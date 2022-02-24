РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11025 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
38 237 49
война (46726) Змеиный (172) Одесская область (3105) Россия (91250)

Остров Змеиный атаковали с российских кораблей, - ГНСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Остров Змеиный атаковали с российских кораблей, - ГНСУ

Войска РФ атаковали остров Змеиный с помощью ствольного корабельного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия. Пограничники и ВСУ держат оборону. Сейчас в районе острова находятся два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков", - говорится в сообщении.

Читайте также: Войска РФ захватили два города на Херсонщине и потеряли 7 самолетов, 4 вертолета, более 10 единиц техники и более 100 военных, - Центр оборонных стратегий

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+63
На озброєнні України зараз би вже стояла протикорабельна зброя по всьому березі якщо б Зеленський не провалив програму розробки скасувавши фінансування!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 16:19
+38
Он её не проваливал. Он её остановил. Сознательно.
показать весь комментарий
24.02.2022 16:25
+33
Тримайтеся хлопці. Якраз прийшов час запитати про наші катери, які вилучило ДБР. Де вони? Зробили кращі?
показать весь комментарий
24.02.2022 16:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крым наш захватили. Еще наш остров Змеиный хотят себе захватить.
показать весь комментарий
24.02.2022 16:18 Ответить
Тримайтеся хлопці. Якраз прийшов час запитати про наші катери, які вилучило ДБР. Де вони? Зробили кращі?
показать весь комментарий
24.02.2022 16:18 Ответить
Дуже шкода,але шансу вийти с тонт-майже зеро.
показать весь комментарий
24.02.2022 16:18 Ответить
На озброєнні України зараз би вже стояла протикорабельна зброя по всьому березі якщо б Зеленський не провалив програму розробки скасувавши фінансування!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 16:19 Ответить
Он её не проваливал. Он её остановил. Сознательно.
показать весь комментарий
24.02.2022 16:25 Ответить
А в чому різниця? Зброї нема! Де "Нептун"?
показать весь комментарий
24.02.2022 16:27 Ответить
В двух словах, провалил - это делали, но не получилось. Остановил - сознательно лишил финансирования. Так понятней
показать весь комментарий
24.02.2022 16:30 Ответить
Это 111 статья УК.
показать весь комментарий
24.02.2022 17:13 Ответить
Я в курсе.
показать весь комментарий
24.02.2022 17:32 Ответить
А вы точно в курсе или просто вам не доложили.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)

Ракетный комплекс "Нептун" успешно прошел испытания: поражает цель на расстоянии 300 км. Фото и видео

На сегодняшний день на вооружении стоит только одна такая установка, однако уже через несколько месяцев целый дивизион "Нептунов" встанет на защиту украинской территории. Об этом идет речь в сюжете ТСН

13.12.2021

Вам понятен смысл "прошёл испытания"?
показать весь комментарий
24.02.2022 18:38 Ответить

Завершилися фінальні випробування нової української протикорабельної ракети "Нептун". Ця зброя, яка уже до кінця 2019 року стоятиме на озброєнні ВМС України, є надзвичайно важливою для захисту українських берегів, портів та кораблів від морської агресії Росії. Адже, втративши більшість озброєння та кораблів в 2014 році в Криму, Україна фактично залишилася беззахисною перед можливою атакою російського Чорноморського флоту та висадки морського десанту. Але тепер ситуація змінюється на користь України.
Станом на сьогодні "Нептун" успішно пройшов всі випробування, і в якості берегового протикорабельного комплексу до кінця 2019 року вже буде стояти на озброєнні ВМС України.

Вам понятен смысл "прошёл финальные испытания в 2019 году"?
показать весь комментарий
24.02.2022 18:45 Ответить
Ссылку я вам дал,число стоит.если в декабре 2021 ещё проводили испытания,значит ракету (комплекс) допиливали.Это не миномёт "молот" (труба и плита),который после поставки в войска имел кучу тех. недоработок.
показать весь комментарий
24.02.2022 18:52 Ответить
Держите http://surl.li/bljqm Ссылку сократил, там укринформ.
Далее, о проблемах с
"На Украине под угрозой полной остановки оказался Павлоградский химический завод (ПХЗ), производящий ракетное топливо. Причина закрытия - отсутствие финансирования со стороны государства. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление директора завода.", слышали?
А как насчёт https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii-vilkha-neptun-rakety/30590055.html
показать весь комментарий
24.02.2022 19:10 Ответить
Мне не надо слушать .В правительтве лучше информированны ,тем более идут постоянные консультации со штатами и они знают какое оружие нам надо на сегодняшний день.
показать весь комментарий
24.02.2022 19:35 Ответить
Та да. Чё там слушать. Когда клистроны снимали, когда в правительстве пистели что западные СМИ - проплаченные суки, когда Залужный зуб давал - шо с Беларуси угрозы нет..... Кстати о штатах, Правительство обвиняло штаты в разгоне фейков о нападении. Мало?
показать весь комментарий
24.02.2022 19:40 Ответить
Не соскакивай,причём здесь разработка "нептуна"?
"Нептун",это не одна ракета,это комплекс и разработка велась по разным применениям.
И это не просто ракета,это ракета которая должна преодолевать про.
показать весь комментарий
24.02.2022 19:51 Ответить
Эммм...... А не ты часом соскочил на "Мне не надо слушать .В правительтве лучше
информированны". Не?
показать весь комментарий
24.02.2022 19:55 Ответить
Зате є файні дороги, по яких ворог їздить.
показать весь комментарий
24.02.2022 16:26 Ответить
І їздить швидше як расеєю...
показать весь комментарий
24.02.2022 16:29 Ответить
Московитским флотом займутся другие люди -
благо он компактно скучковался.
показать весь комментарий
24.02.2022 16:22 Ответить
аде с п'яток джавелінів - хлопцям би допоміг..
показать весь комментарий
24.02.2022 16:29 Ответить
Надеюсь очень. Ну не может нато быть в стороне
показать весь комментарий
24.02.2022 16:31 Ответить
может, помощь только оружием ну и когда выделят деньги то тогда могут прийти ЧВК.
показать весь комментарий
24.02.2022 17:15 Ответить
А як щодо наших кораблів? Вони можуть допомогти воїнам острова Зміїний дати відсіч ворогові?
показать весь комментарий
24.02.2022 16:22 Ответить
***!! Мне очень жаль
показать весь комментарий
24.02.2022 16:23 Ответить
А де "Нептун"? Ах да - держзамовлення не було.
показать весь комментарий
24.02.2022 16:26 Ответить
заткнись
показать весь комментарий
24.02.2022 16:27 Ответить
буй смокчи, кацап
показать весь комментарий
24.02.2022 16:28 Ответить
ну а вы що покнопкам стучати????
показать весь комментарий
24.02.2022 16:28 Ответить
а ти шо, хутєнський пуй смоктати?
показать весь комментарий
24.02.2022 16:29 Ответить
Зеленский, а где Нептуны, которые прошли госиспытания в 2019, а где современные РСЗО, которые тоже прошли испытания в том же году? В асфальт закатали уроды?
показать весь комментарий
24.02.2022 16:30 Ответить
Нептуни зараз би були у пригоді, але Вова любить дороги більше
Потопити кацапські корита хоча б авіацієй, звісно кацапи до цього готові,
але їх на дні вже заждалися.
показать весь комментарий
24.02.2022 16:30 Ответить
так, хоча би байрактари підігнали..
показать весь комментарий
24.02.2022 16:33 Ответить
это ракетный крейсер с эсминцем, у них сильное ПВО, тут 1-2 байрактарами не справится, а вот при союзе Одессу прикрывали батареи старых но хороших ПКР, у них система наведения ещё аналоговая, современная РЕБ её не берёт, вот куда она делась?
показать весь комментарий
24.02.2022 17:22 Ответить
А де "Нептуни"?
показать весь комментарий
24.02.2022 16:40 Ответить
а где Нептуны - жахните по этим корытам
показать весь комментарий
24.02.2022 16:41 Ответить
Не зря ЗЕ дороги строил - это наводит на очень нехорошие мысли
показать весь комментарий
24.02.2022 16:42 Ответить
Готувався...
показать весь комментарий
24.02.2022 16:44 Ответить
А где флот НАТО?
показать весь комментарий
24.02.2022 16:45 Ответить
И что нельзя поднять истребитель и кончить те корабли?
показать весь комментарий
24.02.2022 16:46 Ответить
Ну так по "Москві" Нептуном. Чи нема чим? Не купили? Всі гроші просрали на дороги і мости на кримському напрямку? Зараз ці мости і дороги дуже потрібні окупанту.
показать весь комментарий
24.02.2022 16:49 Ответить
А нептуном би бах і москва на дно пішла б...
показать весь комментарий
24.02.2022 16:54 Ответить
на Сумах, уничтожили колону танков рф, смджевелинов, 15 штук!
показать весь комментарий
24.02.2022 17:02 Ответить
Крымский мост херячить надо !!!
показать весь комментарий
24.02.2022 17:02 Ответить
Москву определенно нужно потопить!
показать весь комментарий
24.02.2022 17:15 Ответить
хотите, чтобы Путин напал?
какие же вы дебилы - 90%
показать весь комментарий
24.02.2022 17:31 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2022 20:38 Ответить
 
 