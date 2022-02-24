Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону ЧАЭС. Нацгвардейцы оказывают сопротивление, - Геращенко

Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Важная информация о российском вторжении! Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, охраняющие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказывают сопротивление. Если в результате ударов артиллерии оккупантов будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!", - отметил он.

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