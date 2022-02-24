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Гостомель дал бой противнику, были вынуждены нанести артудар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант, - бригада быстрого реагирования Нацгвардии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Гостомель дал бой противнику, были вынуждены нанести артудар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант, - бригада быстрого реагирования Нацгвардии

Гостомель дал бой противнику.

Об этом говорится в сообщении бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Гостомель дал бой противнику, сбили три вертолета из тридцати четырех. Работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты. Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются, по результату сражения удалось сохранить максимум живой силы. Все детали впоследствии. Слава Украине!", - говорится в сообщении бригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агрессор применил боевую авиацию по острову Змеиный. Пограничники и ВСУ держат оборону, - ГНСУ

Гостомель дал бой противнику, были вынуждены нанести артудар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант, - бригада быстрого реагирования Нацгвардии 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+81
Тепер війна до перемоги і повернення всієї території, включаючи Крим, Луганськ і Донецьк!
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24.02.2022 17:20
+69
Каховку! Відвойовуйте Каховку!
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24.02.2022 17:18
+47
Каховку вже відбили.
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24.02.2022 17:20
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подозрительно пропал
видимо агент кремля после провала "втиснения днр" уже не нужен
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24.02.2022 17:56 Ответить
мабуть з ара-хамиею втік до рашки
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24.02.2022 18:17 Ответить
Около 7-10 дней молчит эрмак
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24.02.2022 19:14 Ответить
Смерть цапам!
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24.02.2022 17:51 Ответить
Ни шагу назад! Стоять до последнего!
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!
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24.02.2022 17:57 Ответить
До останнього кацапа.
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24.02.2022 18:12 Ответить
На ПВО стоїть зараз "українська " електроніка зроблена разом Эльбит,так що її подавити важко
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24.02.2022 17:58 Ответить
В Триполье возле Обухова сбили кацапский вертолет
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24.02.2022 18:03 Ответить
Сори...самолет
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24.02.2022 18:04 Ответить
ogovorka po Freidu, znachit budet i vertushka
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24.02.2022 18:10 Ответить
Всё равно радует
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24.02.2022 18:27 Ответить
самолёт, вертолёт какая разница - главное побольше, как и остального рашистского металлолома
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24.02.2022 18:56 Ответить
Так что пво уже нету Гостомель же под Киевом .
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24.02.2022 18:18 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 18:21 Ответить
Героям слава!!!)

У нас тут под Мариуполем, что-то очень уж громко...(((
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24.02.2022 18:23 Ответить
Сумнi новини( через Антновский мост под Херсоном прорвалась коллона бронетехники кацапской, в город вроде не зашли, а поехали по окружной к Николаевскому шоссе. Звонили близкие оттуда , не паникеры . Очень надеюсь что они ошиблись
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24.02.2022 18:32 Ответить
К сожалению не ошиблись.
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24.02.2022 18:37 Ответить
Если бы прорвалась... Просто проехали.
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24.02.2022 18:51 Ответить
Мосты надо было заминировать и взорвать. Вы что, 1941 год повторяет?
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24.02.2022 19:13 Ответить
Хочу доповнити пана Авгура: тепер війна до повернення Криму й Севастополя, Донецька й Луганська, Берестейської землі (тому що Лукашеску кілька днів тому гарантував, що жоден солдат з Білорусії проти України не виступить, а Берестейщину Білорусії подарував українофоб сралін), Стародубщину, Суджанщину, Шахтинщину та Таганрожчину - прадавні українські землі.
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24.02.2022 18:37 Ответить
Кубань тоже наша, украинская ..
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24.02.2022 18:38 Ответить
украинские военные - это Герои нации, Герои Украины!
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24.02.2022 18:37 Ответить
молодцы воины, все правильно! мы вам верим!
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24.02.2022 18:39 Ответить
Друзья, внимание всем, поступила информация о том, что из параши в направлении Киева вылетело несколько военно-транспортных самолетов Ил-76. Цель: попытка ночью высадить десант и зайти в Киев.
Возможно фейк, инфа не проверена, но сегодня не спим.
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24.02.2022 18:43 Ответить
18 шт.
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24.02.2022 19:10 Ответить
Повісити Медведчука. Втопити в гівеі Рабіновича та Ківу. А Мураєва шлепнути обухом по голові.
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24.02.2022 19:21 Ответить
Зелений клин,Крим,Кубань,Донбас це треба повертати
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24.02.2022 20:03 Ответить
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