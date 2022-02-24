В Угледаре снаряд войск РФ попал в больницу, погибли четыре человека, 10 ранены, - Геращенко. ФОТО

В Угледаре (Донецкая область) снаряд войск РФ попал в здание больницы, погибли четыре человека, ранены еще 10 человек.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

По его словам, среди пострадавших шесть медиков.



