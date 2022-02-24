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Попытка прорыва российских оккупантов в районе Пищевика на Донбассе провалилась, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Попытка прорыва российских оккупантов в районе Пищевика на Донбассе провалилась, - штаб ООС

По состоянию на 18:00 со стороны вооруженных сил РФ продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. Попытка прорыва россиян в районе Пищевика провалилась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В районе населенного пункта Пищевик попытка прорыва российских оккупационных войск завершилась неудачей. Враг отступил с потерями. Украинские военнослужащие уничтожили 4 танка противника".

Населённый пункт Счастье находится под контролем наших защитников.

Объединенные силы уверенно удерживают собственные позиции и дают достойный отпор захватчикам".

Читайте также: В районе н.п. Пищевик идут ожесточенные бои: войска РФ пытаются прорвать оборону, применив 16 танков, три уже уничтожены, - штаб ООС
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Топ комментарии
+19
Молодцы!
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24.02.2022 19:23
+14
ЗСУ-ПОВНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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24.02.2022 19:24
+11
.
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24.02.2022 19:31
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Молодцы!
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24.02.2022 19:23 Ответить
Переможем !
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24.02.2022 19:24 Ответить
Дай Боже!
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24.02.2022 19:25 Ответить
Вы епть что там с Гостомелем? Слышно работающую авиацию оттуда.
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24.02.2022 19:24 Ответить
спасибо за хорошие новости
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24.02.2022 19:24 Ответить
ЗСУ-ПОВНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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24.02.2022 19:24 Ответить
не бздо!
не візьмуть і навіть не оточать
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24.02.2022 19:45 Ответить
Боже, бережи наших захисників!! Молимось за них. ПОВЕРТАЙТЕСЬ ЖИВИМИ!!!
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24.02.2022 19:25 Ответить
Смерть цапам!
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24.02.2022 19:25 Ответить
это капец. как можно было отдать аэропорт под Киевом, Гостемель.

сейчас туда прибудут большие российские транспортные военные самолеты и высадится десант.

их главная цель - атака на киев, уничтожение властей.
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24.02.2022 19:26 Ответить
аеродром розбитий артою, кацапи розбіглись по лісах
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24.02.2022 19:44 Ответить
Эти оккупантские долбоебы решили захватить чернобыльскую АЭС

Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС - Офис президента
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24.02.2022 19:26 Ответить
Чернобыль это ядерная угроза Киеву

"грязная тактическая ядерная бомба" при попутном ветре
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24.02.2022 19:48 Ответить
.
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24.02.2022 19:31 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 19:33 Ответить
Хлопці - звірі. Саме за Донбас (український) я був спокійний. Героям слава!
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24.02.2022 19:46 Ответить
Російські окупанти захопили Генічеськ Херсонської області. Місцеве населення зустріло «руський» мир вороже. Одна з місцевих жительок намагалася достукатися до свідомості одного з окупантів.

«Вы прийшли на нашу землю. Положите семечки себе в карманы, чтобы когда вас убьют проросли подсонухи !!!!», - сказала окупанту жінка.

https://t.me/odessa_info01/17637
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24.02.2022 19:50 Ответить
Если увидите такие знаки на дороге, уничтожайте их. Это сигнальная разметка рашистов

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24.02.2022 20:01 Ответить
подробности по ссылке
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/290617449836920
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24.02.2022 20:01 Ответить
На Донбасі наші хлопці добре окопалися, хрен вибєш. А от по інших напрямках не готові укріплення.
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24.02.2022 20:06 Ответить
Не волнуйтесь. Это не на долго. Отдадут и Пищевик и все остальное под управление ДНР и ЛНР
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24.02.2022 20:33 Ответить
 
 