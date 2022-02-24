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Агрессор применил боевую авиацию по острову Змеиный. Пограничники и ВСУ держат оборону, - ГНСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Агрессор применил боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове Змеиный
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Ситуация по российскому вторжению. Агрессор применил боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове Змеиный. Также продолжаются обстрелы острова из корабельных вооружений. Пограничники и ВСУ держат оборону", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+52 Daro Doro
показать весь комментарий24.02.2022 17:31
+16 Аркадий Вольнов
показать весь комментарий24.02.2022 17:32
+16 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий24.02.2022 17:35
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Проте вже о 15:33 українські військові повернули контроль над Каховкою та Каховською ГЕС, повідомила комунікаційниця Страткому ЗСУ.
до того ж з ядерною кнопкою.
нормальна людина на посту президента могла така сказати пiд камери -"анi сдохнут, а ми в рай" ?
нормальна людина могла таке творити, як зараз, а до того в Грозному, в Грузii
в Сирii?
реiнкарцiя скаженого адольфа, але з величезним ядерним арсеналом.
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!
и придется его удерживать от орков ребята его не сдадут.