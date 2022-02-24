Гостомель дал бой противнику, были вынуждены нанести артудар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант, - бригада быстрого реагирования Нацгвардии

Гостомель дал бой противнику.

Об этом говорится в сообщении бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Гостомель дал бой противнику, сбили три вертолета из тридцати четырех. Работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты. Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются, по результату сражения удалось сохранить максимум живой силы. Все детали впоследствии. Слава Украине!", - говорится в сообщении бригады.

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