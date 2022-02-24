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ВСУ отбивают атаку россиян в районе Городни и Равнополья, - глава ОГА Чаус
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Недалеко от Чернигова около 15:30 24 февраля, шел бой украинских военнослужащих с российскими оккупантами.
Об этом "Суспільному" сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, бои ведутся на репкинском направлении. Подразделения ОК "Север" отражают атаки противника.
По словам секретаря Черниговского горсовета Александра Ломаки, звуки взрывов, которые слышны в Чернигове – это эхо со стороны Городни и Равнополья.
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+73 Максім ХОЙ 07fb0949
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+45 Scorpman Y
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це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивамы, партновими, татаровими, єрмаки, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Вставай на смертний бій,
З рашистами огидними,
Убивцям протидій!
Хай ненавість шляхетная,
Мов хвиля, закипа!
Іде війна відвертая,
Свята наша війна!
пропоную перемир'я до Перемоги
******* до останього чукотся в Україні!