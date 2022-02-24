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Агрессор применил боевую авиацию по острову Змеиный. Пограничники и ВСУ держат оборону, - ГНСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Агрессор применил боевую авиацию по острову Змеиный. Пограничники и ВСУ держат оборону, - ГНСУ

Агрессор применил боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове Змеиный

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Ситуация по российскому вторжению. Агрессор применил боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове Змеиный. Также продолжаются обстрелы острова из корабельных вооружений. Пограничники и ВСУ держат оборону", - говорится в сообщении.

Также читайте: В турецкий корабель в Черном море попала бомба, - СМИ

Агрессор применил боевую авиацию по острову Змеиный. Пограничники и ВСУ держат оборону, - ГНСУ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+52
афігєть. Реально наші герої. Там же пуста скеля без жодного деревця. Не сховатись ні прикритись. Тільки на смерть стояти. І стоять хлопці!
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24.02.2022 17:31
+16
а точку У по цим кораблям? вони нас обстрілюють - маємо право! літаки вже збили, танки зірвали, настав час кораблів!
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24.02.2022 17:32
+16
Герои отличие от мэра Геническа.
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24.02.2022 17:35
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афігєть. Реально наші герої. Там же пуста скеля без жодного деревця. Не сховатись ні прикритись. Тільки на смерть стояти. І стоять хлопці!
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24.02.2022 17:31 Ответить
Герои отличие от мэра Геническа.
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24.02.2022 17:35 Ответить
Наскільки я знаю, там в скалі видовбані такі каземати, що їх тільки головними калібрами лінкора Ямато можна було б пробити. Головне це запаси води та їжі. А так гарнізон без втрат може відбиватись дуже довго.
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24.02.2022 18:37 Ответить
Бл***. Конечно не стоит тот остров наших людей. Лучше бы украинские города и ГЕС обороняли
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24.02.2022 17:31 Ответить
А куда вони відійдуть? У них є вибір
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24.02.2022 17:33 Ответить
Как там можно что-то удерживать... Жаль парней. Надеюсь, хотя бы не зря тянут время.
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24.02.2022 17:32 Ответить
а точку У по цим кораблям? вони нас обстрілюють - маємо право! літаки вже збили, танки зірвали, настав час кораблів!
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24.02.2022 17:32 Ответить
не долетить і мала точність, щоб попасти в корабель
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24.02.2022 17:34 Ответить
там Нептун ще є якийсь
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24.02.2022 17:35 Ответить
а якщо байрактарами по кацапським човникам!
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24.02.2022 17:38 Ответить
там 35 км від берега той острів Зміїний
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24.02.2022 17:44 Ответить
Там 35 км від берега.Точка У дістане.А от Байрактари нічого не вдіють-там крейсер Москва,а це зараз набільша кацапська лоханка після цапоносця Кузі.
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24.02.2022 17:51 Ответить
а были бы сейчас Нептуны понад берегом, зашкварили бы кацапню на раз-два-три ...
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24.02.2022 17:33 Ответить
у нас дороги класні, зебіли постаралися
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24.02.2022 17:44 Ответить
так, тепер свінособакам зручніше пересуватися тими дорогами, але ми їх все одно похоронимо в нашій землі, всю цю азійську наволоч...
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24.02.2022 17:48 Ответить
По острову без ППО бойову авіацію, герої ***..ь, не ті вже Кожедуби пішли.
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24.02.2022 17:33 Ответить
Кожедуб українець, кацапи завжди носились зі своїм Покришкіним, хоча по результатам він був гірше, хоча йому приписували чужі перемоги, до Кожедуба він не дотягнув.
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24.02.2022 18:33 Ответить
До того ж, Покришкін почав воювати з перших днів війни, а Кожедуб з Курської дуги. Покришкін на американській Аерокобря, а Кожедуб на півфанерному Ла-5.
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24.02.2022 18:40 Ответить
зеленський сцить атакувати кораблі
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24.02.2022 17:33 Ответить
Він в загалі сцится
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24.02.2022 17:51 Ответить
Где наша Нептуны хоть пару штук выпустить по вражеским кораблям. На стрельбах же больше двух десятков настреляли
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24.02.2022 17:33 Ответить
Деньги, необходимые для закупки Нептунов ушли на "велике крадівництво". Нептунов нет.
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24.02.2022 18:33 Ответить
потрібно послати їм підмогу!
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24.02.2022 17:33 Ответить
Люди, Каховку пытались отбить?
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24.02.2022 17:34 Ответить
У ФБ пишуть, що Каховську ГЕС наші годину тому відбили
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24.02.2022 17:36 Ответить
"На територію Каховської ГЕС о 11:28 зайшли невідомо озброєнні особи, на греблі ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків", - йдеться у повідомленні.

Проте вже о 15:33 українські військові повернули контроль над Каховкою та Каховською ГЕС, повідомила комунікаційниця Страткому ЗСУ.
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24.02.2022 17:37 Ответить
Під островом Зміїним на шельфі є нафта яку Ху...ло дуже не хоче віддавати українцям в користування. А сам острів це просто скеля
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24.02.2022 17:39 Ответить
мужики кремень!!! Героям слава!
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24.02.2022 17:41 Ответить
Питання-- а чому досі не знищений Кримський міст?
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24.02.2022 17:42 Ответить
точка У, Нептун, Вільха, байрактари. треба щось рішати с цими кораблями. наших же обстрілюють!
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24.02.2022 17:43 Ответить
Какой же ***** мелочный
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24.02.2022 17:43 Ответить
воно насамперед скажене. дiйсно божевiльне. в медичному сенсi.

до того ж з ядерною кнопкою.

нормальна людина на посту президента могла така сказати пiд камери -"анi сдохнут, а ми в рай" ?


нормальна людина могла таке творити, як зараз, а до того в Грозному, в Грузii
в Сирii?

реiнкарцiя скаженого адольфа, але з величезним ядерним арсеналом.
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24.02.2022 17:56 Ответить
воно наскільки сцикливе, те ****, що від ковіду среться, а так не воно ж воює, гинуть люди
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24.02.2022 18:06 Ответить
Хлопці на Зміїном герої, дай Боже їм протриматись!
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24.02.2022 17:46 Ответить
Остров весь в пещерах. У древних греков там был один из главных храмов, там много чего интересного, почитайте. Нашим ребятам есть где там укрыться.
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24.02.2022 17:46 Ответить
Печери карстові,вапняк.
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24.02.2022 17:52 Ответить
Ни шагу назад! Стоять до последнего!
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!
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24.02.2022 17:46 Ответить
Та все правильно ! А де ж наші "Нептуни" ???
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24.02.2022 17:47 Ответить
А де ж Нептуни? В асфальті.
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24.02.2022 17:47 Ответить
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24.02.2022 17:49 Ответить
Кацапєти там донбасят захищають?
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24.02.2022 17:52 Ответить
Где Нептуны.... неужели тоже разбомбили их... а ведь пафосно тренировались , сейчас они кстати и пригодились бы
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24.02.2022 17:53 Ответить
Если потерять Змеиный, то окажемся в морской блокаде, сдавать нельзя.
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24.02.2022 17:56 Ответить
Хлопці на Зміїному, ви - герої! Тримайтесь, уся Україна вас бачить!
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24.02.2022 18:02 Ответить
Ну і що зміниться з того. що ти правду написав?
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24.02.2022 18:19 Ответить
Змеиный это как бреская крепость в первые дни войны 1941, наш форпост на Черном море
и придется его удерживать от орков ребята его не сдадут.
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24.02.2022 18:48 Ответить
Как бл* можно было не прикрыть радары и просрать всё ПВО за полдня , если перд этим кричать У нас всё на кон роле ..мы готовы..разве так - к х**м готовятся, чтоб все радары дать загасить за полдня ?!
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24.02.2022 18:55 Ответить
Ти б мовчав,бо мудрі й тут є і вони ніколи не забудуть тих покидьків і ті держави.які у протистоянні мокшанії і України були на стороні мокшанії, Може б залізний купол зараз допоміг. чи ПЗРК, які заборонили Прибалтам нам передать, Тай німців згадать не гріх -у одній компанії, Вболівальники Бл"ДЬ.
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24.02.2022 19:48 Ответить
Та прикройте мужиков, власть їб¥чая, они же отрезаны на острове! Не бросайте своих!
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24.02.2022 19:19 Ответить
 
 