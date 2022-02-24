Российские оккупационные силы пытаются захватить ЧАЭС. Это объявление войны всей Европе, - Зеленский

Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.

Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась. Об этом сообщил премьер-министру Швеции. Это объявление войны всей Европе", - отметил президент.

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