Попытка прорыва российских оккупантов в районе Пищевика на Донбассе провалилась, - штаб ООС

По состоянию на 18:00 со стороны вооруженных сил РФ продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. Попытка прорыва россиян в районе Пищевика провалилась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В районе населенного пункта Пищевик попытка прорыва российских оккупационных войск завершилась неудачей. Враг отступил с потерями. Украинские военнослужащие уничтожили 4 танка противника".

Населённый пункт Счастье находится под контролем наших защитников.

Объединенные силы уверенно удерживают собственные позиции и дают достойный отпор захватчикам".

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