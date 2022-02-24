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война (46726) Зеленский (16530) Россия (91250) санкции (10615)

Россия для мирового сообщества превращается в аналог так называемой "ДНР". Это – полная изоляция, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия для мирового сообщества превращается в аналог так называемой

Против России сегодня на фоне ее вторжения в Украину уже начали действовать санкции, наиболее мощные в мировой истории.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, вечером, 24 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что "Россия для мирового сообщества превращается сегодня в аналог так называемой "ДНР". "Это – полная изоляция", - подчеркнул президент.

"Я на постоянной связи с лидерами стран-партнеров и международных организаций. Россия уже начала получать первые санкции из большого пакета санкций, наиболее мощных в мировой истории. Никому не удастся убедить украинцев отдать свою свободу, свою независимость, свой суверенитет. Но, похоже, что российское руководство пытается сделать это за счет уничтожения потенциала их страны", - заявил Зеленский.

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"Мы подчеркиваем, что не Украина выбрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру", - подчеркнул Зеленский.
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Топ комментарии
+12
Почему еще не казнен мердтведчук, бойка и ребеновеч?
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24.02.2022 18:23
+4
Смерть цапам!
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24.02.2022 18:21
+4
Для українців парашка вже 8 років нацизди.
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24.02.2022 18:26
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Кстати чо там с транзитом по нашей ГТС? Где это уйобище социалистки витренчихи?
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24.02.2022 18:21 Ответить
Почему еще не казнен мердтведчук, бойка и ребеновеч?
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24.02.2022 18:23 Ответить
чЕСТНО Я Б ЭТОГО ВИТРЕНКУ ПОСАДИЛ БЫ НА СКАЛКУ ШО ТЕСТО РАСКАТЫВАТЬ. и ВЕРНУЛ БЫ ПРОФЕССИОНАЛА кОБОЛЕВА. бО ЭТО ПРОТСО ЖЕСТЬ, ЧТО БУДЕТ В БУДУЩЕМ...
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24.02.2022 18:27 Ответить
зелох встретился с шуфричем для обсуждения переговоров с рашкой..
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24.02.2022 18:26 Ответить
Во это в духе оманских переговоров ! А всё остальное спектакль для гоев Украины.
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24.02.2022 18:43 Ответить
зеЛох сел на свою любимую тему - снимать видосики по чужим текстам..
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24.02.2022 18:25 Ответить
Але Україна пропонує повернутися на шлях до миру ---- Только ультиматум вернуть все границы до 2014 года возврат Крыма тогда может о чем то можно поговорить
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24.02.2022 18:26 Ответить
если по 20 долл, то почему нет?
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24.02.2022 18:49 Ответить
Смерть цапам!
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24.02.2022 18:21 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 18:22 Ответить
Для українців парашка вже 8 років нацизди.
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24.02.2022 18:26 Ответить
Цитата В.О.Зеленського " Русские войска не пересекают границу с Украиной они просто отодвигают ее вперед . "
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24.02.2022 18:27 Ответить
Німці і італійці - шльондри.
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24.02.2022 18:28 Ответить
Белингкет пишет, что 18 ИЛ-76 вылетели из Пскова в сторону Киева. через час будут тут.
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24.02.2022 18:40 Ответить
надо достойно их встетить..огнём
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24.02.2022 18:47 Ответить
Володя, раньше я о тебе плохо думал. Извини
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24.02.2022 18:40 Ответить
Лучше бы сравнил с нацистской Германией.
И европейцам понятно, и немцам стыдно.
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24.02.2022 18:41 Ответить
Нет у нее пожизненное название ПУХУстан
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24.02.2022 18:45 Ответить
Зеля в этом квартале надеется ещё капитуляцию подписать?
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24.02.2022 18:46 Ответить
Ну а можно детали введённых санкций? Пока что только озабоченности. Это так знакомо...
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24.02.2022 18:46 Ответить
В Пскове находится военная часть российского десанта. Самолеты достигнут Киева в течение нескольких часов.

Из российского Пскова в направлении Киева в четверг, 24 февраля, вылетели 18 Ил-76 и будут там в течение часа. Об этом сообщил журналист Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на источники в правительстве Украины.
https://korrespondent.net/ukraine/4451105-v-storonu-kyeva-yz-rf-letiat-18-yl-76-smy
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24.02.2022 18:52 Ответить
Как же важно их сбить. Хоть половину, хоть треть
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24.02.2022 18:53 Ответить
Как тебе дороги с конвертами? Порох благим матом орал про финансирование армии и закупке оружия. В результате: "Ukraine doesn't have enough equipment to repel Russian attack", - Ukrainian diplomat says(Prystaiko ).
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24.02.2022 18:52 Ответить
Друзья, разгоняем на инете ярлыки для оккупантов, на русском, украинском, английском и других языках. Это известный факт, что ордынцы забордюръя придают огромное значение словам, которые их ранят очень сильно.

Примеры на русском: ПутлерРейх, РоэСэСкая Фальсификация, РоэСэСия... добавляйте свои и старайтесь связывать их с Гитлером и Третьим Рейхом, которых они ненавидят больше всего.

Теперь, на английском POOtlerReich, RuSSia, RuSSian Falsification... etc. Let's hurt them verbally!

У меня жена работает в мидиа и её коллеги приняли на ура POOtler, POOtlerReich, равно как и Putler, PutlerReich.
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24.02.2022 18:54 Ответить
Сейчас они готовят интересные картинки для запуска в американских медиа. Вот первая:

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24.02.2022 19:07 Ответить
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/708761250162198


гори гори кацап
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24.02.2022 18:54 Ответить
к сожалению, это видео из Сирии. Я его твиттил в твиттере - его удалили. Хз как, просо твитт пропал.
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24.02.2022 18:59 Ответить
Придністров'я заблоковано?
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24.02.2022 18:58 Ответить
Надо наладить производство туалетной бумаги с изображением Путлера. Отныне каждый украинец (и не только украинец) должен получать двойное удовольствие от справления большой нужды.
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24.02.2022 19:29 Ответить
 
 