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Новости Война в Украине
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США считают, что Россия атакует Киев, чтобы сбросить и заменить руководство Украины, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США считают, что Россия атакует Киев, чтобы сбросить и заменить руководство Украины, - Reuters

США считают, что вторжение России в Украину направлено на то, чтобы "обезглавить" украинское правительство и установить собственное управление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Как заявил в четверг высокопоставленный представитель министерства обороны США агентству Reuters, именно поэтому одно из трех основных направлений российского наступления направлено на Киев.

"По нашим оценкам, у них есть все намерения фактически обезглавить правительство и установить свой собственный метод управления, что объяснило бы эти ранние шаги", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Читайте также: США и их союзники ответят на нападение России на Украину, - Байден
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Топ комментарии
+50
якщо зайдуть у Київ тот тут їм и ***** прийде, ляжуть суки всі, кияни їх зустрінуть градом з куль та коктейлів молотова, я особито 30 літрів бензину вже злив з авто у каністру, пляшки маю. ***** русні у Києві прийде .....
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24.02.2022 18:41
+30
Чому до цього часу не знищене все проросійське політичне кодло?!
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24.02.2022 18:40
+21
Во первых не получится , а во вторых это ничего не изменит, все равно кацапам кирдык...
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24.02.2022 18:41
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Кому ця шмаркля треба як не самому Путлеру ?
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24.02.2022 18:40 Ответить
А що утримання києва автоматично зробить якогось дебіла президентом?
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24.02.2022 18:40 Ответить
Каким бы Зеля не был дебилом, его выбрали на свободных демократический выборах и легитимности у него в разы больше, чем у поехавшего головой плешивого кремлевского фюрера, который уже почти четверть века своей дряблой жопой на троне сидит, сам себя избирает и даже конституцию на пеньках по себя переписывает, чтобы еще посидеть.
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24.02.2022 19:41 Ответить
Мураев, ау? Ты живой?
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24.02.2022 18:40 Ответить
притих, чекає коли свої підійдуть
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24.02.2022 18:54 Ответить
Живой, и консультируется с Шуфричем, как надо правильно получать люлей.
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24.02.2022 19:13 Ответить
На путю!
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24.02.2022 18:40 Ответить
Чому до цього часу не знищене все проросійське політичне кодло?!
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24.02.2022 18:40 Ответить
ермака поставят или татарова?
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24.02.2022 18:41 Ответить
Киву
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24.02.2022 18:51 Ответить
якщо зайдуть у Київ тот тут їм и ***** прийде, ляжуть суки всі, кияни їх зустрінуть градом з куль та коктейлів молотова, я особито 30 літрів бензину вже злив з авто у каністру, пляшки маю. ***** русні у Києві прийде .....
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24.02.2022 18:41 Ответить
Только действуй максимально осторожно, уверен эти ******** попробуют открыть огонь.
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24.02.2022 18:44 Ответить
Ми готові. І не сидимо без діла.
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24.02.2022 19:17 Ответить
Здохніть, кацапи.
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24.02.2022 18:41 Ответить
Во первых не получится , а во вторых это ничего не изменит, все равно кацапам кирдык...
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24.02.2022 18:41 Ответить
18:37 Журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев сообщил со ссылкой на источники в украинском правительстве, что из российского Пскова в направлении Киева вылетели 18 Ил-76 и будут на месте в течение часа.
Треба правильно зустріти мерзоту.
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24.02.2022 18:42 Ответить
і не так як в гостомелі бо буде гірше
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24.02.2022 18:45 Ответить
ІЛ-76 в кукурудзу не сяде.
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24.02.2022 18:45 Ответить
з парашутами можуть викидати
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24.02.2022 18:47 Ответить
Хіба що, вони настільки придурки що десентом в пару тисяч розраховують Київ взяти?
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24.02.2022 18:49 Ответить
зато шуму нароблять. паніка, дезорганізація, думаю їх ціль урядові квартали
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24.02.2022 18:53 Ответить
ППО спрацює досконало, для цього його і використають.
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24.02.2022 18:53 Ответить
є сумний приклад гостомель з 20 вертушок три збили
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24.02.2022 18:54 Ответить
Там були вертольоти, а вони ідуть низько їх пво не бачить. А ил так низько не зможе
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24.02.2022 18:56 Ответить
я звичайно диванний іксперт але атаку таки проморгали.
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24.02.2022 18:59 Ответить
15 відсотків збили одразу, русню размолотили, залишки ховаються в лісі, не дуже вдала операція.
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24.02.2022 18:58 Ответить
стрілкотню артою приголубили. так виглядає аеродром не прикривався всякими шилками і тп. для мене диванного експерта виглядає як відсутність розвідданих, просто проморгали
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24.02.2022 19:01 Ответить
без
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24.02.2022 19:09 Ответить
Научатся прыгать так, тогда и парашюты выдадут.
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24.02.2022 19:14 Ответить
До речі, а де наші пташки? Літають, чи ні
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24.02.2022 18:50 Ответить
Тільки що, пролетів український винищувач в бік Гостомеля О вже другий полетів
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24.02.2022 18:58 Ответить
Не пишить про пересування.

Це - наказ керівництва ЗСУ.
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24.02.2022 19:45 Ответить
Ну вони й так самі бачать де літають наші літаки, написав для заспокоєння інших форумчан, а про пересування техніки писати не чого не буду.
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24.02.2022 19:59 Ответить
ще може бути одна ціль.

В Україні вже зарплати зрівнялись з росіськими. І в Україні 500$ і в росії 500$. В росії, яка продає повно нафти і газу!

він хоче нанести великий урон економіці України, щоб нас відкинути назад в економічному розвитку, щоб ми змушені були мільярди доларів потратити на відбудовування об'єктів, і щоб рівень життя в Україні впав.
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24.02.2022 18:42 Ответить
Де це в Україні такі зарплати в 500 баксів?
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24.02.2022 18:54 Ответить
та даже в атб!!!
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24.02.2022 19:00 Ответить
Ну хіба що в менеджерів і то в Кііві...
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24.02.2022 19:02 Ответить
Будівельники менше ніж 24 тис. грн. нормальні не працюють в Україні.
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24.02.2022 19:42 Ответить
8500 чистими в мене , медсфера
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24.02.2022 20:48 Ответить
Млять ну украдут или грохнут Зеленского, есть четкая процедура кто следующий. Это не Московия,убери ***** и вся цепочка управления посыпается.
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24.02.2022 18:42 Ответить
Есть там у них процедура, они по методичкам из начала прошлого века до сих пор работают.
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24.02.2022 18:44 Ответить
А где там в этом алгоритме задействована золотая табакерка по голове ?
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24.02.2022 18:57 Ответить
українці не це хочуть почути.
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24.02.2022 18:43 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 18:43 Ответить
Так что, санкции гремучие не надо вводить? Скоро сутки, а где санкции?
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24.02.2022 18:45 Ответить
Уряд Президент Рада может быть эвакуирована в Ужгород.. там реально за 3 суток возвести городок причем с разрешения Словакии..... на аэродроме... а заходят все самолеты со словацкой стороны разместить всю нашу власть вот будет интересно- на аэродроме можно поставить пару НАТОвских самолетов.. и все лететь до Ужгорода далековато обстреливать через Молдову стремно.. и Киеву была бы облегчение если цель россиян-- власть в Киеве надо убрать власть из Киева... ради людей
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24.02.2022 18:45 Ответить
Цель россиян - уничтожение украинской государственности.
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24.02.2022 18:51 Ответить
и как влияет государственность страны на эвакуацию правительства История особенно Второй Мировой войны знает множество примеров правительство в изгнании эвакуации даже в иной стране...
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24.02.2022 19:00 Ответить
Я не местный, ты пророссийский тролль или просто глупый? Вот Тихановская царстувует где-то в Литве или Латвии. Много проку от нее там для Беларуси?
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24.02.2022 18:52 Ответить
Поки є живим хоч один українець - Україна не буде переможена! Смерть ворогам!
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24.02.2022 18:46 Ответить
Питання -- чому так лего випустили орків з Криму? Колони русні спокійно пересуваються, стоять, ніхто їх не атакує. Де *** ці всі Байрактари, Вільхи, Нептуни?Коли русня зайшла в Грозний, там їх і поховали, а Суми просто здали.
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24.02.2022 18:47 Ответить
Отныне думаю стоит доверять только разведданным США (во всем остальном тоже).Конченые зеленые генералы полгода расказывали что все хорошо и не видели кацапов под боком.
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24.02.2022 18:48 Ответить
Навіщо вважати, якщо ***** відкритим текстом сказав, що його мета знищення державності України, повне роззброєння до рівня колонії, а це означає, що буде призначено московського гауляйтера.
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24.02.2022 18:48 Ответить
Що б фашисто-нацист не говорив, а він не владу хоче поміняти, а знищити Україну як державу.
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24.02.2022 18:48 Ответить
В 3,5 мільйонному місті не знайшлось 100 тис. захисників міста? Це позор!!!
На Київ вже летять 17 літаків з псковським десантом, будуть через годину! Їх можна покрошити в ноль але схоже київляни лише на рузьком уміють патякати!
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24.02.2022 18:49 Ответить
Після вашого коменту зрозуміло що у вас два нуля, ну летять 2000 трупів і що?
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24.02.2022 18:53 Ответить
Це помилка. В Україні кожна сосна та смерека для них буде небезпечна. Українцям як що чесно пох.уй завжди було хто при владі. Ми генетично будь яку владу не любимо. Але коли треба ми разом, разом будь з ким в ім'я України. Окрім шуфричів всяких. До речі чому вони не в тюрмі?
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24.02.2022 18:49 Ответить
Сомнительно, что Зеленский не устраивает Путина, увы, Зеленский и Янукович, близнецы-братья!
Большего вреда обороноспособности Украине, нанесенных этими горе-президентами, трудно себе представить.
Увы, вместо Президента Зеленского, может быть, только, Порошенко..
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24.02.2022 18:57 Ответить
Если бы устраивал, то Пуй не напал бы. Давай писи Зели и Пороха будем измерять после войны.
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24.02.2022 19:04 Ответить
Так сказали б - ми б їм цих виродків і так віддали б всіх.
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24.02.2022 18:58 Ответить
Цари хочуть створити нову типу "владу спасіння"в яку війдуть різні Медведчук, мураєви та ін. ********, оголосити існуючу владу нелегітимною, або знищити її, а потім ті ****** попросять у царів офіційної допомоги для урегулювання ситуації на всій території України і введення миротворців, суди над патріотами
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24.02.2022 18:59 Ответить
Цапи т9 глючить
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24.02.2022 19:00 Ответить
Тільки що, пролетів український винищувач в бік Гостомеля О вже другий полетів.
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24.02.2022 18:59 Ответить
U as idjot protesti i po mnogim kanala, spashivajet narod, pochemu ne pomogajet NATO, tak chto podozjmjom i cherez 3-4 dnja budem vmeste ipashitj rusnju. Derzhites poka mi kak tormoza sobirajemsia.
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24.02.2022 19:03 Ответить
Поэтому всё ОПЗЖ должно быть давно арестовано
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24.02.2022 19:05 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/24/7325514/
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24.02.2022 19:06 Ответить
А КСТАТІ!!! де ****** Дерьмак!!!??? ніхто не цікавився?
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24.02.2022 19:07 Ответить
Київ треба москалям взяти це однозначно. Тільки тоді керівництво держави міняти не треба буде. Клоун і ко на все будуть згодні.
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24.02.2022 19:17 Ответить
эти кацапские ****** не понимают что УКРАИНЦЫ все погибнут но не будут жить рабами,не станут кацапами!
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24.02.2022 19:25 Ответить
Он случайно Киев с Кабулом не перепутал?
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24.02.2022 19:28 Ответить
Где стингеры нужно всего 17-ть штук Если их всех ********* в воздухе , война остановиться на долго , если не на совсем
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24.02.2022 19:45 Ответить
Стінгери там, де ваша про, ******** купол...))
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24.02.2022 20:20 Ответить
Сьогодні з власного спілкування з знайомими з ерефії, плани повністю захопити владу в Україні.
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24.02.2022 19:58 Ответить
Саме смішне те що українці цю владу ще і обирати будуть, па всєм международним стандартам...
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24.02.2022 20:23 Ответить
Важко їм буде, росіянам.
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24.02.2022 20:30 Ответить
Нічого подібного! Замах на життя держави Україна, як і 100 років назад.
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24.02.2022 20:05 Ответить
Неужели . А мы думали они идут Киевского торта поесть....
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24.02.2022 20:10 Ответить
Та ви шо?) машу єфрасініну кладіть презедентом) буде ліпша за цього...
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24.02.2022 20:17 Ответить
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24.02.2022 20:40 Ответить
Браття, Захід нам буде допомагати, якщо ми будемо самі будемо протистояти загарбникам.
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24.02.2022 20:49 Ответить
 
 