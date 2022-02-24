Оперативная информация Министерства обороны Украины по состоянию на 17:00. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативная информация Министерства обороны Украины по состоянию на 17:00 по российскому вторжению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны .
'"По состоянию на 17:00 24 февраля противник продолжает агрессивные действия по всей линии общей границы.
С аэродромов Республики Беларусь выполняет демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы.
На Северщине противник остановлен по реке Уж в районах Большие Осняки, Равнополье, ведется танковый бой.
Подразделения первой отдельной танковой бригады Вооруженных Сил Украины в районе Батурина и на окраине Чернигова остановили колонны бронированной техники врага.
Противник предпринял попытку высадки тактического десанта вдоль киевского водохранилища.
20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель. Ведется бой.
Национальная Гвардия Украины вступила в сражение в районе города Припять. Противник высадил тактический десант в Бессарабском и Таврическом операционных районах.
После неудачной попытки высадки десанта и неудачного ракетного удара вражеский ракетный крейсер "Москва" начал обстрел острова Змеиный.
Смешанная колонна техники до 300 единиц приблизилась к населенному пункту Конотоп. Механизированные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой. Войска противника остановлены в районах населенных пунктов Гремяч и Кролевец.
В донецком оперативном районе защитники Украины восстановили положение по всей линии столкновения. Ведутся бои в направлении Мариуполя.
Силами группировки войск "Юг" организована оборона Мелитополя и ведется оборонная операция по рубежу населенных пунктов Абрикосовка, Рыково, Азов", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
бомбят возле моста
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
"20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі Гостомель. Ведеться бій. Джерело: https://censor.net/ua/n3318834
Про 34 вертолета ранее тоже украинские источники говорили.
Вставай країна рідная,
Вставай на смертний бій,
З рашистами огидними,
Убивцям протидій!
Хай ненавість шляхетная,
Мов хвиля, закипа!
Іде війна відвертая,
Свята наша війна!
ця війна давно планувалась.
для того і північний поток2 будували.