии! Рота бойцов 38-й мотострелковой бригады ВСРФ почти полностью без боя сдались в плен в Черниговской области. Уже успели рассказать, когда приехали с Амура в Беларусь
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24.02.2022 16:06 Ответить
Откуда инфа?
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24.02.2022 16:10 Ответить
Дай ссылку, плиз.
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24.02.2022 16:10 Ответить
https://ua.news/ru/na-chernigovshhine-rota-rossijskih-*******-pochti-bez-boya-sdalas-v-plen/
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24.02.2022 16:16 Ответить
Предпочитаю дождаться официального сообщения. Сейчас идет пропаганда и контрпропадганда, иногда одни перепечатывают других.....
Видео сдавшихся в плен было бы то же замечательно
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24.02.2022 16:23 Ответить
https://ua.news/ru/na-chernigovshhine-rota-rossijskih-*******-pochti-bez-boya-sdalas-v-plen/
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24.02.2022 16:16 Ответить
А не "бре"? Бо у нас поки нічого не чуть! А мені до того місця - трохи більше 50 км!
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24.02.2022 16:29 Ответить
Якщо це правда - молодці! Не все втрачено
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24.02.2022 16:37 Ответить
Мало втратылы паскуды. Но ещё не вечер
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24.02.2022 16:06 Ответить
От теперь захоплення Генічеська та Скадовська можна вважати фактом. На жаль...
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24.02.2022 16:07 Ответить
Так
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24.02.2022 16:10 Ответить
Ты ВСУ тварюками назвал ??????
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24.02.2022 16:12 Ответить
Он Зелю тварюкой назвал. Которого 4 месяца предупреждали что именно так и будет. А он вместо реальной подготовки просто воровал деньги на асфальте.
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24.02.2022 16:15 Ответить
Та да. Захвачено ГЭС и Головное сооружение канала в Крым. Это было одним из заранее известных направлений удара. Но защиты ГЭС просто не было. Орки вырвались за Днепр на оперативный простор и в тыл нашей армии на востоке. Власть тупо не подготовилась к отражению ударов. Асфальтом оказалось защищаться не возможно. Зелю мало расстрелять за измену.
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24.02.2022 16:14 Ответить
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24.02.2022 16:12 Ответить
Как так ?
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24.02.2022 16:13 Ответить
не сильно то и много,если учесть их потери в технике и в солдатах и то что война уже идет 12 часов,такими темпами они Украину будут годами брать
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24.02.2022 16:14 Ответить
Це що -фейк
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24.02.2022 16:14 Ответить
Отбивайте захваченую землю и наступайте на Крым,а то эта байда еще долго будет
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24.02.2022 16:15 Ответить
ворогом захоплені Генічеськ та Нова Каховка. Уточнюється інформація щодо захоплення російським десантом моста через Дніпро у Херсоні. Де-факто російські війська виконуються завдання щодо відновлення постачання води в Крим через північно-кримський канал. Окупаційна влада Криму заявила про підготовку до отримання води. Джерело: https://censor.net/ua/n3318772


программа минимум хремлем выполнена
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24.02.2022 16:15 Ответить
Там, щоб отримати воду треба відновити сам канал, плити які потріскались, частину вкрали, та відновити більше 30 гідроспоруд. Чи ви думали, що вода по каналу сама вгору піднімалась. І то є можливість зробити так, щоб доходив мінімум води.
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24.02.2022 16:52 Ответить
Стоило ли этого того, чтобы в глазах цивилизованного мира самому стать фюрером, страну сделать жупелом, а дарагих расеян сделать прокажёнными, от которых шарахаются?
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24.02.2022 16:52 Ответить
Ейдман: Першим пуйла з хітлером порівняв Отто Габсбург, який особисто знав біснуватого фюрера

21 квiтня, 2017

Ігор Ейдман: Отто Габсбург, імовірно, просто не зміг стриматися, побачивши пуйла, щоб не сказати: "Впізнаю старого Адольфа!"

Кронпринц Отто Габсбург першим у 2005 році побачив у президенті рф пуйлi риси Адольфа хітлера, зазначив російський соціолог і політолог Ігор Ейдман.
Австрійський кронпринц Отто фон Габсбург завдяки особистому досвіду одним із перших побачив у президенті фашистськоi росії пуйлі риси глави фашистської Німеччини Адольфа хітлера, зазначив соціолог і політолог Ігор Ейдман у Facebook.

"Першим із відомих громадських діячів пуйла з Гітлером порівняв Отто Габсбург. Це було ще у 2005 році. Габсбург особисто знав біснуватого фюрера, а потім був його різким критиком. Тому йому довелося втекти на початку Другої світової війни до США.
У 2005 році це порівняння пролунало дуже сміливо. Але Отто Габсбург, імовірно, просто не зміг стриматися, побачивши пуйла, щоб не сказати: "Впізнаю старого Адольфа!" Майбутнє показало, що пам'ять його не підвела", - підкреслив він.

У 2005 році в одній зі своїх доповідей старший син останнього імператора Австро-Угорщини Карла Отто Габсбург згадав пуйла разом із хітлером.

"пуйло дуже відкрито заявляє про свої наміри. хітлер робив так само. Такі люди слів на вітер не кидають", - заявив він.

Отто Габсбург помер 4 липня 2011 року на 99-му році життя.
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24.02.2022 16:17 Ответить
На сумском направлении Javelin помогли ВСУ уничтожить 15 танков оккупантов.
Об этом пишет зампредседателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, передает УНИАН.
Действительно так или ей привиделось ?
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24.02.2022 16:17 Ответить
Подтвердилию минус 15 танков у козломордых.
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24.02.2022 16:44 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/24/7325461/
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24.02.2022 16:48 Ответить
Ну, Нова Каховка це не якесь село. Як її обороняли???
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24.02.2022 16:19 Ответить
Захватить, не значит - удержать...
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24.02.2022 16:23 Ответить
Підірвати шлюз на Каховській ГЕС та спустити воду з водосховища. І ніякої води в Криму не буде. До речі, я би і Київське водосховище спустив, щоб не хвилюватися за Оболонь.
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24.02.2022 16:23 Ответить
затопит тот же Скадовск, Олешки и все сёла, что на низком берегу. Там сплошные болота и низины.
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24.02.2022 16:43 Ответить
захопили два міста на Херсонщині???!
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24.02.2022 16:24 Ответить
Отбивайте захваченую землю
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24.02.2022 16:26 Ответить
Нас же Наев убеждал что оборона на Юге, в частности водной инфраструктуры на Крым, надёжна и вот тебе на : за полдня захваченна "неизвестными", просрали получается или здали?...
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24.02.2022 16:37 Ответить
Ну почему.......... Они просто в упор НЕ ВИДЕЛИ ударных группировок.......... А раз так, то зачем напрягаться?
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24.02.2022 16:45 Ответить
Их вообще не охраняли?
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24.02.2022 16:38 Ответить
Треба відводити арту на територію ЗАЕС, туди точно стріляти чи бомбити не ризикнуть.
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24.02.2022 16:40 Ответить
что это такое? зрада?
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24.02.2022 16:42 Ответить
Почему до сих пор цел крымский перешеек?
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24.02.2022 16:44 Ответить
если не удастся удержать водохранилище, пусть взрывают ..
Боженька, храни Украину и наших воинов!
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24.02.2022 16:49 Ответить
Чому байрактари не бють ці рашистські колонни, що рухаються по Херсонщині? Де Херсонська територіальна оборона? Чи там зрадники все здали ворогу? Хто з Херсонщини - відпишіться, що там насправді?
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24.02.2022 17:01 Ответить
США в нас забрали ядерну зброю... А тепер залишили нас на призволяще..
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24.02.2022 17:12 Ответить
Это был договорняк.Всё яо аккумулировалось в рф,мы получили независимость.но ёё надо было защищать,а не воровать30 лет.
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24.02.2022 18:11 Ответить
Це була ціль зеленої шмарклі- віддати ***** доступ до кримського каналу
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24.02.2022 17:34 Ответить
А где,вашу мать, всу,вообще-то 250 тыс.л.с.,где наша авиация,где джавелины?!!!
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24.02.2022 17:34 Ответить
 
 