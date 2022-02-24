Агрессор применил боевую авиацию по острову Змеиный. Пограничники и ВСУ держат оборону, - ГНСУ

Агрессор применил боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове Змеиный

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Ситуация по российскому вторжению. Агрессор применил боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове Змеиный. Также продолжаются обстрелы острова из корабельных вооружений. Пограничники и ВСУ держат оборону", - говорится в сообщении.

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