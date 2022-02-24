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Новости Война в Украине
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Резников: Управление обороной полностью управляемое и осуществляется по всем направлениям, где атаковала Россия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Резников: Управление обороной полностью управляемое и осуществляется по всем направлениям, где атаковала Россия

Российские оккупанты распространяют фейки вроде бы о желании части чиновников покинуть рабочие места. Это дезинформация.

Об этом заявил в обращении министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые украинцы! Российские оккупанты распространяют фейки вроде бы о желании части чиновников покинуть рабочие места. Это дезинформация. Не дождутся", - говорится в его заявлении.

Резников сообщил, что находится в Киеве. И, согласно протоколу безопасности, вынужден изменять место нахождения. Все сотрудники Минобороны и Генштаба находятся на рабочих местах и ​​выполняют свои обязанности.

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"Управление обороной полностью управляемо и осуществляется по всем направлениям, где Россия атаковала нашу страну. Я постоянно на связи с командованием Вооруженных Сил Украины, Президентом Украины и Премьер-министром Украины. Также веду переговоры с международными партнерами", - заявил Резников .

"Армия продолжает наносить врагу существенные потери, уничтожать технику и личный состав оккупантов. Мы обязательно победим! Слава Украине!" – подытожил он.

Резников: Управление обороной полностью управляемое и осуществляется по всем направлениям, где атаковала Россия 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Можно поподробнее про южное направление?
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24.02.2022 17:02
+8
мурза там жесть и заруба идёт у нас орки отгребли по полной судя по визгу в перехватах сру кадровиков крошили плацпардные томанские второй раз мзды отгребают мало им Грозного было
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24.02.2022 17:07
+6
Пане Міністре якщо все кероване, то чому не розбито колони рашистських орд, що захопили Каховську ГЕС????
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24.02.2022 17:04
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Можно поподробнее про южное направление?
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24.02.2022 17:02 Ответить
Пане Міністре якщо все кероване, то чому не розбито колони рашистських орд, що захопили Каховську ГЕС????
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24.02.2022 17:04 Ответить
та що там колони... чому ГЕС ніхто не охороняв? вони туди просто зайшли... мля.
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24.02.2022 17:16 Ответить
Верхняя Сыроватка рядышком с Сумами стоит более 60-ти кацапских танков, БТРы, грузовики с орками.
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24.02.2022 17:04 Ответить
Уже Сумы захватили,ак и аэродром "Антонова" в Гостомеле десантом ВДВ из вертолётов.От Киева 25 км.В Киеве объявлен комендантский час и возможное воздушное нападение.
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24.02.2022 17:23 Ответить
Южное направление как специально оголили....
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24.02.2022 17:04 Ответить
нужно там удобрение для арбузов ..
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24.02.2022 17:07 Ответить
мурза там жесть и заруба идёт у нас орки отгребли по полной судя по визгу в перехватах сру кадровиков крошили плацпардные томанские второй раз мзды отгребают мало им Грозного было
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24.02.2022 17:07 Ответить
Молюсь за вас, Пане коллега. Give them HELL !!!
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24.02.2022 17:10 Ответить
даём просратся за Дуа спасибо бог один и он на стороне свободных людей и мы такие "сукины дети" что заставляют дохнуть рузге за их сцаря и рашку прав был Паттон на все 100 прав
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24.02.2022 17:13 Ответить
Ни шагу назад! Стоять до последнего!
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!
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24.02.2022 17:56 Ответить
Чомусь центральна влада всіляко оминєа огляду подій на південному напрямку
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24.02.2022 17:06 Ответить
Таврийск, где забор воды не оборонялся. И насосную станцию не взорвали даже. Позор.
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24.02.2022 17:06 Ответить
Війська мордора вже під Херсоном,захоплені Генічеськ,Нова Каховка,начебто захоплена переправа через Дніпро.Де,*****, командування зсу,де головнокомандуючий,що робиться взагалі?!!
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24.02.2022 17:19 Ответить
А ми завжди вірили нашим військовим і нашим церквам ПЦУ і Греко католицькій. І те, що вони роблять не піддвали сумніву. Є питання до окремих політиків і посадовців, але то потім, сьогодні всі разом вибиваємо ворога з нашої землі.
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24.02.2022 17:07 Ответить
Резніков такий же покидьок як зеля.
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24.02.2022 17:08 Ответить
Хто знає, без засуджень попрошу, я людина не войвнича, ніколи не служив, не воював, здоров'я реально хріновеньке(зір, короткозорість до -5, і серце): куди такому як я краще записуватись, щоб прийняли: в ЗСУ через воєнкомат, тероборону, чи може в добробат взагалі? Не знаю, як стріляти, але спробую бути корисним, щось тягати важке, снаряди підносити і все таке інше, окопи копати може.
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24.02.2022 17:08 Ответить
через военкомат
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24.02.2022 17:14 Ответить
подзвонив їм тільки що, сказли через районну адміністрацію в тероборну, завтра з ранку йду
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24.02.2022 17:18 Ответить
хоть так хоть так спасибо в мы сделаем всё что бы вам не пришлось за нас с кацапов виру брать мы с них возьмём за всё
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24.02.2022 17:19 Ответить
Мудаки….ещё вчера звиздели, что все «под контролем»/«признаков вторжения нет» и прочее…….
а в итоге южное направление -
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24.02.2022 17:09 Ответить
не смотрите кацапские каналы, там просто поток фейков.
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24.02.2022 17:09 Ответить
хватит врать. Каховская ГЭС, крымский канал под контролем врага. Или это неважно? Кто будет отвечать за продвижение врага к Херсону?
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24.02.2022 17:14 Ответить
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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24.02.2022 17:15 Ответить
А кто охранял Каховское водохранилище ?

ИЛИ решили Крыму воду подарить ??
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24.02.2022 17:15 Ответить
Дорогой товаріщ Рєзніков так шо там з контрольованим мостом з Херсону. треба дрібніші букви та більше слів
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24.02.2022 17:22 Ответить
меня в Фейчбуке заблокировали за то что задал вопрос можна ли таких министров обороны расстреливать
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24.02.2022 17:50 Ответить
Ни шагу назад! Стоять до последнего!
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!
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24.02.2022 17:55 Ответить
 
 