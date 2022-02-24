Остров Змеиный атаковали с российских кораблей, - ГНСУ

Войска РФ атаковали остров Змеиный с помощью ствольного корабельного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия. Пограничники и ВСУ держат оборону. Сейчас в районе острова находятся два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков", - говорится в сообщении.

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