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ВСУ отбивают атаку россиян в районе Городни и Равнополья, - глава ОГА Чаус

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ отбивают атаку россиян в районе Городни и Равнополья, - глава ОГА Чаус

Недалеко от Чернигова около 15:30 24 февраля, шел бой украинских военнослужащих с российскими оккупантами.

Об этом "Суспільному" сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, бои ведутся на репкинском направлении. Подразделения ОК "Север" отражают атаки противника.

По словам секретаря Черниговского горсовета Александра Ломаки, звуки взрывов, которые слышны в Чернигове – это эхо со стороны Городни и Равнополья.

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Топ комментарии
+73
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24.02.2022 18:11
+45
кстати, практически весь ж*опоблок драпанул из Украины.. остались самые тупые
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24.02.2022 18:16
+37
При чому драпанув в гейропу ненависну, а не в скрєпну...
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24.02.2022 18:20
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24.02.2022 18:11 Ответить
о, чухня уже предлагает сдаться - давно морду ему били:

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24.02.2022 18:16 Ответить
кстати, практически весь ж*опоблок драпанул из Украины.. остались самые тупые
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24.02.2022 18:16 Ответить
При чому драпанув в гейропу ненависну, а не в скрєпну...
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24.02.2022 18:20 Ответить
Українці, а чого ще в шуфрича зуби не вибиті?
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24.02.2022 18:18 Ответить
На кол гниду!
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24.02.2022 19:42 Ответить
Он должен быть уничтожен по ст 111 ук Измена
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24.02.2022 18:18 Ответить
Мало йому Бутусов дав по пиці ,потрібно повторити !
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24.02.2022 18:21 Ответить
Зеленський на це не піде,-не дадуть.А отшуфрича пора ногою і не одною....
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24.02.2022 18:21 Ответить
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивамы, партновими, татаровими, єрмаки, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
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24.02.2022 18:24 Ответить
ВРЕМЯ КАЗНИТЬ МЕДВЕДЧУКА!!!
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24.02.2022 18:28 Ответить
надеюсь его таки пристрелят
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24.02.2022 18:31 Ответить
Взять суку и расстрелять по законам военного времени!
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24.02.2022 18:32 Ответить
5-я колонна врага до сих пор не уничтожена.
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24.02.2022 18:37 Ответить
Той хто каже, що треба домовлятися з ворогом, уже давно з ним домовився! Захар Беркут, Іван Франко.
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24.02.2022 18:43 Ответить
Ці гниди не мають права жити в Україні та й взагалі існувати на цім світі.
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24.02.2022 19:09 Ответить
слідом за гідністю завжди забирають хліб
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24.02.2022 19:43 Ответить
Спецназ і десантники -це 50тисяч вояків навчених по Натівських стандартах. Невже чекають темної пори, щоб пошматувати орків?
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24.02.2022 18:16 Ответить
навіть не сумніваюсь орки попалИ в Бандерівський АД
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24.02.2022 18:17 Ответить
Ракетами налякали, далі танки,які вже успішно знищуємо, піхоті без них тільки смерть світить
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24.02.2022 18:17 Ответить
Это и так ясно херачить всеми видами ору жия . Ночью палить тяжелую технику . не давать ни спать ни жрать -- УНИЧТОЖАТЬ
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24.02.2022 18:17 Ответить
Вночі вийдуть на полювання "Святі Байрактари"
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24.02.2022 18:21 Ответить
+++++++++++++++++++
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24.02.2022 18:22 Ответить
100% Ми переможемо головне битись
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24.02.2022 18:17 Ответить
Смерть цапам!
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24.02.2022 18:14 Ответить
Чому б не дати спробувати тому ж Брянську, як почуавє себе Чернігів?
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24.02.2022 18:15 Ответить
краще почати зачистку ордло
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24.02.2022 18:19 Ответить
Чим більше дохлих кацапів, тим краще. Відповідайте чим можете.
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24.02.2022 18:18 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 18:18 Ответить
Вставай країна рідная,
Вставай на смертний бій,
З рашистами огидними,
Убивцям протидій!

Хай ненавість шляхетная,
Мов хвиля, закипа!
Іде війна відвертая,
Свята наша війна!
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24.02.2022 18:18 Ответить
Дякую, бо часу на переклад не мав
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24.02.2022 18:30 Ответить
говорят в Гостомеле высадился десант с 20 вертолетов оккупантов,идет бой
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24.02.2022 18:20 Ответить
3 вертушки сбили, а десант перемололи артой.
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24.02.2022 18:21 Ответить
так это речь о том десанте который еще днем высаживалься? Я думал что они еще один высадили просто
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24.02.2022 18:22 Ответить
да, десант блоковано, Зеленський дав наказ на повне знищення блокованого десанту
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24.02.2022 18:22 Ответить
порохоботи!
пропоную перемир'я до Перемоги
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24.02.2022 18:20 Ответить
Тільки щоб це було справді - перемир'я . А то , сьогодні перемир'я , а вже завтра почнете знов штрикати , мовляв - а он ваш Петро , а Мальдіви , а ліпєцька хвабрика та ін муйня . .
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24.02.2022 18:33 Ответить
Ну пока то, о чём говорили называемые тобой "порохоботы", и произошло в абсолютной точности. Неплохо было бы принести извинения за свои высеры, и тогда не перемирие, а мир и не только до победы.
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24.02.2022 18:33 Ответить
Придуши спочатку Арахамію, а потім вже варнякай.Москалів все одно будемо нищити разом.
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24.02.2022 18:41 Ответить
Тримаєм стрій разом!
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24.02.2022 18:58 Ответить
Поки що відбились наші під Рівнопіллям, знищено 2 рашн танки. Рівнопілля це майже Чернігів.
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24.02.2022 18:23 Ответить
Хлопці тримайтеся. К цапов буде тільки одна хвиля. У них не має резервів, оскільки вони в Україну вели 40 відсотків свого бидла. Ще жодна країна не змогла захопити цілий народ. Кацапи буде вам п...зда як в Афгані. Навіть штати не змогли захопити цю країну. Не змогли ви уроди Грузію захопити, то і хер вам буде Україна. До речі Батальйон грузинів пробивається в Україну. Чечегам піста. Вибачте за мій хвранцузький.
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24.02.2022 18:24 Ответить
Не надо шапкозакидательства..резерва там масса..обьявят мобилизацию и завтра быдла нагонят валом..да это будет сырое мясо с улицы, с офисов..но резервы есть. Не забываем шо там 140млн упоротого вато скота помешанного на войне.
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24.02.2022 19:03 Ответить
не Україна до них прийшла - вони до України.
******* до останього чукотся в Україні!
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24.02.2022 18:24 Ответить
Походу уничтоженой техники орков счёт пошёл на десятки, а самих орков - уже сотни трупов.
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24.02.2022 18:25 Ответить
не понимаю что плешивый выродок хочет этим добится кроме ненависти ничего же не будет с нашей стороны
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24.02.2022 18:28 Ответить
Воно чує що скоро здохне і намагається забрати з собою побільше народу.
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24.02.2022 18:43 Ответить
представляете что у этого карлика кремлёвского в голове творится, на что он розчитывает что мы будет жить по его понятиям гопническим, что то я желающих не вижу вокруг себя
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24.02.2022 18:30 Ответить
А чому ОПЗЖопа ще не висить на стовпах?
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24.02.2022 18:31 Ответить
Нет, только расстрел за измену Родины и работу на врага по законам военного времени!
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24.02.2022 18:45 Ответить
А знаете, что самое интересное и стратегически полезное для ВСУ? Это то, что эти идиоты с настолько промытыми мозгами, что они реально верили в то, что их будут встречать, как освободителей с цветами, хлебом тд. и тп. Они думали, что будет как в Крыму. А им реально это вдалбливали в голову, ведь как-то ж надо было их мотивировать на вторжение!
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24.02.2022 18:39 Ответить
возле Глухова

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24.02.2022 18:41 Ответить
ТРИМАЙТЕСЬ, БРАТИ! ОРДА БУДЕ ЗНИЩЕНА!
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24.02.2022 18:50 Ответить
 
 