Полиция Киевщины показала знаки, используемые диверсантами для информирования армии РФ. ФОТО

Национальная полиция показала образцы знаков, используемых диверсантами для информирования русских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевщины.

"Уважаемые граждане, это знаки для информирования русских войск, в том числе и ночью!"

Призываем вас быть внимательными и обязательно уничтожать соответствующие отметки на дорогах и объектах инфраструктуры", - говорится в сообщении.