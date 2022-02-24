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Российские оккупационные силы пытаются захватить ЧАЭС. Это объявление войны всей Европе, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.
Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась. Об этом сообщил премьер-министру Швеции. Это объявление войны всей Европе", - отметил президент.
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+45 Aleks_15
показать весь комментарий24.02.2022 17:07
+25 Ла-ла-ла-ла
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+18 Микола Мазуренко
показать весь комментарий24.02.2022 17:13
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всі українські АЕС
Сегодня в моем регионе только и слышно переброска военных бомбардировщиков на восток
сопротивляться надо, потому, что орки не пожалеют..
но орки не хотят умирать в Украине, поэтому за ЧАЭС сражаться не будут..
ничего, если там что-то взорвется, зачем нам думать о других, когда мы один на один с нечистью.. все средства хороши..
"Рота бойцов 38-й мотострелковой бригады ВСРФ почти полностью без боя сдались в плен в Черниговской области. Уже успели рассказать, когда приехали с Амура в Беларусь."
Звідки інфа?
Більше на фейки схоже.
https://censor.net/ua/news/3318827/rosiyiski_okupanty_zdayutsya_v_polon_togo_nykto_ne_dumal_chto_m_edem_ubyvat
Найбільше мене хвилює зараз: що трапилось із Столтенбергом, який кілька років принципово підтримував Україну, а сьогодні просто не помічає лобової агресії москвинів, та все базікає, що НАТО не віддасть "ні дюйма землі" якомусь агресорові?