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Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону ЧАЭС. Нацгвардейцы оказывают сопротивление, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону ЧАЭС. Нацгвардейцы оказывают сопротивление, - Геращенко

Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Важная информация о российском вторжении! Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, охраняющие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказывают сопротивление. Если в результате ударов артиллерии оккупантов будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!", - отметил он.

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Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону ЧАЭС. Нацгвардейцы оказывают сопротивление, - Геращенко 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+44
бульбаши крепко попали
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24.02.2022 16:38
+33
Орда клята.
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24.02.2022 16:38
+32
Європа прозріє, якщо укриття пошкодиться і піде радіація.
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24.02.2022 16:38
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Правила форума Совет форумчан
его не защищать нужно. РВАТЬ хранилище немедленно
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24.02.2022 16:37 Ответить
боже, поможи
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24.02.2022 16:37 Ответить
Орда клята.
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24.02.2022 16:38 Ответить
бульбаши крепко попали
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24.02.2022 16:38 Ответить
Подозрительный у тебя флажок и текст...Дима, в Залесье получат все
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24.02.2022 17:25 Ответить
Європа прозріє, якщо укриття пошкодиться і піде радіація.
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24.02.2022 16:38 Ответить
Європа прозріє коли коли на центр Парижа впаде ракета з ядерними боєголовками... а може й ні, не всі Париж *******, серби будуть щасливі, німці також...
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24.02.2022 16:45 Ответить
От, не дай бог там щось наїбнеться.
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24.02.2022 16:39 Ответить
Смерть *****. Слава УКРАЇНІ.
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24.02.2022 16:39 Ответить
Пі..кремлівських зійшов з розуму.
Давити су..потрібно до кінця
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24.02.2022 16:40 Ответить
А от міжнародним терористом до сьогодні Лука ще не був.
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24.02.2022 16:41 Ответить
Тут треба викликати посла білорусі чому це відбуваєтся ,чи розірвати дип. відносини.
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24.02.2022 16:41 Ответить
Ну що НАТО, не будеш захищати Україну від цих огрів?
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24.02.2022 16:41 Ответить
бесполезно
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24.02.2022 16:42 Ответить
В России люди выходят на митинги против войны СМИ
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24.02.2022 16:41 Ответить
Добивают оставшихся кацовысерков.
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24.02.2022 16:43 Ответить
Оркам навіть ядрьона бімба не треба.

Боже! Бережи нас!
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24.02.2022 16:42 Ответить
тварина уссата тільки на тракторі в Україну?
мабуть у бальбашні такі трактора - спалити все *****.
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24.02.2022 16:42 Ответить
Спадарыня Марыся - неочікуванно... думав вже ніколи...
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24.02.2022 19:04 Ответить
Ось вам і Сталкер 2.
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24.02.2022 16:43 Ответить
...а некоторые трындели что нет никакой урозы, что нет ударной группировки...ни хера не сделали..
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24.02.2022 16:43 Ответить
Так таки и нихера ????
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24.02.2022 16:51 Ответить
это опасно
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24.02.2022 16:43 Ответить
Та рвите уже! Только на ветер смотрите откуда он! Что там оккупанты с территории Беларуси забыли на ЧАЭС? Может, радиоактивные презервативы? Нет . но в любом случае аккупантов ждет страшный кирдык! И начнется он от отпадания письки!

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24.02.2022 16:44 Ответить
Глобусу надо атаковать ядерные вооружение москвы со всех калибров мира

Это единственный способ сохранить цивилизацию гиманоидов
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24.02.2022 16:45 Ответить
це ще дрібниці, а от якщо найбільша в Європі Запорізька АЕС буде пошкоджена, радіоактивним пилом будемо дихати по всій Європі і за її межами...
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24.02.2022 16:46 Ответить
Лукашенко мразина
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24.02.2022 16:48 Ответить
он уже кукла вуду
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24.02.2022 16:57 Ответить
"ми не будем жалеть и они би ведь нас не жалели."
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24.02.2022 16:48 Ответить
Тримаємося!
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24.02.2022 16:52 Ответить
Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби последовал примеру наставника Динамо Мирчи Луческу и остался в Киеве.
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24.02.2022 16:58 Ответить
А ти свинопикий де чиниш опир?
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24.02.2022 16:59 Ответить
добре, що в Україні багато ядерних станцій! ЗДОХНУТЬ ВСІ!!!! Україна вас забере з собою в могилу.
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24.02.2022 16:59 Ответить
Ну, и где форумный литвин, который пел оды своему колхозно-усатому луке?Что он споёт теперь?
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24.02.2022 17:00 Ответить
Будь проклята паРаша вместе с белорусью ! 😡😡😡
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24.02.2022 17:10 Ответить
уже..
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24.02.2022 17:12 Ответить
Veter s Jugo dujet, potom zavtra povorachivajet na Vostok / sebja oni i potravjat mne ne zhalko, urodi puskai i dohnet.

https://www.yr.no/nb/v%C3%A6rvarsel/timetabell/2-710403/Ukraina/Kyiv%20oblast/Tsjernobyl?i=1
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24.02.2022 17:21 Ответить
Украинцы - боги войны. Шок от вероломной атаки быстро прошел. Входим в режим "киборг" и начинаем клепать вату десятками.
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24.02.2022 17:49 Ответить
Геращенко як був дебілом так і залишився. Вилазить у мережу і сіє паніку. Хто цю потвору уповноважував коментувати те, що відбувається на участках зіткнення?
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24.02.2022 18:05 Ответить
Надеюь, с бульбофюрером будут нянчится. Сбербанк не сбербанк, народный банк или ещё какой. В топку. В топку удобрения и что там ещё кроме картошки имеется. Пока бабло у Путлера имеется пусть содержит. А дальше уже свои за ноги подвесят...
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01.03.2022 14:26 Ответить
 
 