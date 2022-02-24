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Российские оккупанты сдаются в плен: "Этого никто не думал, что мы едем убивать"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Под Черниговом Вооруженным силам Украины сдался целый разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен.
Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады.
Старшина Буйничев Константин Сергеевич. 74 мотострелковая бригада, Кемеровская обл.
Обучение было в Ельне, вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будут возвращаться домой.
"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", - приводит Залужный слова захваченного врага.
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показать весь комментарий24.02.2022 18:06
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+40 буков
показать весь комментарий24.02.2022 18:07
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И пусть делают потом со мной что хотят...
Горите с*ки в аду. Зачем их в плен брать??????