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США считают, что Россия атакует Киев, чтобы сбросить и заменить руководство Украины, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США считают, что вторжение России в Украину направлено на то, чтобы "обезглавить" украинское правительство и установить собственное управление.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Как заявил в четверг высокопоставленный представитель министерства обороны США агентству Reuters, именно поэтому одно из трех основных направлений российского наступления направлено на Киев.
"По нашим оценкам, у них есть все намерения фактически обезглавить правительство и установить свой собственный метод управления, что объяснило бы эти ранние шаги", - сказал чиновник на условиях анонимности.
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Треба правильно зустріти мерзоту.
Це - наказ керівництва ЗСУ.
В Україні вже зарплати зрівнялись з росіськими. І в Україні 500$ і в росії 500$. В росії, яка продає повно нафти і газу!
він хоче нанести великий урон економіці України, щоб нас відкинути назад в економічному розвитку, щоб ми змушені були мільярди доларів потратити на відбудовування об'єктів, і щоб рівень життя в Україні впав.
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
На Київ вже летять 17 літаків з псковським десантом, будуть через годину! Їх можна покрошити в ноль але схоже київляни лише на рузьком уміють патякати!
Большего вреда обороноспособности Украине, нанесенных этими горе-президентами, трудно себе представить.
Увы, вместо Президента Зеленского, может быть, только, Порошенко..