Россия для мирового сообщества превращается в аналог так называемой "ДНР". Это – полная изоляция, - Зеленский
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Против России сегодня на фоне ее вторжения в Украину уже начали действовать санкции, наиболее мощные в мировой истории.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, вечером, 24 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что "Россия для мирового сообщества превращается сегодня в аналог так называемой "ДНР". "Это – полная изоляция", - подчеркнул президент.
"Я на постоянной связи с лидерами стран-партнеров и международных организаций. Россия уже начала получать первые санкции из большого пакета санкций, наиболее мощных в мировой истории. Никому не удастся убедить украинцев отдать свою свободу, свою независимость, свой суверенитет. Но, похоже, что российское руководство пытается сделать это за счет уничтожения потенциала их страны", - заявил Зеленский.
"Мы подчеркиваем, что не Украина выбрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру", - подчеркнул Зеленский.
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Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
И европейцам понятно, и немцам стыдно.
Из российского Пскова в направлении Киева в четверг, 24 февраля, вылетели 18 Ил-76 и будут там в течение часа. Об этом сообщил журналист Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на источники в правительстве Украины.
https://korrespondent.net/ukraine/4451105-v-storonu-kyeva-yz-rf-letiat-18-yl-76-smy
Примеры на русском: ПутлерРейх, РоэСэСкая Фальсификация, РоэСэСия... добавляйте свои и старайтесь связывать их с Гитлером и Третьим Рейхом, которых они ненавидят больше всего.
Теперь, на английском POOtlerReich, RuSSia, RuSSian Falsification... etc. Let's hurt them verbally!
У меня жена работает в мидиа и её коллеги приняли на ура POOtler, POOtlerReich, равно как и Putler, PutlerReich.
гори гори кацап