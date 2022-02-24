Остров Змеиный атаковали с российских кораблей, - ГНСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ атаковали остров Змеиный с помощью ствольного корабельного оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
"Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия. Пограничники и ВСУ держат оборону. Сейчас в районе острова находятся два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков", - говорится в сообщении.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
Ракетный комплекс "Нептун" успешно прошел испытания: поражает цель на расстоянии 300 км. Фото и видео
На сегодняшний день на вооружении стоит только одна такая установка, однако уже через несколько месяцев целый дивизион "Нептунов" встанет на защиту украинской территории. Об этом идет речь в сюжете ТСН
13.12.2021
Вам понятен смысл "прошёл испытания"?
Завершилися фінальні випробування нової української протикорабельної ракети "Нептун". Ця зброя, яка уже до кінця 2019 року стоятиме на озброєнні ВМС України, є надзвичайно важливою для захисту українських берегів, портів та кораблів від морської агресії Росії. Адже, втративши більшість озброєння та кораблів в 2014 році в Криму, Україна фактично залишилася беззахисною перед можливою атакою російського Чорноморського флоту та висадки морського десанту. Але тепер ситуація змінюється на користь України.
Станом на сьогодні "Нептун" успішно пройшов всі випробування, і в якості берегового протикорабельного комплексу до кінця 2019 року вже буде стояти на озброєнні ВМС України.
Вам понятен смысл "прошёл финальные испытания в 2019 году"?
Далее, о проблемах с
"На Украине под угрозой полной остановки оказался Павлоградский химический завод (ПХЗ), производящий ракетное топливо. Причина закрытия - отсутствие финансирования со стороны государства. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление директора завода.", слышали?
А как насчёт https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii-vilkha-neptun-rakety/30590055.html
"Нептун",это не одна ракета,это комплекс и разработка велась по разным применениям.
И это не просто ракета,это ракета которая должна преодолевать про.
информированны". Не?
благо он компактно скучковался.
Потопити кацапські корита хоча б авіацієй, звісно кацапи до цього готові,
але їх на дні вже заждалися.
какие же вы дебилы - 90%