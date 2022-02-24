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Российские оккупанты сдаются в плен: "Этого никто не думал, что мы едем убивать"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты сдаются в плен:

Под Черниговом Вооруженным силам Украины сдался целый разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен.

Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады.

Старшина Буйничев Константин Сергеевич. 74 мотострелковая бригада, Кемеровская обл.

Обучение было в Ельне, вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будут возвращаться домой.

"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", - приводит Залужный слова захваченного врага.

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Топ комментарии
+43
Ну і що з вами підарами робити, "не думав він бл".....
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24.02.2022 18:06
+43
как только в плен попали - так и "не думали что воевать идем"..
а до этого они что, не стреляли и не убивали?
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24.02.2022 18:12
+40
Не опускайтесь до їх рівня.
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24.02.2022 18:07
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Кацапи брешуть як дихають. Небеспечні люди, їх для треба обміну на наших полонених які в московії вже декілька років по зонам, та може і кримських татар теж - вони також українці.
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24.02.2022 22:10 Ответить
быдло
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24.02.2022 22:13 Ответить
дайте мне гранатомет на 5 минут. И я с ними поговорю.
И пусть делают потом со мной что хотят...
Горите с*ки в аду. Зачем их в плен брать??????
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24.02.2022 23:02 Ответить
Я дам вам парабеллум...(с)
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25.02.2022 00:22 Ответить
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