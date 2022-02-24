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Гостомель дал бой противнику, были вынуждены нанести артудар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант, - бригада быстрого реагирования Нацгвардии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Гостомель дал бой противнику.
Об этом говорится в сообщении бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Гостомель дал бой противнику, сбили три вертолета из тридцати четырех. Работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты. Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются, по результату сражения удалось сохранить максимум живой силы. Все детали впоследствии. Слава Украине!", - говорится в сообщении бригады.
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видимо агент кремля после провала "втиснения днр" уже не нужен
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
У нас тут под Мариуполем, что-то очень уж громко...(((
Возможно фейк, инфа не проверена, но сегодня не спим.