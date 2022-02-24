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Новости Война в Украине
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Оперативная информация Министерства обороны Украины по состоянию на 17:00. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная информация Министерства обороны Украины по состоянию на 17:00 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

​'"По состоянию на 17:00 24 февраля противник продолжает агрессивные действия по всей линии общей границы.

С аэродромов Республики Беларусь выполняет демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы.

На Северщине противник остановлен по реке Уж в районах Большие Осняки, Равнополье, ведется танковый бой.

Подразделения первой отдельной танковой бригады Вооруженных Сил Украины в районе Батурина и на окраине Чернигова остановили колонны бронированной техники врага.

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Противник предпринял попытку высадки тактического десанта вдоль киевского водохранилища.

20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель. Ведется бой.

Национальная Гвардия Украины вступила в сражение в районе города Припять. Противник высадил тактический десант в Бессарабском и Таврическом операционных районах.

После неудачной попытки высадки десанта и неудачного ракетного удара вражеский ракетный крейсер "Москва" начал обстрел острова Змеиный.

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Смешанная колонна техники до 300 единиц приблизилась к населенному пункту Конотоп. Механизированные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой. Войска противника остановлены в районах населенных пунктов Гремяч и Кролевец.

В донецком оперативном районе защитники Украины восстановили положение по всей линии столкновения. Ведутся бои в направлении Мариуполя.

Силами группировки войск "Юг" организована оборона Мелитополя и ведется оборонная операция по рубежу населенных пунктов Абрикосовка, Рыково, Азов", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+26
Херачте кацапов со всего оружия что есть.
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24.02.2022 18:32
+22
нужно покончить с этой преднестровской ****** раз и на всегда, чтоб на югозападе больше не было угроз!!!
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24.02.2022 18:36
+17
Про Херсон би ще щось почути.
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24.02.2022 18:31
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Про Херсон би ще щось почути.
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24.02.2022 18:31 Ответить
Бої біля мосту на околиці. Знайомий на правий берег тільки катером зміг.
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24.02.2022 18:38 Ответить
под Херсоном СОТНИ танков, это направление надо срочно затыкать, иначе дойдут до Николаева и отрежут от моря
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24.02.2022 18:45 Ответить
идет бой за Берислав,в Херсоне тихо.Свежая инфа от подруги.
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24.02.2022 18:38 Ответить
В самом Херсоне тихо. Я сейчас в нем. Ранее сообщалось о боях в пригороде. С утра были хорошо слышны обстрелы военной части, расположенной под Херсоном.
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24.02.2022 18:41 Ответить
нет,только что сестра звонила возле консервного живёт
бомбят возле моста
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24.02.2022 18:44 Ответить
подруга живет на таврике,там было тихо.Орки часть пошли на николаев через обьезд,а часть прорывается в Берислав
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24.02.2022 19:01 Ответить
Может блок-посты поставить на вьездах в города?
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24.02.2022 19:01 Ответить
Від Криму до Херсона близько 130 км. Як танки, могли там опинитися протягом одного дня? І як вони на дамбу без жодного пострілу потрапили? Де були Джавеліни, де Байрактари, де там був хоча б один пістолет? Таке враження, що всі "захисники" або самі в окупанти записалися, або вже в Польщі серед біженців.
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24.02.2022 19:19 Ответить
а херсон
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24.02.2022 18:31 Ответить
Херачте кацапов со всего оружия что есть.
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24.02.2022 18:32 Ответить
А Сумы, Ахтырка, Ромны? Давайте же полную информацию!
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24.02.2022 18:34 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 18:34 Ответить
Херсон не понятно, инфа противоречивая, Дайте правду
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24.02.2022 18:34 Ответить
як під гостомелем тільки три вертушки збили а решта пройшли?
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24.02.2022 18:35 Ответить
Так их там было по разным данным то ли 20 то ли все 34.
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24.02.2022 19:02 Ответить
Так это ж "Міністерства оборони України станом на 17:00" заявляет:
"20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі Гостомель. Ведеться бій.​ Джерело: https://censor.net/ua/n3318834

Про 34 вертолета ранее тоже украинские источники говорили.
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24.02.2022 19:07 Ответить
Предне факинг стровье нужно стретеь вообще к членам собачим, что бы Молодоване ******** свободно и помогали нам в будущем. Смерть ПМРовцам!!!!
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24.02.2022 18:35 Ответить
нужно покончить с этой преднестровской ****** раз и на всегда, чтоб на югозападе больше не было угроз!!!
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24.02.2022 18:36 Ответить
нужно корчинскому сказать спасибо шо воевал с кацапами против молдовы ! а теперь он великий поцриот !
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24.02.2022 19:39 Ответить
Давно пора! Утром пол К;ишинева слышали то ли взрывы, то ли еще что, до Украины далеко, 170 км от нас, взрывы не должны были быть слышны, а, значит, это, ****, "миротворцы" из Приднестровья херачили ракетами по Николаевской и Одесской областям.
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24.02.2022 19:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rehHkAwy0S8
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24.02.2022 19:16 Ответить
Да нет у них там ракет. Там, вообще, солдатами местные служат по контракту, а офицеров посменно самолетами через Кишиневский аэропорт возят.
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24.02.2022 19:29 Ответить
Российских военных посылают в радиоактивную зону возле ЧАЭС.
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24.02.2022 18:35 Ответить
Был я в той зоне. Нет там уже особой радиации. Даже в 10-километровой зоне.
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24.02.2022 19:03 Ответить
Константин См

Вставай країна рідная,
Вставай на смертний бій,
З рашистами огидними,
Убивцям протидій!

Хай ненавість шляхетная,
Мов хвиля, закипа!
Іде війна відвертая,
Свята наша війна!
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24.02.2022 18:35 Ответить
кстаті, асфальтну дорогу по білорусі вздовж українського кордону росія вже пару років назад побудувала.

ця війна давно планувалась.

для того і північний поток2 будували.
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24.02.2022 18:37 Ответить
Херачте путинскую сволочь
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24.02.2022 18:38 Ответить
Господи,якщо ти є,дай сили нашим рідним святим воїнам,благаю тебе!Слава Україні!!!
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24.02.2022 18:47 Ответить
из пскова летят десантные самалёты на Киев. Грозев написал, их нужно встретить.
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24.02.2022 18:58 Ответить
А Грозев не посоветовал чем? Может отравленной пишущей ручкой?
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24.02.2022 19:08 Ответить
Самое правильное эти ИЛ-76 сбить нафуй! Хотя бы 2-3 штуки....
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24.02.2022 19:58 Ответить
договоритесь с Молдовой -раздавите Приднестровье -тыл будет чистый
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24.02.2022 18:59 Ответить
Запорізька область!!! По Кирилівській трасі біля Якиміаки, пройшла колона орків десь 40-50 одиниць. Було видно по камерам спостереження
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24.02.2022 19:16 Ответить
Там в Кирилловке вообще все открыто , заходи не хочу! Пппц
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24.02.2022 19:47 Ответить
za perviy den u roissii 100-120 bezvozvratnix poter licnoqo sostava i v poryadke 40-50 edinis boevoy i druqoy texniki. SLAVA UKRAINE! SLAVA GEROYAM!
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24.02.2022 19:50 Ответить
А где наши ракеты НЕПТУН? Почему москальске ржавое корыто "Москва" еще плавает????
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24.02.2022 19:57 Ответить
smert okupantam i nikakix plienyx
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24.02.2022 20:01 Ответить
 
 