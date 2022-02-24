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В Угледаре снаряд войск РФ попал в больницу, погибли четыре человека, 10 ранены, - Геращенко. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Угледаре (Донецкая область) снаряд войск РФ попал в здание больницы, погибли четыре человека, ранены еще 10 человек.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

По его словам, среди пострадавших шесть медиков.

В Угледаре снаряд войск РФ попал в больницу, погибли четыре человека, 10 ранены, - Геращенко 01
В Угледаре снаряд войск РФ попал в больницу, погибли четыре человека, 10 ранены, - Геращенко 02
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Російські нацисти і терористи розстрілюють дитячі садочки, школи і лікарні. Роблять точно те, про що брехали на наших військових.
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24.02.2022 16:16 Ответить
Путин маньяк с красной кнопкой
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24.02.2022 16:16 Ответить
Мрази! Какие мрази! Горите в аду кацапы
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24.02.2022 16:18 Ответить
Жаль, нет никого, чтоб прикончить *****. А может на рашке найдётся кто-нибудь, мыслящий трезво.
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24.02.2022 16:20 Ответить
У Вугледарі снаряд військ РФ влучив у лікарню, загинуло четверо людей, 10 поранено Джерело: https://censor.net/ua/n3318779
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24.02.2022 16:27 Ответить
Шоб вы все сдохли мучительной смертью скоты рашисские
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24.02.2022 16:44 Ответить
рашистам некем воевать, надо продержаться!

"Солдат срочной службы российских ВС массово переводят на контрактную службу и отправляют к границе с Украиной, рассказал изданию «Такие дела» зампред Комитета солдатских матерей России Андрей Курочкин.

«Переводят [на контракт] целыми полками, хотя ребята не подавали никаких рапортов для этого, не проявляли инициативы, - отметил он. - Есть факты применения физического насилия, избиений тех, кто отказывается становиться контрактником. Дальше полная неизвестность, так как телефоны у них отбирают. У нас шквал звонков от напуганных матерей со всей России. Они плачут, не знают, живы ли, здоровы ли их дети. Проблемы, связанные с обеспечением продовольствием, уже отошли на десятый план».
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24.02.2022 16:45 Ответить
 
 