Попытка прорыва российских оккупантов в районе Пищевика на Донбассе провалилась, - штаб ООС
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По состоянию на 18:00 со стороны вооруженных сил РФ продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. Попытка прорыва россиян в районе Пищевика провалилась.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В районе населенного пункта Пищевик попытка прорыва российских оккупационных войск завершилась неудачей. Враг отступил с потерями. Украинские военнослужащие уничтожили 4 танка противника".
Населённый пункт Счастье находится под контролем наших защитников.
Объединенные силы уверенно удерживают собственные позиции и дают достойный отпор захватчикам".
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не візьмуть і навіть не оточать
сейчас туда прибудут большие российские транспортные военные самолеты и высадится десант.
их главная цель - атака на киев, уничтожение властей.
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Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
«Вы прийшли на нашу землю. Положите семечки себе в карманы, чтобы когда вас убьют проросли подсонухи !!!!», - сказала окупанту жінка.
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