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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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Полиция Киевщины показала знаки, используемые диверсантами для информирования армии РФ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Национальная полиция показала образцы знаков, используемых диверсантами для информирования русских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевщины.

Полиция Киевщины показала знаки, используемые диверсантами для информирования армии РФ 01

"Уважаемые граждане, это знаки для информирования русских войск, в том числе и ночью!"

Полиция Киевщины показала знаки, используемые диверсантами для информирования армии РФ 02

Призываем вас быть внимательными и обязательно уничтожать соответствующие отметки на дорогах и объектах инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Полиция Киевщины показала знаки, используемые диверсантами для информирования армии РФ 03
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Топ комментарии
+94
И расстреливайте тех, кто эти знаки наносит.
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24.02.2022 19:26
+80
Можно начать с этих. Не проходите мимо и не упускайте возможность отомстить
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24.02.2022 19:33
+24
Думаю , уважаемый админ простит полное название ***** .

не надо стесняться
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24.02.2022 19:32
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И расстреливайте тех, кто эти знаки наносит.
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24.02.2022 19:26 Ответить
Можно начать с этих. Не проходите мимо и не упускайте возможность отомстить
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24.02.2022 19:33 Ответить
Гниду в белой рубахе надо на британский флаг порвать.
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24.02.2022 19:57 Ответить
Он только шут.
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24.02.2022 21:57 Ответить
Думаю, що з настанням темноти, настане основна фаза вторгнення Орди:

- сухопутна (танки+мотопіхота) операція Орди активізується з настанням темноти... на безлісових участках України. Тому необхідно їх "рясно" замінувати.
Хоча вже й не дивно, що до цього не організовано "ЗЕ-генералісимумом з його "багратіонами"", підриву (чи любого іншого виду знищення) всього двох, повторюю ДВОХ!!!, мостових переходів з Криму ... через які ввійшли сили окупантів, які вже сіють руїни на Херсонщині!

-здійсниться Ордою і масована повітряно-десантна операція... можливий і морський десант...

- чисто піхотна фаза вторгнення - на лісових частинах кордону (особливо з Білорусі). Тому їх якомога густіше слід "заплести" ще й мінними розтяжками

-В середині України. Вночі мають активізуватися з терактами в містах та їх околицях проти військової, владної інфраструктури ординські ДРГ ( бази їх дислокації і закладки арсеналів зброї, в ОСНОВНОМУ - в храмах, які "орендує" в України УПЦ МП). Тому, вже зараз -необхідна їх превентивна нейтралізація силами та засобами Нацполіції та СБУ.

-видати військовикам тероборони не лише автомати, а й переносні протитанкові пускові установки, які надала нам Англія (ПТРК NLAW)

Де "Нептуни" і "Байрактари"? Чому немає жодного повідомлення про їх смертельні удари?

Бо сьогоішня операція Орди зі вторгненням носить ЛИШЕ характер розвідки- боєм, коригування "пристрілки" на місцевості. Основне вторгнення - попереду!

О'Кей... зупинюся... - благо, що бардак в Ординських головорізів - ще більший...
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24.02.2022 19:34 Ответить
Через Суми іде броня. Пів години назад телефонували.
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24.02.2022 21:36 Ответить
Так. Але перед тим нанести той знак на всі груди. Щоб не промахнутися.
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24.02.2022 20:10 Ответить
Потрібно писати у відповідь-путін ***...о
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24.02.2022 19:26 Ответить
Думаю , уважаемый админ простит полное название ***** .

не надо стесняться
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24.02.2022 19:32 Ответить
Яка ж це назва?? Це прізвище!
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24.02.2022 19:36 Ответить
це должность )))
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24.02.2022 19:54 Ответить
я так писал - уже, пока что все ОК, и с другой стороны - это же его имя, но же *****!
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24.02.2022 20:00 Ответить
Копье судьбы. Сатанисты х*евы
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24.02.2022 19:26 Ответить
Відловлювати цю мерзоту і до стінки ,За законами воєнного часу.
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24.02.2022 19:26 Ответить
І телеграм забороніть *****
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24.02.2022 19:27 Ответить
Гостомельський аеропорт втрачено? Хто скаже?
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24.02.2022 19:27 Ответить
Як будівлю - так. Бо її знищили разом з рашистами. Там найкращий спецназ НГУ - у десантніков шансів нема.
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24.02.2022 19:34 Ответить
На українській правді написали що повністю захвачено.
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24.02.2022 19:37 Ответить
На правді пишуть що захвачено. Туди скоріш за все і летять літаки.
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24.02.2022 19:35 Ответить
А СБУ та Нацполіція знають, хто ті знаки малює? Хоч одного спіймали?
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24.02.2022 19:27 Ответить
Может наоборот нахерачить тагих знаков через 5-10 км?
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24.02.2022 19:28 Ответить
возможно, что там краска специфичная.
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24.02.2022 19:29 Ответить
Ця фарба для літаків, її в ночі добре видно, бомби скидувати. Тільки нах вона. Сумніваюся що бомбити будуть.
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24.02.2022 19:34 Ответить
А сьогодні вночі не бомбили?
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24.02.2022 19:35 Ответить
Ну я про інші бомби, високоточні. Що лазер знайде цю фарбу як ціль.
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24.02.2022 19:38 Ответить
только на минных полях
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24.02.2022 19:33 Ответить
походе на х...о
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24.02.2022 19:28 Ответить
А визы для кацапов и белорусов и других стран ОДКБ почему не ввели ?

зачем украинцам работать за полицию ?
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24.02.2022 19:28 Ответить
А що в Миколаєві, хто зна?
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24.02.2022 19:30 Ответить
нужно замазывать эти знаки если увидите.
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24.02.2022 19:30 Ответить
наверняка эти знаки считывает спутник, для корректировки прицелов.
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24.02.2022 19:32 Ответить
Ні. Дуже високо.
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24.02.2022 20:10 Ответить
На лобі су....випалювали та здавати нацгвардії
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24.02.2022 19:32 Ответить
І засипати ті знаки і замазувати.
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24.02.2022 19:32 Ответить
минируйте!
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24.02.2022 19:32 Ответить
Якщо б в хаті кожного українця був автомат то росія б ніколи сюди не полізла з десантом! Але ж влада боїсться свого народу більше ніж російського десанту!!!
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24.02.2022 19:34 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 19:35 Ответить
На крышах ОПЗЖ нарисовать и на лбу тоже!
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24.02.2022 19:36 Ответить
Дякую! Виняткова ідея...
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24.02.2022 20:04 Ответить
змивка для автокраски ,або щіткою по металу зтерти
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24.02.2022 19:38 Ответить
Ви втомили, ви здаєте Україну по всім напрямкам. Чому Чорнобиль, чому Каховка, чому... все інше... І т.д. де РСЗО, де БУКи, де точки...У. чому мовчить мовлення про те, як до Західної України долетіли, повз ПВО, ракети, чи це діверсія... Суки при владі. І по ТВ брехня. У вр при словах ,,Слава Україні,, майже всіх скорболило. Був в Воєнкомі, розмова: візміть... не маємо права вам більше 60... Офіцерів брати немає вказівки... І що це? Офіцер не мясо, чи треба мясо...
Виходить фіфа в камуфляжі : Я вас сканувала? Ви де хочете служити.(((!! Що це значить. Де хочу...Я служив і ви маєте знати... Де..
І мені по.ххх й на всіх добрих хейтерів. Це правда. Не ті при владі і лайно по тв.
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24.02.2022 19:44 Ответить
Не кипишуй каховку и ГЭС уже отбили.
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24.02.2022 19:47 Ответить
Я не кіпішую. Нажаль розмова була реальна... І це не правильно. На жаль.
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24.02.2022 20:13 Ответить
Это больше похоже на опознаки для геодезической съемки. Допустим делают залет коптером. И размечают контрольные точки штук 5-6 на площадке и GPS получают по этим точкам точные координаты. Далее при уравнивании группы снимков с коптера указываются точные центра этих опознаков
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24.02.2022 19:49 Ответить
Сатанинская символика!
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24.02.2022 20:00 Ответить
Накрывайте аэродром в Гостомеле плотным артиллерийским огнем, он захвачен врагом. Туда летят военно-транспортные Ил-76 с десантом.
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24.02.2022 20:00 Ответить
Надо закрашивать найденные знаки, а их копии размещать на дощечке где ни будь посреди болота!
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24.02.2022 20:08 Ответить
jesli eto znaki dlja vertushek ili desanta, to mozhno zakritj i narisovatj okolo stolbov i provodov, pustj suki gorjat v vozduhe, ih Ukrainska zemlja ne prigloshala k sebe.
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24.02.2022 20:25 Ответить
Клеем, шпаклёвкой помазать, песочком присыпать - и будут им знаки.
Знаки судьбы.
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24.02.2022 20:46 Ответить
Блин, даавайте ставить эти метки везде, на каждом метре!!! Пусть, ***** с космоса Украину видно будет!!!
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26.02.2022 05:25 Ответить
 
 