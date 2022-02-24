В Угледаре снаряд войск РФ попал в больницу, погибли четыре человека, 10 ранены, - Геращенко. ФОТО
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В Угледаре (Донецкая область) снаряд войск РФ попал в здание больницы, погибли четыре человека, ранены еще 10 человек.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
По его словам, среди пострадавших шесть медиков.
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"Солдат срочной службы российских ВС массово переводят на контрактную службу и отправляют к границе с Украиной, рассказал изданию «Такие дела» зампред Комитета солдатских матерей России Андрей Курочкин.
«Переводят [на контракт] целыми полками, хотя ребята не подавали никаких рапортов для этого, не проявляли инициативы, - отметил он. - Есть факты применения физического насилия, избиений тех, кто отказывается становиться контрактником. Дальше полная неизвестность, так как телефоны у них отбирают. У нас шквал звонков от напуганных матерей со всей России. Они плачут, не знают, живы ли, здоровы ли их дети. Проблемы, связанные с обеспечением продовольствием, уже отошли на десятый план».