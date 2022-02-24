Россия для мирового сообщества превращается в аналог так называемой "ДНР". Это – полная изоляция, - Зеленский

Против России сегодня на фоне ее вторжения в Украину уже начали действовать санкции, наиболее мощные в мировой истории.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, вечером, 24 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что "Россия для мирового сообщества превращается сегодня в аналог так называемой "ДНР". "Это – полная изоляция", - подчеркнул президент.

"Я на постоянной связи с лидерами стран-партнеров и международных организаций. Россия уже начала получать первые санкции из большого пакета санкций, наиболее мощных в мировой истории. Никому не удастся убедить украинцев отдать свою свободу, свою независимость, свой суверенитет. Но, похоже, что российское руководство пытается сделать это за счет уничтожения потенциала их страны", - заявил Зеленский.

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"Мы подчеркиваем, что не Украина выбрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру", - подчеркнул Зеленский.